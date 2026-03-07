Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Książ vára komoly titkokat rejthet

Ez a kastély a kincsvadászok álma – Barokk pompa és náci titkok a föld alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 13:15
A lengyelországi Wałbrzych városa felett trónoló Książ vára első pillantásra olyan, mint egy tündérmese díszlete, ám a falai között és a mélyben sötét történelmi titkok lappanganak. A környéket évtizedek óta lázban tartja a legenda, miszerint valahol a hegy gyomrában pihen az elveszettnek hitt náci aranyvonat.
Etédi Alexa
Az alsó-sziléziai dombok között megbújó gótikus, barokk és rokokó stílusjegyeket felvonultató erődítmény, Książ vára (németül Schloss Fürstenstein) nem csupán építészeti remekmű, hanem a Harmadik Birodalom egyik legrejtélyesebb beruházásának központja volt, és nem utolsósorban itt feltételezik a legtöbben a legendás náci aranyvonat esetleges búvóhelyét is. A Hochberg család ősi fészkét az 1940-es évek elején a nácik kisajátították, hogy a „Projekt Riese” (Óriás projekt) keretében Hitler egyik legfontosabb főhadiszállásává alakítsák át.

Książ vára alatt lehet valahol a náci aranyvonat.
Vajon tényleg a Walbrzych mellett magasodó Książ vára rejtheti a náci aranyvonatot?
Fotó: Sina Ettmer Photography / shutterstock
  • Kettős arculat: Książ vára a barokk pompa és a náci hadigépezet sötét mérnöki munkájának különös összeolvadása.
  • Föld alatti rejtély: a Projekt Riese keretében kivájt alagútrendszer ma is kutatók és kincsvadászok célpontja.
  • Élő örökség: az erődítmény egyszerre hiteles történelmi mementó és Lengyelország egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága.

Valóban létezhet a náci aranyvonat?

Miközben a felszínen gazdagon díszített barokk és reneszánsz termek sorakoztak, a mélyben az Auschwitzból és a Gross-Rosen koncentrációs táborokból átszállított kényszermunkások ezrei (több mint 13 ezren) vájtak kilométernyi alagutat a kemény kőzetbe embertelen körülmények között. A cél egy olyan föld alatti város létrehozása volt, amely képes ellenállni a leghevesebb bombázásoknak is, és ahol el lehet rejteni a nácik által ellopott kincseket, amelyekből nemcsak az aranyvonat volt közismert.

A Książ vára alatti alagútrendszer, amit a nácik építtettek ki.
A vár alatti alagútrendszert hadifoglyok ezreivel vájatták ki a megszállók, hogy azt később Hitler búvóhelyévé alakítsák
Fotó: Pinus-piotrek / shutterstock

A legenda szerint 1945 tavaszán, a szovjet csapatok elől menekülve egy kincsekkel megrakott páncélozott szerelvény, a legendás náci aranyvonat indult el Breslauból (a mai Wrocławból), de sosem érkezett meg Waldenburgba (Wałbrzychba). A kutatók és amatőr kincsvadászok azóta is feltételezik, hogy a vonatot a vár alatti szövevényes alagútrendszer egyik lezárt szakaszába rejtették. Bár a modern technológia, a talajradarok és a számos ásatás eddig nem hozott kézzelfogható eredményt, a rejtély turisztikai vonzereje megtörhetetlen. Az ide látogatókat nemcsak a remélt arany, hanem a történelem súlya is megérinti a hideg, nyirkos járatokban barangolva.

A lengyelországi Książ váránk gazdagon díszített egyik terme.
Az elképesztő gazdagságú barokk termek alat sötét titkok lapulnak
Fotó: wikipédia_Jerzy Strzelecki

A vár alatti rendszer jelenleg látogatható szakaszai betekintést engednek a nácik mérnöki ambícióiba. A betonnal megerősített csarnokok és a hatalmas liftekhez tervezett aknák arról árulkodnak, hogy a nácik hosszabb távra terveztek berendezkedni a sziklák alatt. A történészek szerint a projekt befejezetlen maradt, de a rendelkezésre álló dokumentumok alapján feltételezhető, hogy a feltárt járatok csupán töredékét képezik az eredeti terveknek. Ez a bizonytalanság táplálja a reményt a kincskeresőkben, akik szerint a befalazott folyosók mélyén dokumentumok, műkincsek vagy akár a Borostyánszoba maradványai is pihenhetnek.

A Kínai szalon a lengyelországi Książ várában.
Książ várának elegáns Kínai szalonja
Fotó: Pawel Marynowski / Wikimedia Commons / wikipédia_Paweł Marynowski 

Az ősi fészektől a hercegi pompáig

A XIII. század végén, a Piast-dinasztia idején emelt erődítmény évszázadokon át Szilézia egyik legjelentősebb hatalmi központja volt. A vár története összefonódott a Hochberg családdal, akik több mint négyszáz éven keresztül birtokolták az épületet, és a kezdetben szerény középkori várat Európa egyik legpompásabb rezidenciájává alakították. A család legismertebb tagja, a brit születésű Daisy hercegnő idején a birtok a társasági élet középpontjává vált, ahol európai uralkodók és arisztokraták fordultak meg. Ez a fényűző korszak az 1940-es években ért véget, amikor a német állam kisajátította az épületet, és a műkincsek jelentős részét elszállították vagy megsemmisítették a náci átépítési munkálatok során.

Barokk kastélykert a lengyelországi Książ várában.
A kifinomultságról tanúskodó barokk kastélykert csak egyike a vár körüli gondozott parkoknak, kerteknek
Fotó: ARS / wikipédia ARS

Kulturális örökség és modern turizmus

Napjainkban Książ vára Lengyelország harmadik legnagyobb kastélyaként a régió kulturális életének motorja. A látogatók előtt nyitva állnak a helyreállított barokk dísztermek, a hercegi lakosztályok és a vár körüli gondozott teraszkertek, amelyek kontrasztot alkotnak a mélyben húzódó betonfolyosókkal. A kastély falai között rendszeresen tartanak nemzetközi virágfesztiválokat és művészeti kiállításokat, miközben a lovarda és a közeli ménes a lovas hagyományokat ápolja. A helyszín sikeresen ötvözi a klasszikus kastélyturizmust a modern történelem iránti érdeklődéssel, így a romantikus bástyák és a sötét háborús emlékek együttesen alkotnak egyedülálló célpontot a látogatók számára.

Akár létezik a kincses vonat, akár csak a népi emlékezet szülte, a várakozás izgalma és a felfedezés lehetősége továbbra is Európa egyik legérdekesebb célpontjává teszi ezt a vidéket.

Nézd meg a lenyűgöző kastélyt az alábbi videóban is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
