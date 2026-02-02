Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szifnosz: a görög sziget, amit még nem fedeztek fel a turisták és szebb mint Kréta

Görögország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 14:15
utazásKükládoktengerpart
Az Égei-tenger közepén elhelyezkedő görög szigetcsoport tele van ismert nyaralóhelyekkel, de még ma is akadnak köztük alig felfedezett kincsek. Szifnosz ezek közé tartozik: egy kis sziget, ahol megmaradt a nyugalom és a klasszikus görög hangulat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A Kükládok, vagyis az Égei-tenger középső részén fekvő görög szigetcsoport egyik legnyugodtabb tagja jóval kevesebb látogatót vonz, mint Kréta vagy Szantorini.
  • Szifnosz a kápolnáiról, festői tájairól és élő hagyományairól ismert.
  • A fazekasság, a gasztronómia és a békés öblök adják a sziget sajátos hangulatát.

Ezúttal egy olyan úti célt mutatunk, amely nem megszokott, zsúfolt turistaparadicsom. Szifnosz a Kükládok egyik legszebb szigete, ahová még nem érkeznek tömegek és ahol a tenger, a hegyoldalak és a fehér templomok azt az idilli hangulatot adják, amit egy igazi görög nyaraláson keresünk. Görögország évről évre az egyik legnépszerűbb nyári úti cél, Kréta, Korfu és Szantorini minden szezonban zsúfolásig megtelik turistákkal. Sokan keresik azonban a nyugodtabb, természetközelibb helyeket, amiket a turisztikai központokban már nehezebb megtalálni. Nos, Szifnosz éppen ezért olyan különleges. Egy kicsi, töredezett partvonalú sziget, ahol a domboldalak között bukkannak fel a fehér templomok, a falvakat keskeny ösvények kötik össze és az egész helyet áthatja az a könnyed, letisztult görög hangulat, amely sok helyről már eltűnt.

Fehér templom Szifnosz partján.
Fehér kápolnák és kristálytiszta öblök Szifnosz partvidékén.
Fotó: Jorge Botella Molina /  shutterstock

Szifnosz, ahol megmaradt a klasszikus görög hangulat

Szifnoszon mindössze kétezer állandó lakos él, a külföldi turisták száma pedig jóval alacsonyabb, mint a felkapottabb szigeteken. A falvak utcái nem zsúfoltak, a strandokon pedig bőven jut hely azoknak, akik csendesebb kikapcsolódásra vágynak. Szifnosz az a sziget, ahol megmaradt a klasszikus görög hangulat. Mindössze kétezer állandó lakosa van, és a külföldi turisták száma jóval alacsonyabb, mint a népszerűbb szigeteken. A partvonal hetven kilométer hosszú, könnyen bejárható és minden szakasza más élményt ad. Egyik nap egy apró homokos öblöt talál az ember, másnap egy meredek sziklapartot, amely alatt kristálytiszta víz hullámzik. 

Kápolnák, amelyek minden faluban ott vannak

Szifnosz egyik legismertebb jellegzetessége a több száz kápolna. Szinte bármerre indulsz, előbb-utóbb feltűnik egy újabb kis templom: dombtetőkön, keskeny ösvények mellett, falvak szélén. A legtöbb a XVII–XVIII. századból származik, és egészen különleges hangulatot adnak a szigetnek. A helyiek egész évben tartanak vallási ünnepségeket. A legjelentősebb esemény Illés próféta ünnepe júliusban, amelyet a sziget legmagasabb pontján tartanak. Ilyenkor esti mise, zene és tánc tölti meg a hegyoldalt. 

Szifnosz szigetének látképe.
Szifnosz szigetét még nem leptél el a turisták, ezért érdemes oda utazni, ha nyugalomra vágysz. 
Fotó: Aerial-motion /  Shutterstock 

A fazekasság több ezer éves hagyomány a görög szigeten

A sziget híres arról is, hogy itt maradt fenn Görögország egyik legrégebbi kézműves hagyománya: a fazekasság. A mesterség története i. e. 3000-ig nyúlik vissza, és azóta is fontos része a helyi életnek, a kerámiákat sokszor generációk óta ugyanazok a családok készítik. Több műhely is működik a szigeten, ahol a látogatók beleshetnek a kerámiakészítés folyamatába. Van, ahol ki is próbálhatod a korongozást, ami – valljuk be – ritka élmény egy tengerparti nyaralás alatt.

Egyedi gasztronómia

Szifnosz egyesek szerint Görögország egyik legjobb gasztroszigete. Hangulatos tavernák várnak, a helyiek egyszerű, de friss ételeket készítenek, sok tengeri fogással és zöldséggel. A legismertebb étteremben a tengeri sünnel, fügével vagy szarvasgombával készített fogásokat is megkóstolhatod.

Nézd meg videón Szifnosz rejtett kincseit:

 

