Ez a horvátországi város lesz az új kedvenced, mutatjuk miért

A Dráva partján fekvő település Magyarországról is könnyen elérhető, így kiváló célpont egy hétvégi kiránduláshoz. Eszék látnivalói között barangolva lépten-nyomon felfedezhetjük a közös történelmi múlt emlékeit, hiszen a város egykor a Habsburg Birodalom kulcsfontosságú katonai bázisa és kulturális központja volt.

Eszék látnivalói egy izgalmas hétvégi kirándulást garantálnak, ha Horvátország újabb városait is megismernénk a tengerparti települések mellett

Fotó: Roko Poljak / wikipedia

Történelmi erődrendszer: a Tvrđa (Vár) Európa egyik legnépszerűbb barokk katonai negyede, amely ma múzeumoknak és pezsgő kulturális életnek ad otthont.

Tvrđa (Vár) Európa egyik legnépszerűbb barokk katonai negyede, amely ma múzeumoknak és pezsgő kulturális életnek ad otthont. Monarchikus elegancia: a Felsőváros szecessziós palotái és a 90 méter magas, neogótikus társszékesegyház a békebeli nagyvárosi hangulatot idézik.

a Felsőváros szecessziós palotái és a 90 méter magas, neogótikus társszékesegyház a békebeli nagyvárosi hangulatot idézik. Vízparti élmények: a Dráva-sétány és a közeli Kopácsi-rét érintetlen élővilága a természet közelségét és a tökéletes kikapcsolódást kínálja.

A Szentháromság tér, Eszék óvárosának központja, amelynek közepén az a szentháromság-oszlop magasodik, amelyről a teret is elnevezték

Fotó: Wikipédia-Roko Poljak

Melyek Eszék látnivalói?

A Tvrđa barokk erődítménye

A város legkarakteresebb része az óváros, vagyis a Vár (Tvrđa). Ez a XVIII. század elején épült barokk katonai komplexum a török kiűzése után nyerte el ma is látható, csillag alakú formáját. Bár a várfalak nagy részét a 1920-as években lebontották, a belső utcahálózat érintetlen maradt.

Az eszéki Tvrđa barokk épületei múzeumokat, galériákat, templomokat rejtenek, ahol életre szóló kulturális élményekkel gazdagodhatunk

Fotó: pymata / Shutterstock

Ma ez a negyed a város kulturális szíve: itt találjuk a Szlavónia Múzeumot, amely 1877 óta gyűjti a régió kincseit az őskortól a római koron át egészen a Monarchia korabeli fotográfiákig. Az épület maga is figyelemre méltó, hiszen egykor a Bécsi Kamara székhelye volt. Az ódon falak között ma már nem katonák, hanem egyetemisták és turisták töltik meg élettel a kávézókat és éttermeket. A Pécs horvát testvérvárosaként ismert Eszék ugyanakkor a téli hónapokban is tökéletes úti cél, amikor az óvárosban látványos adventi vásárral várják az utazókat.

Az eszéki Régészeti Múzeum, háttérben a Szent Mihály templommal a Dráva-parti település óvárosában

Fotó: DusanNN / Shutterstock

Felsővárosi elegancia és égig érő templomtorony

A Gornji Grad, azaz a Felsőváros az előkelő polgári lét és a hivatali negyed központja. Itt húzódik az Európai sugárút (Europska avenija), amely díszes szecessziós palotáival és tágas tereivel a békebeli Budapest hangulatát idézi.

A város legfontosabb találkozási pontja az Ante Starčević tér, ahol a helyiek által csak „Nagytemplomként” emlegetett Szent Péter és Szent Pál-társszékesegyház magasodik. A 90 méter magas, neogótikus téglaépületet Josip Juraj Strossmayer püspök kezdeményezésére emelték a XX. század fordulóján. Belsejét lenyűgöző freskók és színes üvegablakok díszítik, tornya pedig a város bármely pontjáról látható tájékozódási pont.