Ez a kastély a kincsvadászok álma – Barokk pompa és náci titkok a föld alatt

Az alsó-sziléziai dombok között megbújó gótikus, barokk és rokokó stílusjegyeket felvonultató erődítmény, Książ vára (németül Schloss Fürstenstein) nem csupán építészeti remekmű, hanem a Harmadik Birodalom egyik legrejtélyesebb beruházásának központja volt, és nem utolsósorban itt feltételezik a legtöbben a legendás náci aranyvonat esetleges búvóhelyét is. A Hochberg család ősi fészkét az 1940-es évek elején a nácik kisajátították, hogy a „Projekt Riese” (Óriás projekt) keretében Hitler egyik legfontosabb főhadiszállásává alakítsák át.

Vajon tényleg a Walbrzych mellett magasodó Książ vára rejtheti a náci aranyvonatot?

Kettős arculat: Książ vára a barokk pompa és a náci hadigépezet sötét mérnöki munkájának különös összeolvadása.

Kettős arculat: Książ vára a barokk pompa és a náci hadigépezet sötét mérnöki munkájának különös összeolvadása.

Föld alatti rejtély: a Projekt Riese keretében kivájt alagútrendszer ma is kutatók és kincsvadászok célpontja. Élő örökség: az erődítmény egyszerre hiteles történelmi mementó és Lengyelország egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága.

Valóban létezhet a náci aranyvonat?

Miközben a felszínen gazdagon díszített barokk és reneszánsz termek sorakoztak, a mélyben az Auschwitzból és a Gross-Rosen koncentrációs táborokból átszállított kényszermunkások ezrei (több mint 13 ezren) vájtak kilométernyi alagutat a kemény kőzetbe embertelen körülmények között. A cél egy olyan föld alatti város létrehozása volt, amely képes ellenállni a leghevesebb bombázásoknak is, és ahol el lehet rejteni a nácik által ellopott kincseket, amelyekből nemcsak az aranyvonat volt közismert.

A vár alatti alagútrendszert hadifoglyok ezreivel vájatták ki a megszállók, hogy azt később Hitler búvóhelyévé alakítsák

A legenda szerint 1945 tavaszán, a szovjet csapatok elől menekülve egy kincsekkel megrakott páncélozott szerelvény, a legendás náci aranyvonat indult el Breslauból (a mai Wrocławból), de sosem érkezett meg Waldenburgba (Wałbrzychba). A kutatók és amatőr kincsvadászok azóta is feltételezik, hogy a vonatot a vár alatti szövevényes alagútrendszer egyik lezárt szakaszába rejtették. Bár a modern technológia, a talajradarok és a számos ásatás eddig nem hozott kézzelfogható eredményt, a rejtély turisztikai vonzereje megtörhetetlen. Az ide látogatókat nemcsak a remélt arany, hanem a történelem súlya is megérinti a hideg, nyirkos járatokban barangolva.