Top 5 gyönyörű olasz helyszín, ahol nincs tömegturizmus

A legismertebb olasz nagyvárosokban és tengerparti üdülőhelyeken folyamatosan hömpölygő emberáradattal kell számolni. A külföldi turistacsoportok jelenléte markánsan meghatározza a népszerű célpontok hangulatát, ami gyakran háttérbe szorítja a helyi életérzést. Aki tömegturizmus nélkül, valódi nyugalomra vágyik, annak a megszokott útvonalaktól távolabb kell keresgélnie egy olaszországi utazás során.
Szerencsére még léteznek olyan festői partszakaszok és idilli vidéki települések, amelyeknek sikerült megőrizni eredeti karakterüket. Ezeken a helyszíneken a harsány embertömegek helyett a mindennapok természetessége fogadja az érkezőt. Bár a teljes csend ritka, ezeket a régiókat elsősorban a belföldi nyaralók látogatják. Így a látogatók közelebb kerülhetnek a klasszikus életmódhoz, miközben elkerülik a legzsúfoltabb csomópontokat. A tudatos választás lehetővé teszi a történelmi környezet és a táj zavartalanabb élvezetét egy olaszországi nyaralás során.
A Róma és Nápoly között elhelyezkedő Pontine-szigetek vulkanikus íve a mai napig fehér foltnak számít a külföldi utazók térképén. Az öttagú szigetcsoport lakatlan tagjai, mint Gavi vagy Palmarola, érintetlen természeti környezettel és magányos öblökkel várják a látogatókat. A legtöbb szálláslehetőség a komppal elérhető Ponzán található, ahol a kitáblázott gyalogösvények mentén bárki felfedezheti a vidék valódi, csendesebb arcát.
A Basilicata régióban fekvő Matera látképe a sziklafalakba vájt barlanglakásokkal, az úgynevezett Sassi-negyeddel válik teljesen egyedivé. Bár a település 2019-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, a látogatók száma még mindig mérsékelt maradt a népszerűbb olasz városokhoz képest. A kopár domboldalakhoz simuló, UNESCO világörökségi helyszín bibliai hangulata Mel Gibsont is megihlette, aki itt forgatta leghíresebb vallási témájú filmjét, a Passiót.
A Milánótól karnyújtásnyira, az Alpok lábánál fekvő Bergamo óvárosa egy fallal körülvett magaslaton őrzi középkori hangulatát. A látogatók siklóval juthatnak fel a történelmi központba, ahol a San Alessandro-katedrális és a díszes terek között szűk utcák kanyarognak. A XVI. századi városfalak mentén tett séta során feltárulnak a rejtett kertek és a patinás homlokzatok, így a település tökéletes célpont egy nyugodt egynapos kiránduláshoz.
Polignano a Mare romantikus tengerparti városában a fehérre meszelt házak közvetlenül a meredek sziklafalak peremére épültek, mintha egyfajta kőfalat alkotnának. A türkizkék vizű Lama Monachile öböl látványos strandja felett átívelő hídról figyelhetjük meg a bátor sziklaugrókat, akik huszonnégy méteres magasságból vetik magukat a hullámok közé. Érdemes a reggeli órákban felfedezni az óváros szűk utcáit, mert ilyenkor még zavartalanul élvezhető az Adriai-tenger partjának különleges, barlangokkal szabdalt panorámája.
Calabria gyöngyszeme, Tropea egy hatvan méter magas tufasziklára épült, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az Istenek partjaként emlegetett partszakaszra. A szikla lábánál elterülő, négy kilométer hosszú fehér homokos strand és a türkizkék víz a karibi szigetvilág hangulatát idézi a Tirrén-tenger partján. A középkori óváros szűk, macskaköves utcái XVII. századi épületek és kézműves műhelyek között vezetnek el a tenger fölé magasodó Santa Maria dell’Isola kegyhelyig. Szerencsére a települést eddig még elkerülte a tömegturizmus.
