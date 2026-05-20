Tragédia Újpesten: a járdára hajtott, majd meghalt a sofőr

Életmentés zajlott ma délelőtt Újpesten, a Tél utca 3-7. magasságában, ahol egy sofőr rosszul lett és felhajtott a járdára, az ujpest.hu Facebook-oldal beszámolója szerint.

60 év körüli sofőr vesztette életét Újpesten / Fotó: Országos Mentőszolgálat

A járdára hajtott, majd meghalt a sofőr

A hírek szerint az Országos Mentőszolgálat később azt közölte, hogy a 60 év körüli férfi az újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.