Európa Balija közelebb van, mint gondolnád

Tarifa egy különleges andalúz város, amelyet sokan Európa Balijaként emlegetnek.

Hosszú, érintetlen strandok, állandó napsütés és laza, bohém életérzés várja az utazókat.

Bali hangulatát idézi, miközben Európán belül, könnyen elérhető úti cél marad.

Hosszú, homokos strandok, állandó napsütés és különleges életérzés várja azokat, akik kicsit kilépnének a zsúfolt üdülővárosokból. Ha Balira nem tudsz elutazni, Európában is találsz hasonló hangulatot. Tarifa ott terül el, ahol a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán összeér. Tiszta időben a marokkói partok is láthatók a túloldalon, ami önmagában is különleges élményt ad egy strandolós naphoz. A környéken évente több mint 300 napsütéses nappal lehet számolni, az időjárás pedig ősszel is kellemesen nyárias.

Bali hangulat Európában: Tarifa strandjai Andalúziában

Fotó: Roberto Fernandez Photo / shutterstock

Miért hívják Európa Balijának?

Tarifa egyik nagy előnye, hogy sokkal könnyebb és olcsóbb eljutni ide, mint Délkelet-Ázsiába. A legközelebbi repülőtér Gibraltárban található, ahonnan autóval körülbelül egy óra az út. Őszi időszakban gyakran lehet kedvező árú repülőjegyeket találni, miközben a hőmérséklet még 24 fok körül alakul. Bár Andalúzia az egyik legnépszerűbb spanyol régió a turisták körében, Tarifa kevésbé zsúfolt. A látogatók többsége Malagát, Marbellát vagy Sevillát választja, így ez az andalúz város megőrizte nyugodtabb, természetközelibb arcát. Mutatjuk, mit érdemes csinálni Tarifában!

Szél, tenger és vízi sportok

Tarifa Európa egyik legismertebb kiteszörf-központja. Az állandó szél ideális feltételeket teremt a sporthoz, ezért a parton szinte folyamatosan látni színes ernyőkkel sikló szörfösöket. Aki nem szeretne deszkára állni, az is talál magának elfoglaltságot: snorkelezés, búvárkodás és hosszú, sétára csábító strandok várják a turistákat.

Tarifa a kiteszörfösök paradicsoma

Fotó: George Trumpeter / Shutterstock

Természetes strandok

A Playa de Bolonia fehér homokjával és türkiz vizével az egyik legszebb partszakasz, ráadásul római kori romok is találhatók a közelben. A Playa de Los Lances inkább a szörfösök terepe, míg a Punta Paloma azoknak ideális, akik nyugalomra és elvonulásra vágynak.