Varsó: a város, amely feltámadt hamvaiból – Egy kulturális utazás a múltból a jelenbe

A Kultúra és Tudomány Palotájának szocreál tömbje ma különös látnivalója a lengyel fővárosnak. Fotó: Markus Mainka / Shutterstock

Ha egy kis természetre vágysz: a belvárostól 15 kilométerre terül el a Kampinos Nemzeti Park. Ingyenes a belépés, és a vadregényes fenyvesek, lápok és homokdűnék között hiúzok, bölények is élnek – ha szerencséd van, láthatsz is egyet. A Palmiry nevű emlékhelyen (szintén ingyenes) a náci kivégzések áldozatai előtt tiszteleghetsz. A park tömegközlekedéssel is elérhető, retúrjegy 8 PLN (kb. 700 Ft).

Gasztronómia: mit érdemes megkóstolni?

Ha igazán helyi élményre vágysz, ne fine diningban gondolkodj, hanem térj be egy milk barba (bar mleczny), ezek a régi kommunista időkből megmaradt önkiszolgáló étkezdék. Itt kóstolhatod meg a pierogit – túrós vagy húsos töltött tésztabatyut –, a zurek levest (savanyított rozsleves kolbásszal), vagy a kotlet schabowy-t, ami a lengyel rántott hús.

A kolbászos, savanyított rozsleves, a zurek - mennyei, feltétlenül kóstold meg ha Varsóban jársz! Fotó: Sergii Koval / Shutterstock

Egy komplett ebéd egy milk barban 15–25 PLN (kb. 1 300–2 250 Ft), de egy középkategóriás étteremben sem költesz 35 PLN-nél (kb. 3 150 Ft) többet egy főételre. Desszertként jöhet a szarlotka (almás sütemény) vagy egy paczki, a helyi fánk. A város tele van hangulatos kávézókkal, pékségekkel, és kézműves sörözőkkel.

