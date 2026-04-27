Spanyolország rejtett arca: Costa Blanca, ahogy még nem láttad

Ha néhány napot eltöltesz Spanyolországban, hamar feltűnik, mennyire változatos ez a vidék. Costa Blanca partjain egymást érik az izgalmas helyszínek, így egyetlen utazásba rengeteg élmény belefér. Érdemes úgy tervezni, hogy a tengerpart mellett jusson idő a környék felfedezésére is.
Costa Blanca, Spanyolország egyik legnépszerűbb tengerparti régiója, amiről elsőre a strandolás jut az eszünkbe. Ha Torrevieja környékén nyaralsz, érdemes kimozdulni, mert rövid utazásokkal egészen eltérő hangulatú helyeket érhetsz el: nyüzsgő várost, hegyeket, vízeséseket és különleges természeti látnivalókat.
A környéket jól ismerő, kint élő magyar idegenvezető, Zsólyomi Zsolt szerint sokan túl szűken tervezik az itt töltött időt.
A legtöbben úgy jönnek ide, hogy majd strandolnak, aztán amikor meglátják, mennyi minden van a környéken, teljesen átírják a programot. Itt az a jó, hogy minden közel van, és nem kell, hogy csak a tengerparton üljünk.
Torrevieja környéke már évszázadok óta a sótermelésről ismert. A város melletti lagúnák közül híres a Laguna Rosa, amely nevét az időnként rózsaszínes árnyalatáról kapta. A jelenség mögött a magas sótartalomhoz alkalmazkodott mikroorganizmusok állnak: egyes algák és apró rákok olyan pigmenteket termelnek, amelyek bizonyos fényviszonyok mellett megszínezik a vizet, így igen látványos fotókat készíthetünk. A tó környéke természetvédelmi terület része, ezért inkább sétára és nézelődésre való. Megközelíteni legjobban a Torrevieja belvárosából induló turista kisvonattal lehet.
Alicante fölé magasodik a Santa Bárbara (Szent Borbála) vára, amely az egyik legnagyobb középkori erőd a térségben. A 166 méter magas domb tetejére épült várból remek kilátás nyílik a város központjára, a kikötőre és Costa Blanca fehér homokos strandjaira. A Benacantil-hegy tetején álló vár már a 9. században is létezett, amikor a mórok uralták a vidéket, később pedig a keresztény királyságok bővítették tovább. A vár szerkezete jól mutatja a különböző korszakokat. A legfelső részen található a legrégebbi erődítmény, alatta pedig a későbbi bővítések. Feljutni legkényelmesebben a tengerpartról induló lifttel tudunk.
Kevesen tudják, hogy a Santa Bárbara vár három egymás fölé épült szintből áll, és mindegyik más korszakból maradt fenn. Ha végigsétálsz rajta, szépen kirajzolódik, hogyan bővült a vár évszázadról évszázadra
– meséli Zsólyomi Zsolt.
Ha Alicantében járunk, a tengerpart mentén futó Explanada de España híres hullámos mintázatú sétányát semmiképp ne hagyjuk ki. Innen pár utcára található a játékos hangulatú Calle de las Setas, ahol hatalmas, színes gombaszobrok között lehet végigsétálni. Ez inkább egy könnyed, fotózós megálló, de jól mutatja, hogy a város mennyire változatos.
Ha pedig kicsit csendesebb, intimebb hangulatra vágysz, érdemes felkanyarodni a Calle San Antonio irányába. Ez a keskeny, lépcsős utca a régi városrészhez tartozik, és egészen más világ, mint a lentebbi, nyüzsgő részek. A Calle San Antonio, a Santa Cruz negyedben, közvetlenül a vár alatti domboldalon található.
Ez egy meredek, lépcsős utca, ahol a fehérre meszelt házak szinte egymásra simulnak, az ajtók és ablakok előtt pedig színes virágcserepek sorakoznak. A helyiek gondosan díszítik a homlokzatokat, így az egész utca igazi mediterrán hangulatot áraszt.
Alicantében az a jó, hogy mindenből kapsz egy kicsit. Fent a történelem, lent a tengerparti élet, közben pedig ilyen kis utcák, amiket csak akkor találsz meg, ha elég időt hagysz a sétára
– magyarázza Zsolt.
