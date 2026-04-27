Spanyolország rejtett arca: Costa Blanca, ahogy még nem láttad

Costa Blanca
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 09:45
utazásTorreviejaAlicanteSpanyolország
Sokkal többet kihozhatsz ebből a spanyol tengerpartból, mint gondolnád. Costa Blanca látnivalói között hegyek, vízesések, történelmi városrészek és különleges természeti helyek is szerepelnek. Mutatjuk, merre indulj, ha a strandoláson túl is gyűjtenél élményeket.
Porosz Viktória
  • Costa Blanca látnivalói jóval túlmutatnak a strandoláson.
  • Hegyek, vízesések és történelmi városrészek is beleférnek egy hétbe.
  • Egy kis tervezéssel minden napra jut új élmény.

Ha néhány napot eltöltesz Spanyolországban, hamar feltűnik, mennyire változatos ez a vidék. Costa Blanca partjain egymást érik az izgalmas helyszínek, így egyetlen utazásba rengeteg élmény belefér. Érdemes úgy tervezni, hogy a tengerpart mellett jusson idő a környék felfedezésére is.

Costa Blanca Guadalest vára látképe
Costa Blanca híres látnivalója Guadalest vára / Fotó: Porosz Viktória

Costa Blanca látnivalói

Costa Blanca, Spanyolország egyik legnépszerűbb tengerparti régiója, amiről elsőre a strandolás jut az eszünkbe. Ha Torrevieja környékén nyaralsz, érdemes kimozdulni, mert rövid utazásokkal egészen eltérő hangulatú helyeket érhetsz el: nyüzsgő várost, hegyeket, vízeséseket és különleges természeti látnivalókat.
A környéket jól ismerő, kint élő magyar idegenvezető, Zsólyomi Zsolt szerint sokan túl szűken tervezik az itt töltött időt.

A legtöbben úgy jönnek ide, hogy majd strandolnak, aztán amikor meglátják, mennyi minden van a környéken, teljesen átírják a programot. Itt az a jó, hogy minden közel van, és nem kell, hogy csak a tengerparton üljünk.

Rózsaszín tó és a só városa

Torrevieja környéke már évszázadok óta a sótermelésről ismert. A város melletti lagúnák közül híres a Laguna Rosa, amely nevét az időnként rózsaszínes árnyalatáról kapta. A jelenség mögött a magas sótartalomhoz alkalmazkodott mikroorganizmusok állnak: egyes algák és apró rákok olyan pigmenteket termelnek, amelyek bizonyos fényviszonyok mellett megszínezik a vizet, így igen látványos fotókat készíthetünk. A tó környéke természetvédelmi terület része, ezért inkább sétára és nézelődésre való. Megközelíteni legjobban a Torrevieja belvárosából induló turista kisvonattal lehet.

Lahuna Rosa rózsaszín tengerpartja.
Laguna Rosa nevét a rózsaszínes árnyalatáról kapta / Fotó: Porosz Viktória

Vár, a pálmák és mediterrán utcák

Alicante fölé magasodik a Santa Bárbara (Szent Borbála) vára, amely az egyik legnagyobb középkori erőd a térségben. A 166 méter magas domb tetejére épült várból remek kilátás nyílik a város központjára, a kikötőre és Costa Blanca fehér homokos strandjaira. A Benacantil-hegy tetején álló vár már a 9. században is létezett, amikor a mórok uralták a vidéket, később pedig a keresztény királyságok bővítették tovább. A vár szerkezete jól mutatja a különböző korszakokat. A legfelső részen található a legrégebbi erődítmény, alatta pedig a későbbi bővítések. Feljutni legkényelmesebben a tengerpartról induló lifttel tudunk.

Kilátás az alicantei Santa Bárbara várból
Kilátás az alicantei Santa Bárbara várból a tengerparti városrészre / Fotó: Porosz Viktória

Kevesen tudják, hogy a Santa Bárbara vár három egymás fölé épült szintből áll, és mindegyik más korszakból maradt fenn. Ha végigsétálsz rajta, szépen kirajzolódik, hogyan bővült a vár évszázadról évszázadra

– meséli Zsólyomi Zsolt.
Ha Alicantében járunk, a tengerpart mentén futó Explanada de España híres hullámos mintázatú sétányát semmiképp ne hagyjuk ki. Innen pár utcára található a játékos hangulatú Calle de las Setas, ahol hatalmas, színes gombaszobrok között lehet végigsétálni. Ez inkább egy könnyed, fotózós megálló, de jól mutatja, hogy a város mennyire változatos.

Alicante híres hullámos sétánya Spanyolországban.
Alicante híres hullámos sétánya, az Explanada de España / Fotó: Porosz Viktória

Ha pedig kicsit csendesebb, intimebb hangulatra vágysz, érdemes felkanyarodni a Calle San Antonio irányába. Ez a keskeny, lépcsős utca a régi városrészhez tartozik, és egészen más világ, mint a lentebbi, nyüzsgő részek. A Calle San Antonio, a Santa Cruz negyedben, közvetlenül a vár alatti domboldalon található.
Ez egy meredek, lépcsős utca, ahol a fehérre meszelt házak szinte egymásra simulnak, az ajtók és ablakok előtt pedig színes virágcserepek sorakoznak. A helyiek gondosan díszítik a homlokzatokat, így az egész utca igazi mediterrán hangulatot áraszt.

