Európa Balija közelebb van, mint gondolnád

Hosszú, homokos strandok, állandó napsütés és különleges életérzés várja azokat, akik kicsit kilépnének a zsúfolt üdülővárosokból. Ha Balira nem tudsz elutazni, Európában is találsz hasonló hangulatot. Tarifa ott terül el, ahol a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán összeér. Tiszta időben a marokkói partok is láthatók a túloldalon, ami önmagában is különleges élményt ad egy strandolós naphoz. A környéken évente több mint 300 napsütéses nappal lehet számolni, az időjárás pedig ősszel is kellemesen nyárias.
Tarifa egyik nagy előnye, hogy sokkal könnyebb és olcsóbb eljutni ide, mint Délkelet-Ázsiába. A legközelebbi repülőtér Gibraltárban található, ahonnan autóval körülbelül egy óra az út. Őszi időszakban gyakran lehet kedvező árú repülőjegyeket találni, miközben a hőmérséklet még 24 fok körül alakul. Bár Andalúzia az egyik legnépszerűbb spanyol régió a turisták körében, Tarifa kevésbé zsúfolt. A látogatók többsége Malagát, Marbellát vagy Sevillát választja, így ez az andalúz város megőrizte nyugodtabb, természetközelibb arcát. Mutatjuk, mit érdemes csinálni Tarifában!
Tarifa Európa egyik legismertebb kiteszörf-központja. Az állandó szél ideális feltételeket teremt a sporthoz, ezért a parton szinte folyamatosan látni színes ernyőkkel sikló szörfösöket. Aki nem szeretne deszkára állni, az is talál magának elfoglaltságot: snorkelezés, búvárkodás és hosszú, sétára csábító strandok várják a turistákat.
A Playa de Bolonia fehér homokjával és türkiz vizével az egyik legszebb partszakasz, ráadásul római kori romok is találhatók a közelben. A Playa de Los Lances inkább a szörfösök terepe, míg a Punta Paloma azoknak ideális, akik nyugalomra és elvonulásra vágynak.
Tarifa óvárosa kifejezetten hangulatos. Szűk utcák, kis butikok, kézműves üzletek és éttermek adják a város karakterét. Sokak szerint az óváros hangulata kicsit Ibizára emlékeztet, csak éppen sokkal nyugodtabb változatban.
Tarifa környékén egymást érik a védett természeti területek és nemzeti parkok, ahol jól jelzett túraútvonalak vezetnek végig a legszebb részeken. Kiemelkedik közülük a Parque Natural del Estrecho, amely különleges helyen, a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán találkozásánál fekszik. A séta közben változatos élővilág, vadregényes táj és csodás tengeri panoráma kíséri az embert.
A város múltja egészen az ókorig nyúlik vissza, a föníciaiak és a rómaiak is nyomot hagytak Tarifa történetében. A legismertebb emlék a Castillo de Guzmán, a 10. században épült középkori erőd, amely ma is meghatározza a városképet. Az óváros szűk utcáin sétálva könnyű belefeledkezni a régi idők hangulatába, ahol szinte minden sarok egy újabb történetet mesél.
Tarifa nem csak a tengerpart és a történelmi látnivalók miatt izgalmas. A város különleges fekvésének köszönhetően kedvelt célpont a madármegfigyelők körében, hiszen itt halad át az egyik legfontosabb európai vonulási útvonal. Tavasszal és ősszel különösen látványos a madármozgás a környéken. Ha Európán belül keresel egzotikusabb úti célt, Tarifa lehet az új kedvenced.