Ha egy kis zöldre vágysz a városnézés közben, érdemes lesétálni az alicantei El Palmeral parkba. Pálmafák, kis tavak és hidak váltják egymást, a háttérben pedig már feltűnik a tenger. Ez a rész jóleső váltás a nyüzsgő belváros után, és pár órára teljesen más arcát mutatja Alicante.
Benidorm Costa Blanca egyik legkarakteresebb városa, amely a hatalmas felhőkarcolóiról és nyüzsgő életéről ismert. A város mellett található Mundomar állatkert azonban egészen más élmény. A park nem klasszikus állatkert, elsősorban tengeri és egzotikus állatok, flamingók, pingvinek és gyűrűsfarkú makik láthatók, teknősökkel és kisebb egzotikus állatokkal is találkozhatsz. Látványos showműsorok részesei lehetünk delfinekkel, oroszlánfókákkal, papagájokkal.
A delfinshow az, ami mindenkinél betalál, sőt még fotózkodni is lehet velük
– teszi hozzá Zsolt.
A park domboldalra épült, így a séta során folyamatosan változik a látvány, és a tenger gyönyörű díszletként tűnik fel a háttérben.
A hegyek közé érve teljesen más világ fogad Guadalest területén. A település egy sziklára épült, és már az odavezető út is élmény. A falu megközelítése egy sziklába vájt alagúton keresztül történik, ami különleges hangulatot ad az érkezésnek. Guadalest története egészen a középkorig nyúlik vissza, és sokáig stratégiai pont volt a környéken.
Ez az egyik kedvenc helyem. Már az út is szép, de amikor átjössz az alagúton, és meglátod a kilátást, az még sok év után is minden alkalommal lenyűgöz
– mondja Zsolt.
A kilátás az alatta fekvő víztározóra nyílik, amelynek különlegesen szép türkiz színe erős kontrasztban áll a hegyekkel. A hegyi faluban több múzeum is található, templom, temető és a keskeny utcák inkább kellemes sétára hívnak.
Itt nem kell külön program, elég sétálni és nézelődni. Ez egy olyan hely, ahol egyszerűen csak jó lenni
– fogalmaz Zsólyomi Zsolt.
Guadalest után újabb kellemes meglepetés az Algar-vízesések látványa. A hegyekből érkező tiszta víz több lépcsőben zúdul lefelé, természetes medencéket alakítva ki. A víz egész évben azonos hőmérsékletű, általában 18–20°C körüli és nyáron sem melegszik fel igazán, mert hegyi forrásból érkezik. A víz kristálytiszta, ami miatt sokan így is bemerészkednek.
Amikor először hozok ide vendégeket, mindig meglepődnek. A legtöbben el sem tudják képzelni, hogy itt nem csak a tengerben lehet fürdeni
– meséli az idegenvezető.
A vízesések környéke túrázásra és pihenésre is alkalmas. Több helyen meg lehet állni, leülni vagy megmártózni a vízben, akár egy tavaszi melegebb napon is.
Mindig mondom, hogy legyen nálatok fürdőruha, akkor is, ha nem tervezitek a fürdést. Itt a tiszta forrásvíz látványa mindenkit lenyűgöz és a legtöbb ember nem akarja kihagyni ezt az élményt
– teszi hozzá Zsolt.
A környéken az a legjobb, hogy minden elérhető távolságban van. Egy nap Alicante és a vár, másik nap hegyek és vízesések, egy harmadik pedig Benidorm és a Mundomar.
Torrevieja jó kiindulópont, mert innen könnyű úgy szervezni, hogy ne rohanás legyen a nyaralás, hanem maradjon idő megcsodálni az egyes helyeket.
Ahogy Zsolt fogalmaz:
Nem az a lényeg, hogy mindent kipipálj, hanem hogy legyenek olyan pillanatok, amik miatt visszavágysz.
A spanyolországi Costa Blanca egyik legnagyobb előnye, hogy ennyire sokféle élményt ad még rövid idő alatt is.
Guadalest videón, ami kötelező látogatás Costa Blancán:
