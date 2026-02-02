Szifnosz: a görög sziget, amit még nem fedeztek fel a turisták és szebb mint Kréta

A Kükládok, vagyis az Égei-tenger középső részén fekvő görög szigetcsoport egyik legnyugodtabb tagja jóval kevesebb látogatót vonz, mint Kréta vagy Szantorini.

Szifnosz a kápolnáiról, festői tájairól és élő hagyományairól ismert.

A fazekasság, a gasztronómia és a békés öblök adják a sziget sajátos hangulatát.

Ezúttal egy olyan úti célt mutatunk, amely nem megszokott, zsúfolt turistaparadicsom. Szifnosz a Kükládok egyik legszebb szigete, ahová még nem érkeznek tömegek és ahol a tenger, a hegyoldalak és a fehér templomok azt az idilli hangulatot adják, amit egy igazi görög nyaraláson keresünk. Görögország évről évre az egyik legnépszerűbb nyári úti cél, Kréta, Korfu és Szantorini minden szezonban zsúfolásig megtelik turistákkal. Sokan keresik azonban a nyugodtabb, természetközelibb helyeket, amiket a turisztikai központokban már nehezebb megtalálni. Nos, Szifnosz éppen ezért olyan különleges. Egy kicsi, töredezett partvonalú sziget, ahol a domboldalak között bukkannak fel a fehér templomok, a falvakat keskeny ösvények kötik össze és az egész helyet áthatja az a könnyed, letisztult görög hangulat, amely sok helyről már eltűnt.

Fehér kápolnák és kristálytiszta öblök Szifnosz partvidékén.

Fotó: Jorge Botella Molina / shutterstock

Szifnosz, ahol megmaradt a klasszikus görög hangulat

Szifnoszon mindössze kétezer állandó lakos él, a külföldi turisták száma pedig jóval alacsonyabb, mint a felkapottabb szigeteken. A falvak utcái nem zsúfoltak, a strandokon pedig bőven jut hely azoknak, akik csendesebb kikapcsolódásra vágynak. Szifnosz az a sziget, ahol megmaradt a klasszikus görög hangulat. Mindössze kétezer állandó lakosa van, és a külföldi turisták száma jóval alacsonyabb, mint a népszerűbb szigeteken. A partvonal hetven kilométer hosszú, könnyen bejárható és minden szakasza más élményt ad. Egyik nap egy apró homokos öblöt talál az ember, másnap egy meredek sziklapartot, amely alatt kristálytiszta víz hullámzik.

Kápolnák, amelyek minden faluban ott vannak

Szifnosz egyik legismertebb jellegzetessége a több száz kápolna. Szinte bármerre indulsz, előbb-utóbb feltűnik egy újabb kis templom: dombtetőkön, keskeny ösvények mellett, falvak szélén. A legtöbb a XVII–XVIII. századból származik, és egészen különleges hangulatot adnak a szigetnek. A helyiek egész évben tartanak vallási ünnepségeket. A legjelentősebb esemény Illés próféta ünnepe júliusban, amelyet a sziget legmagasabb pontján tartanak. Ilyenkor esti mise, zene és tánc tölti meg a hegyoldalt.