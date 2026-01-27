5 spanyol úti cél, amit a turisták még nem fedeztek fel

Több olyan spanyol helyszín is létezik, ahol még nem nyomasztó a turistatömeg.

Összeállításunkban összesen öt ilyen eldugott spanyol várost ajánljuk.

Ezeken a helyeken átélhető az igazi spanyol életézés.

Az utóbbi években egyre gyakrabban hallani arról, hogy Spanyolország egyes részein nehezen bírják a tömegáradatot. Lakossági tiltakozások, szigorúbb turisztikai szabályok és feszültségek jelzik, hogy bizonyos városokban elfogyott a helyiek türelme. Az ország azonban hatalmas és rendkívül változatos. Spanyolországban ma is bőven akadnak olyan városok és régiók, amelyek kimaradtak a tömegturizmus nyüzsgéséből. Ha idén inkább nyugalomra, valódi spanyol hangulatra vágysz, az alábbi úti célok jó alternatívákat kínálnak.

Spanyolországban több eldugott, turistatömegektől mentes várost találni.

Fotó: Ryhor Bruyeu (Grisha Bruev / Grigory Bruev) / 123RF

Miért imádjuk Spanyolországot?

Aki már járt Spanyolországban, meglehet, azonnal beleszeretett és legszívesebben haza sem jött volna onnan. Talán a rengeteg napfény volt az oka, vagy a spanyolok barátságos, segítőkész stílusa, mindenesetre ezen a helyen az emberek szinte észrevétlenül átállnak egy lassabb ritmusra. Az utcák tele vannak élettel, a teraszokon üldögélni pedig a világ legtermészetesebb dolga. Itt senki sem kapkod, nem rohan, és ettől valahogy minden kicsit könnyebbnek tűnik. A Metro összegyűjtötte azt az 5 helyet, ahol nincs turistatömeg, és a hamisítatlan spanyol életérzés is megtapasztalható.

5 kevésbé felkapott spanyol úti cél

Cádiz

Cádiz több mint háromezer éves történelme ellenére a város könnyen befogadható, barátságos és meglepően nyugodt. Az óváros szűk utcái, a napfényes terek és a tenger közelsége együtt adja azt az érzést, hogy itt ráérősebben telik az idő. A strandok karnyújtásnyira vannak, a halételek kiemelkedően finomak, a nyári zsúfoltság pedig jóval visszafogottabb, mint Andalúzia ismertebb városaiban.

Cádizban számos műemlék és nevezetesség található.

Fotó: FELIPECAPARROS / 123RF

Mérida

Mérida ideális választás azoknak, akiket lenyűgöz a történelem, de nem szeretnének tömegekben bolyongani. Az egykori római központ romjai ma is meghatározzák a város arculatát, amely megőrizte csendes, lassú tempóját. A városnézés itt inkább egy hosszú, nyugodt séta, amely során minden látnivalóra jut idő.