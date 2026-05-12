Súlyos sérülés az Exatlonban! A döntő előtt véget érhet a Kihívó versenye

Múlt pénteken az utolsó csapatverseny és az azt követő párbaj után kialakult a népszerű sport-reality TOP10-es mezőnye. A lányoknál, Luca, Eszter, Dorka, Réka és Boró, míg a fiúknál Máté, Laci, Gábor, Roli és Olivér vághat neki az Exatlon Hungary legizgalmasabb hetének, a döntő hétnek. Már a hétfői küzdelmek kőkeményre sikerültek, ráadásul Horváth Roland lesérül, kérdés, hogy másnap versenyezhet-e, vagy számára véget ér a verseny.
Az egyéni verseny új kihívások elé állítja az exatlonistákat a pályán épp úgy, mint azon kívül, hiszen a két csapat tagjai összeköltöztek az utolsó napokra. Az Exatlon Hungary döntő hetében már nincsenek Bajnokok és Kihívók, mindenki egyénileg versenyez, önmagáért fut. A hétfői ötök viadalában a legjobb öt női és legjobb öt férfi versenyző egymással megküzdve azért versenyzett, hogy a nap végén kiderüljön, ki az, aki gond nélkül jut tovább a verseny következő szakaszába: a TOP4 női és férfi exatlonista közé. De Horváth Roli számára nem úgy alakul a játék, ahogy tervezte, kicsúszott a lába, lesérült.
„Hát abban a pillanatban átfutott az egész Exatlonos életem a szemem előtt. Pénteken a párbajon óriásit küzdöttem és itt meg a legelső futamnál történt egy ilyen sérülés, rendkívül csalódott voltam, mert minden adott volt ahhoz, hogy egy jó napot teljesítsek. Jó volt az ügyességi, jó volt a sorsolás. Igazából biztos voltam benne, hogy Lacit meg fogom verni az első meccsen és még így sérülten is sikerült. Tehát nagyon-nagyon csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy ez a nap nekem áll, de igazából csak előre tudok tekinteni és bizakodok” – mondta a Borsnak a sportelemző Kihívó, aki miatt több vita is volt a kékek csapatában.
Rengeteg sérülésem volt korábban, de ilyen jellegű még nem volt. Tényleg amiatt aggódok, hogy ilyen jellegű fájdalommal még nem találkoztam. Azt tudom, hogy nagyon kellemetlen ez a hajlító húzódás, és ilyenem még soha nem volt korábban. Nagyon bízom benne, hogy minél gyorsabban tud regenerálódni a testem.
A múlt héten Nagy Benit kiejtő sportolótól azt is megkérdeztük, hogyan látja a következő napokat.
„Mindig minden forgatókönyvre fel vagyok készülve. Erre most csak úgy tudok, hogy minél többet próbálok pihenni és fejben őszintén azzal számolok, hogy lesz még esélyem futni és ezzel a lehetőséggel kell majd élnem és abba fogok mindent beleadni.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.