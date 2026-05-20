Scherer Péter haláláig szenvedett a bűntudattól: „Nem kell mindig győzni”

Scherer Péter halála az egész országot váratlanul érte. A Jászai Mari-díjas színész hosszú évekig küzdött betegségével, ami végül egyik pillanatról a másikra legyőzte őt. A hazai vígjátékok ikonikus alakja ebből persze semmit sem mutatott a nagyközönség felé, sőt lelki problémáiról is ritkán beszélt. Scherer Péter családjában ugyanis már több mint 10 éve nap mint nap jelen volt a gyász és a bűntudat. A színész ugyanis sosem tudta igazán feldolgozni bátyja elvesztését, amiről néhány évvel ezelőtt mesélt őszintén.
Scherer Péter betegsége nem az első nagy törés volt az életében, hiszen körülbelül 11 évvel ezelőtt elveszítette a bátyját. A férfi egy autóbalesetben hunyt el, amit a színész sosem tudott igazán feldolgozni. Scherer Péter testvére miatt érzett bűntudatáról az RTL-nek mesélt 5 évvel ezelőtt.
„Sok tekintetben lelkiismeret-furdalásom van különben vele kapcsolatban. Mondjuk úgy, finoman fogalmazva, hogy ha ma, ott újrajátszhatnánk egy-két dolgot, egy-két eseményt vagy egy-két beszélgetést, hülyéskedős estét, akkor azt szerintem már máshogy csinálnám” – vallotta be szomorúsággal teli hangon a kamerák előtt.
Már megértettem valamit, azt, hogy nem kell mindig győzni. Amikor együtt voltunk, sokszor elnyomtam szerintem
– tette még hozzá arra utalva, hogy sokáig versengett a testvérével, amit a halála után nagyon megbánt.
A nagy nevettetőnek talán kevesen ismerték az igazán komoly oldalát, pedig a színházban is megmutatta. A haláláig működő, Nézőművészeti Kft. néven futó koprodukció első munkája a Testvérest volt 2017-ben, amit Scherer Péter írt és rendezett. A színész ezzel a darabbal próbálta feldolgozni a gyászt, és közben örök emléket állítani bátyjának is. Az előadással, amiben Katona Lászlóval és Simkó Katalinnal játszott együtt, az egész országot bejárták, és bár jó ideje nem volt már műsoron, de a színész sosem felejtette el, ahogy testvérét és az iránta érzett lelkiismeret-furdalását sem.
