Gazdag történelmi épületek, hangulatos sétányok: Gdańsk ma már valódi paradicsom az utazók számára

Lengyelország északi partvidékén, a Balti-tenger hullám verte partján alakult ki Gdańsk, a város, amely egyszerre őrzi középkori múltját és modern pezsgését, és amely komoly nyomot hagyott a közelmúlt történelmében, politikájában is.

Gdańsk óvárosa az egykori gazdagságot tükrözi, amelyet a város a Hanza-szövetség megbecsült kikötőjeként nyert el.

Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Gdańsk, egy Hanza-város öröksége

Sok utazó még mindig Varsót vagy Krakkót tartja első számú úti célnak, ám aki idáig eljut, egy olyan helyet fedez fel, ahol a tenger formálta történelem máig meghatározza a helyiek identitását. A város színes házsorai, csatornái és macskaköves utcái olyan atmoszférát teremtenek, amely könnyen magával ragadja az érkezőt.

A középkorban Gdańsk a Hanza-szövetség egyik meghatározó kikötővárosa volt, ennek nyomai ma is ott sorakoznak a város utcáin. A Długi Targ, vagyis a Hosszú Piac elegáns palotáival a régi kereskedőcsaládok gazdagságát idézi, a városháza tornya alatt pedig még mindig érződik a korabeli dicsőség.

Gdańsk elsősorban kikötőjének köszönheti virágzását, a város a középkorban hatalmas forgalmat bonyolított itt le. Háttérben a Żuraw.

Fotó: Nowaczyk / Shutterstock

A Hanza-szövetség az Észak-Európában és a Balti-térségben működő középkori kereskedővárosok szövetsége volt, amely a XIII-XVII. század között működött, és hatással volt az egész régi gazdaságára, politikájára és kultúrájára.

A vízparton emelkedő hatalmas daru, a Żuraw, a város egyik ikonikus jelképe: évszázadokon át segítette a hajók rakodását, és emlékeztet arra, milyen szoros szálakkal kötődött Gdańsk mindig is a tengerhez. Aki itt sétál, úgy érzi, mintha egyszerre lenne egy középkori kalandfilm díszletében és egy modern, lüktető városban.

Gdańsk a levegőből: a város kedvező fekvése mindig meghatározta sorsát.

Fotó: Lazy_Bear / Shutterstock

Hősök városa

Gdańsk történelme nemcsak kereskedelmi nagyságáról, hanem szabadságvágyáról is szól. Innen indult a Szolidaritás mozgalom, amely Lech Wałęsa vezetésével a keleti blokk egyik legfontosabb fordulópontját hozta el.

A hajógyár környéke ma is emlékhely: a monumentális Európai Szolidaritás Központ interaktív kiállítása nemcsak a mozgalom hőseit idézi fel, hanem azt a bátorságot is, amellyel a város lakói szembeszálltak a diktatúrával. Talán nem véletlen, hogy a város repülőtere is Wałęsa nevét viseli – az egykori villanyszerelőből lett Nobel-békedíjas államférfi, aki Gdańsk utcáin vált legendává, ma is innen indul a világ számos pontjára.