Alicantében az a jó, hogy mindenből kapsz egy kicsit. Fent a történelem, lent a tengerparti élet, közben pedig ilyen kis utcák, amiket csak akkor találsz meg, ha elég időt hagysz a sétára

 – magyarázza Zsolt.
Ha egy kis zöldre vágysz a városnézés közben, érdemes lesétálni az alicantei El Palmeral parkba. Pálmafák, kis tavak és hidak váltják egymást, a háttérben pedig már feltűnik a tenger. Ez a rész jóleső váltás a nyüzsgő belváros után, és pár órára teljesen más arcát mutatja Alicante.

Pálmák Alicante városában.
El Palmeral pálmakertje Alicante egyik legzöldebb, nyugodt része / Fotó: Porosz Viktória

Több mint állatkert

Benidorm Costa Blanca egyik legkarakteresebb városa, amely a hatalmas felhőkarcolóiról és nyüzsgő életéről ismert. A város mellett található Mundomar állatkert azonban egészen más élmény. A park nem klasszikus állatkert, elsősorban tengeri és egzotikus állatok, flamingók, pingvinek és gyűrűsfarkú makik láthatók, teknősökkel és kisebb egzotikus állatokkal is találkozhatsz. Látványos showműsorok részesei lehetünk delfinekkel, oroszlánfókákkal, papagájokkal. 

A delfinshow az, ami mindenkinél betalál, sőt még fotózkodni is lehet velük

 – teszi hozzá Zsolt.
A park domboldalra épült, így a séta során folyamatosan változik a látvány, és a tenger gyönyörű díszletként tűnik fel a háttérben.

delfinshow Spanyolországban
Delfinbemutató a benidormi Mundomar állatparkban / Fotó: Zsólyomi Zsolt

Falu a sziklában, amit nem felejtesz el

A hegyek közé érve teljesen más világ fogad Guadalest területén. A település egy sziklára épült, és már az odavezető út is élmény. A falu megközelítése egy sziklába vájt alagúton keresztül történik, ami különleges hangulatot ad az érkezésnek. Guadalest története egészen a középkorig nyúlik vissza, és sokáig stratégiai pont volt a környéken.

Ez az egyik kedvenc helyem. Már az út is szép, de amikor átjössz az alagúton, és meglátod a kilátást, az még sok év után is minden alkalommal lenyűgöz

 – mondja Zsolt.
A kilátás az alatta fekvő víztározóra nyílik, amelynek különlegesen szép türkiz színe erős kontrasztban áll a hegyekkel. A hegyi faluban több múzeum is található, templom, temető és a keskeny utcák inkább kellemes sétára hívnak.

Guadalest látképe
Guadalest látképe a hegytetőről, a smaragdzöld víztározóval a háttérben / Fotó: Porosz Viktória

Itt nem kell külön program, elég sétálni és nézelődni. Ez egy olyan hely, ahol egyszerűen csak jó lenni

 – fogalmaz Zsólyomi Zsolt.

Vízesések, ahol megáll az idő

Guadalest után újabb kellemes meglepetés az Algar-vízesések látványa. A hegyekből érkező tiszta víz több lépcsőben zúdul lefelé, természetes medencéket alakítva ki. A víz egész évben azonos hőmérsékletű, általában 18–20°C körüli és nyáron sem melegszik fel igazán, mert hegyi forrásból érkezik. A víz kristálytiszta, ami miatt sokan így is bemerészkednek.

Amikor először hozok ide vendégeket, mindig meglepődnek. A legtöbben el sem tudják képzelni, hogy itt nem csak a tengerben lehet fürdeni

 – meséli az idegenvezető.

Az Algar-vízesések
Az Algar-vízesések egyik természetes medencéje kristálytiszta vízzel / Fotó: Porosz Viktória

A vízesések környéke túrázásra és pihenésre is alkalmas. Több helyen meg lehet állni, leülni vagy megmártózni a vízben, akár egy tavaszi melegebb napon is.

Mindig mondom, hogy legyen nálatok fürdőruha, akkor is, ha nem tervezitek a fürdést. Itt a tiszta forrásvíz látványa mindenkit lenyűgöz és a legtöbb ember nem akarja kihagyni ezt az élményt

 – teszi hozzá Zsolt.

Így áll össze egy élménydús hét

A környéken az a legjobb, hogy minden elérhető távolságban van. Egy nap Alicante és a vár, másik nap hegyek és vízesések, egy harmadik pedig Benidorm és a Mundomar.
Torrevieja jó kiindulópont, mert innen könnyű úgy szervezni, hogy ne rohanás legyen a nyaralás, hanem maradjon idő megcsodálni az egyes helyeket.

Ahogy Zsolt fogalmaz:

 Nem az a lényeg, hogy mindent kipipálj, hanem hogy legyenek olyan pillanatok, amik miatt visszavágysz.

A spanyolországi Costa Blanca egyik legnagyobb előnye, hogy ennyire sokféle élményt ad még rövid idő alatt is.

Guadalest videón, ami kötelező látogatás Costa Blancán:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
