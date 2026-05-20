Scherer Péter haláláig szenvedett a bűntudattól: „Nem kell mindig győzni”

Scherer Péter halála az egész országot váratlanul érte. A Jászai Mari-díjas színész hosszú évekig küzdött betegségével, ami végül egyik pillanatról a másikra legyőzte őt. A hazai vígjátékok ikonikus alakja ebből persze semmit sem mutatott a nagyközönség felé, sőt lelki problémáiról is ritkán beszélt. Scherer Péter családjában ugyanis már több mint 10 éve nap mint nap jelen volt a gyász és a bűntudat. A színész ugyanis sosem tudta igazán feldolgozni bátyja elvesztését, amiről néhány évvel ezelőtt mesélt őszintén.

Scherer Péter halálának oka a hosszú ideje húzódó betegsége volt, de lelki gondokkal is sokáig küzdött (Fotó: MW archív)

Scherer Péter betegsége nem az első nagy törés volt az életében, hiszen körülbelül 11 évvel ezelőtt elveszítette a bátyját. A férfi egy autóbalesetben hunyt el, amit a színész sosem tudott igazán feldolgozni. Scherer Péter testvére miatt érzett bűntudatáról az RTL-nek mesélt 5 évvel ezelőtt.

„Sok tekintetben lelkiismeret-furdalásom van különben vele kapcsolatban. Mondjuk úgy, finoman fogalmazva, hogy ha ma, ott újrajátszhatnánk egy-két dolgot, egy-két eseményt vagy egy-két beszélgetést, hülyéskedős estét, akkor azt szerintem már máshogy csinálnám” – vallotta be szomorúsággal teli hangon a kamerák előtt.

Már megértettem valamit, azt, hogy nem kell mindig győzni. Amikor együtt voltunk, sokszor elnyomtam szerintem

– tette még hozzá arra utalva, hogy sokáig versengett a testvérével, amit a halála után nagyon megbánt.

Scherer Péter bátyja 2015-ben veszítette életét egy szörnyű autóbalesteben, ami az utolsó pillanatig fájt a színésznek (Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld)

Scherer Péter testvére haláláról darabot is írt

A nagy nevettetőnek talán kevesen ismerték az igazán komoly oldalát, pedig a színházban is megmutatta. A haláláig működő, Nézőművészeti Kft. néven futó koprodukció első munkája a Testvérest volt 2017-ben, amit Scherer Péter írt és rendezett. A színész ezzel a darabbal próbálta feldolgozni a gyászt, és közben örök emléket állítani bátyjának is. Az előadással, amiben Katona Lászlóval és Simkó Katalinnal játszott együtt, az egész országot bejárták, és bár jó ideje nem volt már műsoron, de a színész sosem felejtette el, ahogy testvérét és az iránta érzett lelkiismeret-furdalását sem.