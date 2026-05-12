Újra lehet magyar edző a BL-ben, topligás kispadra várják

A tavaly tavaszi, lipcsei vezetőedzői beugrása óta a labdarúgópályáktól kicsit távolabb dolgozik, de hamarosan újra visszatérhet egy kispadra Lőw Zsolt. A magyar szövetség alelnökeként és – Jürgen Klopp stábjában – a Red Bull futballfejlesztési igazgatójaként dolgozó 47 éves szakember korábban pályaedzői szerepkörben ért el elképesztő sikereket. Eleinte többek között Ralph Hasenhüttl és Ralf Rangnick mellett az RB Leipzig (2015-18), majd Thomas Tuchel segítőjeként a Paris Saint-Germain (2018-20), a Chelsea (2021-22) és a Bayern München (2023-24) edzőjeként gyűjtött óriási tapasztalatot az európai topligák mellett a Bajnokok Ligája elitjében is. Ezzel segíthet nyártól megint Lipcsében, ezúttal Ole Wernernek.

Lőw Zsolt (jobbra) lehet a mellette ülő Jürgen Klopp bizalmi embere az újra Bajnokok Ligája induló RB Leipzig rutintalan szakmai stábjában

A Leipziger Volkszeitung szerint a nemzetközi kupaszereplésben még nullkilométeres Werner nemcsak a csapatába, de a kispadra is erősítést kaphat a következő szezonra Gulácsi Péter és Orbán Willi együttesénél.

Lőw sokat segíthet a Bajnokok Ligája főtábláján

Az idei szünet után ősszel a BL-főtáblára visszatérő RB Leipzig stábjában Lőw Zsolt lehet Klopp bizalmi embere és meghosszabbított keze, aki a jelentős BL-rutinjával nagy segítségére lehetne a 38 éves szakvezetőnek. A lap szerint a magyar edző lipcsei visszatérése nem a Werner iránti bizalmatlanság jele lenne Klopp részéről, hanem észszerű erősítés egy kulcsfontosságú területen.

Lőw a 2020/21-es szezonban BL-győztes Chelsea-nél Tuchel jobbkezeként vette ki a részét az óriási sikerből. Előtte egy évvel a Paris Saint-Germain kispadján szintén Tuchel segítőjeként jutott el a BL-döntőig.

A már biztosan dobogós és BL-induló RB Leipzig szombaton Freiburgban zárja a 2025/26-os szezont.