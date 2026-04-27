Spanyolország rejtett arca: Costa Blanca, ahogy még nem láttad

Costa Blanca látnivalói jóval túlmutatnak a strandoláson.

Hegyek, vízesések és történelmi városrészek is beleférnek egy hétbe.

Egy kis tervezéssel minden napra jut új élmény.

Ha néhány napot eltöltesz Spanyolországban, hamar feltűnik, mennyire változatos ez a vidék. Costa Blanca partjain egymást érik az izgalmas helyszínek, így egyetlen utazásba rengeteg élmény belefér. Érdemes úgy tervezni, hogy a tengerpart mellett jusson idő a környék felfedezésére is.

Costa Blanca híres látnivalója Guadalest vára / Fotó: Porosz Viktória

Costa Blanca látnivalói

Costa Blanca, Spanyolország egyik legnépszerűbb tengerparti régiója, amiről elsőre a strandolás jut az eszünkbe. Ha Torrevieja környékén nyaralsz, érdemes kimozdulni, mert rövid utazásokkal egészen eltérő hangulatú helyeket érhetsz el: nyüzsgő várost, hegyeket, vízeséseket és különleges természeti látnivalókat.

A környéket jól ismerő, kint élő magyar idegenvezető, Zsólyomi Zsolt szerint sokan túl szűken tervezik az itt töltött időt.

A legtöbben úgy jönnek ide, hogy majd strandolnak, aztán amikor meglátják, mennyi minden van a környéken, teljesen átírják a programot. Itt az a jó, hogy minden közel van, és nem kell, hogy csak a tengerparton üljünk.

Rózsaszín tó és a só városa

Torrevieja környéke már évszázadok óta a sótermelésről ismert. A város melletti lagúnák közül híres a Laguna Rosa, amely nevét az időnként rózsaszínes árnyalatáról kapta. A jelenség mögött a magas sótartalomhoz alkalmazkodott mikroorganizmusok állnak: egyes algák és apró rákok olyan pigmenteket termelnek, amelyek bizonyos fényviszonyok mellett megszínezik a vizet, így igen látványos fotókat készíthetünk. A tó környéke természetvédelmi terület része, ezért inkább sétára és nézelődésre való. Megközelíteni legjobban a Torrevieja belvárosából induló turista kisvonattal lehet.

Laguna Rosa nevét a rózsaszínes árnyalatáról kapta / Fotó: Porosz Viktória

Vár, a pálmák és mediterrán utcák

Alicante fölé magasodik a Santa Bárbara (Szent Borbála) vára, amely az egyik legnagyobb középkori erőd a térségben. A 166 méter magas domb tetejére épült várból remek kilátás nyílik a város központjára, a kikötőre és Costa Blanca fehér homokos strandjaira. A Benacantil-hegy tetején álló vár már a 9. században is létezett, amikor a mórok uralták a vidéket, később pedig a keresztény királyságok bővítették tovább. A vár szerkezete jól mutatja a különböző korszakokat. A legfelső részen található a legrégebbi erődítmény, alatta pedig a későbbi bővítések. Feljutni legkényelmesebben a tengerpartról induló lifttel tudunk.