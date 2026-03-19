Top 5 gyönyörű olasz helyszín, ahol nincs tömegturizmus

A legismertebb olasz nagyvárosokban és tengerparti üdülőhelyeken folyamatosan hömpölygő emberáradattal kell számolni. A külföldi turistacsoportok jelenléte markánsan meghatározza a népszerű célpontok hangulatát, ami gyakran háttérbe szorítja a helyi életérzést. Aki tömegturizmus nélkül, valódi nyugalomra vágyik, annak a megszokott útvonalaktól távolabb kell keresgélnie egy olaszországi utazás során.

Matera drámai látképe: az olasz városka tömegturizmus nélkül vár, ha visszarepülnél az időben pár évszázadot.

Fotó: DaLiu / Shutterstock

Rejtett gyöngyszemek: fedezd fel a Pontine-szigetek és Tropea érintetlen, karibi hangulatú partjait.

fedezd fel a Pontine-szigetek és Tropea érintetlen, karibi hangulatú partjait. Kulturális időutazás: ismerd meg Matera barlangnegyedét és Bergamo középkori óvárosát.

ismerd meg Matera barlangnegyedét és Bergamo középkori óvárosát. Hiteles élmények: élvezd az olasz életérzést a hömpölygő turistaáradat és a harsány reklámok nélkül Polignano a Mare-ban.

Melyik olasz tájak várnak tömegturizmus nélkül?

Szerencsére még léteznek olyan festői partszakaszok és idilli vidéki települések, amelyeknek sikerült megőrizni eredeti karakterüket. Ezeken a helyszíneken a harsány embertömegek helyett a mindennapok természetessége fogadja az érkezőt. Bár a teljes csend ritka, ezeket a régiókat elsősorban a belföldi nyaralók látogatják. Így a látogatók közelebb kerülhetnek a klasszikus életmódhoz, miközben elkerülik a legzsúfoltabb csomópontokat. A tudatos választás lehetővé teszi a történelmi környezet és a táj zavartalanabb élvezetét egy olaszországi nyaralás során.

Pontine-szigetek, Lazio

A Róma és Nápoly között elhelyezkedő Pontine-szigetek vulkanikus íve a mai napig fehér foltnak számít a külföldi utazók térképén. Az öttagú szigetcsoport lakatlan tagjai, mint Gavi vagy Palmarola, érintetlen természeti környezettel és magányos öblökkel várják a látogatókat. A legtöbb szálláslehetőség a komppal elérhető Ponzán található, ahol a kitáblázott gyalogösvények mentén bárki felfedezheti a vidék valódi, csendesebb arcát.

Zannone, a Pontine-szigetek egyik nyugodt, paradicsomi földdarabja, ahol garantáltan nincs tömeg.

Fotó: Dionisio iemma / Shutterstock

Matera, Basilicata

A Basilicata régióban fekvő Matera látképe a sziklafalakba vájt barlanglakásokkal, az úgynevezett Sassi-negyeddel válik teljesen egyedivé. Bár a település 2019-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, a látogatók száma még mindig mérsékelt maradt a népszerűbb olasz városokhoz képest. A kopár domboldalakhoz simuló, UNESCO világörökségi helyszín bibliai hangulata Mel Gibsont is megihlette, aki itt forgatta leghíresebb vallási témájú filmjét, a Passiót.