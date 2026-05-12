Tóth Alex is csatlakozhat Szoboszlaiékhoz, rengeteg magyar kerülhet a BL-be

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 07:45
Egy kezdőcsapatnyi honfitársunk szerepelhet jövőre a legrangosabb európai kupasorozatban. Mutatjuk, kik lehetnek a magyarok a BL-ben a következő szezonban.

Hamarosan véget érnek az európai labdarúgó-bajnokságok  és kezd körvonalazódni, mely klubok szerepelhetnek a következő szezonban a Bajnokok Ligájában. A 2026/2027-es szezon magyar szempontból különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a megszokottnál jóval több csapat keretében lehetnek ott honfitársaink. Mutatjuk, kik lehetnek a magyarok a BL-ben a következő idényben.

A magyarok a BL-ben akár hat különböző csapatban is pályára léphetnek a következő szezonban Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

A biztos résztvevők sora ugyan még nem túl hosszú, egyedül Sallai Roland (Galatasaray), illetve Gulácsi Péter és Orbán Willi (RB Leipzig) kvalifikálták magukat a következő szezon főtáblájára. Ugyanakkor több magyar játékos is csupán karnyújtásnyira van ettől.

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin révén a Liverpool akár három magyar játékost is a Bajnokok Ligája főtáblájára nevezhet a szeptemberben. A Vörösöknek a hátralévő két bajnoki fordulóban két pontra van szükségük a biztos induláshoz. Közben Varga Barnabás az AEK Athén csapatával ugyan görög bajnoki címet ünnepelhetett, de esetükben még egy BL-selejtező jelenti az első akadályt. Hasonló sors vár az NB I bajnokára is: a Győr és a Ferencváros párharcának győztese sem automatikusan a főtáblán kezdi meg a szereplést, hanem a selejtezőkből kell kivívnia a helyét – mindkét klub keretében bőven szerepelnek magyar játékosok.

A slusszpoén azonban egy másik légiósunk bejutása lehetne, akinek klubcsapatával előzetesen szinte senki nem számolt. Tóth Alex és a Bournemouth ugyanis jelenleg hatodik helyen áll a Premier League-ben, ami most még Európa-liga indulást ér. A nemzetközi kupaszabályok és a bajnoki helyezések alakulása miatt azonban egy különleges forgatókönyv is nyitva maradt: amennyiben az Aston Villa megnyeri az El-t miközben ötödik helyen végez a bajnokságban, akkor a hatodik helyezett is a BL-ben találná magát.

Lehetséges magyarok a BL-ben a következő szezonban

Garantált főtábla:

  • Sallai Roland (Galatasaray)
  • Gulácsi Péter (RB Leipzig)
  • Orbán Willi (RB Leipzig)

Garantált selejtező:

  • Varga Barnabás (AEK Athén)
  • A Győr vagy a Fradi magyarjai

Lehetséges főtábla:

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool)
  • Kerkez Milos (Liverpool)
  • Pécsi Ármin (Liverpool)
  • Tóth Alex (Bournemouth)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
