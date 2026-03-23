Elfelejtheted a tengert? Megnyílt Horvátország legújabb természeti paradicsoma

A horvát kormány döntése nyomán 2026 márciusában hivatalosan is létrejött az ország tizenharmadik természetvédelmi parkja. Ez a 30 000 hektáros összefüggő terület a főváros, Zágráb északi szomszédságában fekszik, és egy olyan arcát mutatja meg az országnak, amelyet a legtöbb turista a tengerpart felé száguldva elmulaszt a sztrádán. A Zagorje-hegység Természetvédelmi Park, mint minden jelentős horvátországi nemzeti park vagy védett övezet, a biodiverzitás megőrzését és a fenntartható turizmus ösztönzését tűzte ki célul.

A legújabb horvátországi nemzeti park kivételes túra- és kerékpárutakkal és lenyűgöző panorámával csábít.

Fotó: pro footage prod / shutterstock

150 km túraút: változatos terep kirándulóknak és bringásoknak.

Történelmi várak: itt magasodik a mesébe illő Trakostyán vára.

Őskori titkok: világhírű leletek a neandervölgyi ember nyomában.

Hol található és mit kínál a legújabb horvátországi nemzeti park?

A kijelölésnek köszönhetően a jövőben jelentős források érkeznek a vidék infrastruktúrájának fejlesztésére, miközben az érintetlen ökoszisztéma és a kulturális örökség szigorú védelem alá kerül.

A Zagorje-vidék túraútvonalai

A terület legvonzóbb eleme a 150 kilométernyi, gondosan jelölt túra- és kerékpárútvonal. A hálózat gerincét a régi hegységi utak adják, amelyek apró, hagyományos építészetüket őrző falvakat kötnek össze a vadregényes erdőkkel.

A Zagorje-hegység Természetvédelmi Park túraútvonalai tradicionális horvát falvakon vágnak keresztül.

Fotó: Michael Warwick / shutterstock

A legmagasabb pont az Ivanščica-hegy (magyarul Ivaneci-hegy), amely a maga 1061 méterével a régió koronája. A csúcsról tiszta időben észak felé tekintve a szlovén Alpok vonulatai is kirajzolódnak, alatta pedig a horvát hátország hullámzó dombvidéke terül el. A kerékpárosok számára különösen kedvező a terep: a lankásabb részeken családi kirándulások tehetők, a meredekebb szakaszok pedig a komolyabb fizikai kihívást keresőket szolgálják ki. Az utak mentén kiépített pihenőhelyek és panorámás kilátópontok teszik teljessé a kirándulást.

Történelmi kastélyok és az őskor nyomai

A park területe messze többet nyújt a puszta természetnél, hiszen a horvát történelem meghatározó helyszínei bújnak meg a fák között. Itt található a Trakostyáni vár, amelynek alapjai a XIII. századig nyúlnak vissza. A kastély és a hozzá tartozó parkerdő, valamint a mesterséges tó látványa a romantikus építészet egyik legszebb európai példája. A várkastély múzeuma fegyvergyűjteményével és korhű berendezésével hiteles képet ad az egykori nemesi életről.