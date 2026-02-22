Ez a horvátországi város lesz az új kedvenced, mutatjuk miért

A Dráva partján fekvő település Magyarországról is könnyen elérhető, így kiváló célpont egy hétvégi kiránduláshoz. Eszék látnivalói között barangolva lépten-nyomon felfedezhetjük a közös történelmi múlt emlékeit, hiszen a város egykor a Habsburg Birodalom kulcsfontosságú katonai bázisa és kulturális központja volt.
A város legkarakteresebb része az óváros, vagyis a Vár (Tvrđa). Ez a XVIII. század elején épült barokk katonai komplexum a török kiűzése után nyerte el ma is látható, csillag alakú formáját. Bár a várfalak nagy részét a 1920-as években lebontották, a belső utcahálózat érintetlen maradt.
Ma ez a negyed a város kulturális szíve: itt találjuk a Szlavónia Múzeumot, amely 1877 óta gyűjti a régió kincseit az őskortól a római koron át egészen a Monarchia korabeli fotográfiákig. Az épület maga is figyelemre méltó, hiszen egykor a Bécsi Kamara székhelye volt. Az ódon falak között ma már nem katonák, hanem egyetemisták és turisták töltik meg élettel a kávézókat és éttermeket. A Pécs horvát testvérvárosaként ismert Eszék ugyanakkor a téli hónapokban is tökéletes úti cél, amikor az óvárosban látványos adventi vásárral várják az utazókat.
A Gornji Grad, azaz a Felsőváros az előkelő polgári lét és a hivatali negyed központja. Itt húzódik az Európai sugárút (Europska avenija), amely díszes szecessziós palotáival és tágas tereivel a békebeli Budapest hangulatát idézi.
A város legfontosabb találkozási pontja az Ante Starčević tér, ahol a helyiek által csak „Nagytemplomként” emlegetett Szent Péter és Szent Pál-társszékesegyház magasodik. A 90 méter magas, neogótikus téglaépületet Josip Juraj Strossmayer püspök kezdeményezésére emelték a XX. század fordulóján. Belsejét lenyűgöző freskók és színes üvegablakok díszítik, tornya pedig a város bármely pontjáról látható tájékozódási pont.
Eszék élete elválaszthatatlan a folyótól. A Dráva menti sétány (Promenada) tökéletes helyszín a kikapcsolódáshoz. Itt áll Ivan Sabolić különös szobra is, amely a fürdőnadrágban egyensúlyozó Pablo Picassót ábrázolja – a művész épp úgy fest, mintha bármelyik pillanatban a vízbe vetné magát. A folyón átívelő gyalogoshíd kecses íve meghatározza a város panorámáját, túlsó partján pedig az eszéki állatkert és szabadstrandok várják az érkezőket.
A modern történelem iránt érdeklődőknek érdemes felkeresniük a „Piros Fityó” (Crveni fićo) emlékművét. Ez az installáció az 1990-es évek horvát függetlenségi háborújának egyik szimbolikus pillanatát örökíti meg, amikor egy kis vörös Fiat 600-on (Zastava 750) keresztül hajtott egy tank. Az installációt később úgy készítették el, hogy most a kis piros autó van a tank felett, amely a város ellenálló erejét jelképezi a tankokkal szemben.
Ha valaki elszakadna a városi kőtömböktől, a közelben fekvő Kopácsi rét (Kopački rit) kihagyhatatlan úti cél. Európa egyik legnagyobb ártéri vizes élőhelye a Dráva és a Duna találkozásánál fekszik. A madárfigyelők paradicsoma ez, ahol pallókon sétálva vagy csónakba szállva figyelhetjük meg a jégmadarakat, rétisasokat és a vadmacskákat. A természet érintetlensége és a város közelsége teszi Eszéket az egyik legsokoldalúbb úti céllá a régióban.
