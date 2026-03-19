Ezek a tömegmentes olasz úti célok várnak nyáron.

Top 5 gyönyörű olasz helyszín, ahol nincs tömegturizmus

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 16:15
Olaszország népszerűsége töretlen az európai utazók körében, a látogatók száma évente meghaladja a százmilliót. Azonban éppen ez a baj: a tömeget nagyon nehéz elkerülni. Ezért érdemes azokat a rejtett zugokat felkeresni, ahol a vakáció még valóban tömegturizmus nélkül telhet. Ehhez ajánlunk most izgalmas úti célokat.
A legismertebb olasz nagyvárosokban és tengerparti üdülőhelyeken folyamatosan hömpölygő emberáradattal kell számolni. A külföldi turistacsoportok jelenléte markánsan meghatározza a népszerű célpontok hangulatát, ami gyakran háttérbe szorítja a helyi életérzést. Aki tömegturizmus nélkül, valódi nyugalomra vágyik, annak a megszokott útvonalaktól távolabb kell keresgélnie egy olaszországi utazás során. 

Matera drámai látképe: az olasz városka tömegturizmus nélkül vár, ha visszarepülnél az időben pár évszázadot. 
  • Rejtett gyöngyszemek: fedezd fel a Pontine-szigetek és Tropea érintetlen, karibi hangulatú partjait.
  • Kulturális időutazás: ismerd meg Matera barlangnegyedét és Bergamo középkori óvárosát.
  • Hiteles élmények: élvezd az olasz életérzést a hömpölygő turistaáradat és a harsány reklámok nélkül Polignano a Mare-ban.

Melyik olasz tájak várnak tömegturizmus nélkül?

Szerencsére még léteznek olyan festői partszakaszok és idilli vidéki települések, amelyeknek sikerült megőrizni eredeti karakterüket. Ezeken a helyszíneken a harsány embertömegek helyett a mindennapok természetessége fogadja az érkezőt. Bár a teljes csend ritka, ezeket a régiókat elsősorban a belföldi nyaralók látogatják. Így a látogatók közelebb kerülhetnek a klasszikus életmódhoz, miközben elkerülik a legzsúfoltabb csomópontokat. A tudatos választás lehetővé teszi a történelmi környezet és a táj zavartalanabb élvezetét egy olaszországi nyaralás során.

Pontine-szigetek, Lazio

A Róma és Nápoly között elhelyezkedő Pontine-szigetek vulkanikus íve a mai napig fehér foltnak számít a külföldi utazók térképén. Az öttagú szigetcsoport lakatlan tagjai, mint Gavi vagy Palmarola, érintetlen természeti környezettel és magányos öblökkel várják a látogatókat. A legtöbb szálláslehetőség a komppal elérhető Ponzán található, ahol a kitáblázott gyalogösvények mentén bárki felfedezheti a vidék valódi, csendesebb arcát.

Zannone, a Pontine-szigetek egyik nyugodt, paradicsomi földdarabja, ahol garantáltan nincs tömeg. 
Matera, Basilicata

A Basilicata régióban fekvő Matera látképe a sziklafalakba vájt barlanglakásokkal, az úgynevezett Sassi-negyeddel válik teljesen egyedivé. Bár a település 2019-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, a látogatók száma még mindig mérsékelt maradt a népszerűbb olasz városokhoz képest. A kopár domboldalakhoz simuló, UNESCO világörökségi helyszín bibliai hangulata Mel Gibsont is megihlette, aki itt forgatta leghíresebb vallási témájú filmjét, a Passiót.

Az ősi Sassi di Matera, ahol még az 50-es években is éltek emberek víz és villany nélkül: a festői település Olaszország egyik legnagyobb nyomornegyede volt egykor. 
Bergamo, Lombardia

A Milánótól karnyújtásnyira, az Alpok lábánál fekvő Bergamo óvárosa egy fallal körülvett magaslaton őrzi középkori hangulatát. A látogatók siklóval juthatnak fel a történelmi központba, ahol a San Alessandro-katedrális és a díszes terek között szűk utcák kanyarognak. A XVI. századi városfalak mentén tett séta során feltárulnak a rejtett kertek és a patinás homlokzatok, így a település tökéletes célpont egy nyugodt egynapos kiránduláshoz.

A Bergamói Alpok lábánál elterülő történelmi város szerepel az UNESCO világörökségi javaslati listáján.
Polignano a Mare, Puglia

Polignano a Mare romantikus tengerparti városában a fehérre meszelt házak közvetlenül a meredek sziklafalak peremére épültek, mintha egyfajta kőfalat alkotnának. A türkizkék vizű Lama Monachile öböl látványos strandja felett átívelő hídról figyelhetjük meg a bátor sziklaugrókat, akik huszonnégy méteres magasságból vetik magukat a hullámok közé. Érdemes a reggeli órákban felfedezni az óváros szűk utcáit, mert ilyenkor még zavartalanul élvezhető az Adriai-tenger partjának különleges, barlangokkal szabdalt panorámája.

Polignano a Mare a Kr. e. IV. század óta létezik: a görög alapítású város neve Neapolisz volt az ókorban. 
Tropea, Calabria

Calabria gyöngyszeme, Tropea egy hatvan méter magas tufasziklára épült, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az Istenek partjaként emlegetett partszakaszra. A szikla lábánál elterülő, négy kilométer hosszú fehér homokos strand és a türkizkék víz a karibi szigetvilág hangulatát idézi a Tirrén-tenger partján. A középkori óváros szűk, macskaköves utcái XVII. századi épületek és kézműves műhelyek között vezetnek el a tenger fölé magasodó Santa Maria dell’Isola kegyhelyig. Szerencsére a települést eddig még elkerülte a tömegturizmus

A Tropea festői tengerpartján magasodó Santa Maria dell’Isola kegyhely. 
Nézz körül a még kevésbé ismert Calabriában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
