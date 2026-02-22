HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Ez a horvátországi város lesz az új kedvenced, mutatjuk miért

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 15:45
Horvátország északi része gyakran méltatlanul háttérbe szorul az adriai tengerpart mellett, pedig a határtól mindössze egy kőhajításnyira egyedülálló kulturális élmény várja az utazókat. Eszék látnivalói garantálják, hogy a látogató egy percig se unatkozzon ebben a történelmi hangulatú, egyszerre monarchikus és modern nagyvárosban. Mutatjuk, miért érdemes ellátogatnod ebbe a hangulatos városba.
Etédi Alexa
A Dráva partján fekvő település Magyarországról is könnyen elérhető, így kiváló célpont egy hétvégi kiránduláshoz. Eszék látnivalói között barangolva lépten-nyomon felfedezhetjük a közös történelmi múlt emlékeit, hiszen a város egykor a Habsburg Birodalom kulcsfontosságú katonai bázisa és kulturális központja volt.

Eszék látnivalói közül az egykori csillagerődben, a Tvrđában kialakult óváros a legizgalmasabb.
Eszék látnivalói egy izgalmas hétvégi kirándulást garantálnak, ha Horvátország újabb városait is megismernénk a tengerparti települések mellett
Fotó: Roko Poljak / wikipedia
  • Történelmi erődrendszer: a Tvrđa (Vár) Európa egyik legnépszerűbb barokk katonai negyede, amely ma múzeumoknak és pezsgő kulturális életnek ad otthont. 
  • Monarchikus elegancia: a Felsőváros szecessziós palotái és a 90 méter magas, neogótikus társszékesegyház a békebeli nagyvárosi hangulatot idézik. 
  • Vízparti élmények: a Dráva-sétány és a közeli Kopácsi-rét érintetlen élővilága a természet közelségét és a tökéletes kikapcsolódást kínálja.
Az eszéki Szentháromság tér a környező barokk épületekkel.
A Szentháromság tér, Eszék óvárosának központja, amelynek közepén az a szentháromság-oszlop magasodik, amelyről a teret is elnevezték
Fotó: Wikipédia-Roko Poljak

Melyek Eszék látnivalói? 

A Tvrđa barokk erődítménye

A város legkarakteresebb része az óváros, vagyis a Vár (Tvrđa). Ez a XVIII. század elején épült barokk katonai komplexum a török kiűzése után nyerte el ma is látható, csillag alakú formáját. Bár a várfalak nagy részét a 1920-as években lebontották, a belső utcahálózat érintetlen maradt.

Eszék óvárosa a Dráva partján a levegőből.
Az eszéki Tvrđa barokk épületei múzeumokat, galériákat, templomokat rejtenek, ahol életre szóló kulturális élményekkel gazdagodhatunk
Fotó: pymata / Shutterstock

Ma ez a negyed a város kulturális szíve: itt találjuk a Szlavónia Múzeumot, amely 1877 óta gyűjti a régió kincseit az őskortól a római koron át egészen a Monarchia korabeli fotográfiákig. Az épület maga is figyelemre méltó, hiszen egykor a Bécsi Kamara székhelye volt. Az ódon falak között ma már nem katonák, hanem egyetemisták és turisták töltik meg élettel a kávézókat és éttermeket. A Pécs horvát testvérvárosaként ismert Eszék ugyanakkor a téli hónapokban is tökéletes úti cél, amikor az óvárosban látványos adventi vásárral várják az utazókat. 

Eszék óvárosa a Régészeti Múzeum és a Szent Mihály templom tömbjével.
Az eszéki Régészeti Múzeum, háttérben a Szent Mihály templommal a Dráva-parti település óvárosában
Fotó: DusanNN / Shutterstock

Felsővárosi elegancia és égig érő templomtorony

A Gornji Grad, azaz a Felsőváros az előkelő polgári lét és a hivatali negyed központja. Itt húzódik az Európai sugárút (Europska avenija), amely díszes szecessziós palotáival és tágas tereivel a békebeli Budapest hangulatát idézi.

A város legfontosabb találkozási pontja az Ante Starčević tér, ahol a helyiek által csak „Nagytemplomként” emlegetett Szent Péter és Szent Pál-társszékesegyház magasodik. A 90 méter magas, neogótikus téglaépületet Josip Juraj Strossmayer püspök kezdeményezésére emelték a XX. század fordulóján. Belsejét lenyűgöző freskók és színes üvegablakok díszítik, tornya pedig a város bármely pontjáról látható tájékozódási pont.

Az eszéki Szent Péter és Szent Pál-társszékesegyház vörös téglás épülete.
Az eszéki Szent Péter és Szent Pál-társszékesegyház tornya a város egyik legmagasabb pontja. Mivel mindenhonnan látható, jó tájékozódási pont
Fotó: trabantos / Shutterstock

A Dráva-part és a „Piros Fityó” legendája

Eszék élete elválaszthatatlan a folyótól. A Dráva menti sétány (Promenada) tökéletes helyszín a kikapcsolódáshoz. Itt áll Ivan Sabolić különös szobra is, amely a fürdőnadrágban egyensúlyozó Pablo Picassót ábrázolja – a művész épp úgy fest, mintha bármelyik pillanatban a vízbe vetné magát. A folyón átívelő gyalogoshíd kecses íve meghatározza a város panorámáját, túlsó partján pedig az eszéki állatkert és szabadstrandok várják az érkezőket.

A modern történelem iránt érdeklődőknek érdemes felkeresniük a „Piros Fityó” (Crveni fićo) emlékművét. Ez az installáció az 1990-es évek horvát függetlenségi háborújának egyik szimbolikus pillanatát örökíti meg, amikor egy kis vörös Fiat 600-on (Zastava 750) keresztül hajtott egy tank. Az installációt később úgy készítették el, hogy most a kis piros autó van a tank felett, amely a város ellenálló erejét jelképezi a tankokkal szemben.

A Crveni fićo installáció, amely egy tankot, és azon egy piros Fiat 600-ast ábrázol.
A "Piros Fityó" installációja az 1990-es évek horvát függetlenségi háborújának szimbóluma
Fotó: nevenm / Shutterstock

Természeti kincsek a város kapujában

Ha valaki elszakadna a városi kőtömböktől, a közelben fekvő Kopácsi rét (Kopački rit) kihagyhatatlan úti cél. Európa egyik legnagyobb ártéri vizes élőhelye a Dráva és a Duna találkozásánál fekszik. A madárfigyelők paradicsoma ez, ahol pallókon sétálva vagy csónakba szállva figyelhetjük meg a jégmadarakat, rétisasokat és a vadmacskákat. A természet érintetlensége és a város közelsége teszi Eszéket az egyik legsokoldalúbb úti céllá a régióban.

Fahíd az eszéki Kopácsi réten, amely egy vízfelület és nádas felett vezet.
A közeli Kopácsi rét a kirándulók, a madármegfigyelők tökéletes programja lehet, ha Eszék természeti értékei is vonzanak
Fotó: Mario Stefanac / Shutterstock

Nézd meg videón is Eszék kincseit:

