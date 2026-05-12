Súlyos sérülés az Exatlonban! A döntő előtt véget érhet a Kihívó versenye

Múlt pénteken az utolsó csapatverseny és az azt követő párbaj után kialakult a népszerű sport-reality TOP10-es mezőnye. A lányoknál, Luca, Eszter, Dorka, Réka és Boró, míg a fiúknál Máté, Laci, Gábor, Roli és Olivér vághat neki az Exatlon Hungary legizgalmasabb hetének, a döntő hétnek. Már a hétfői küzdelmek kőkeményre sikerültek, ráadásul Horváth Roland lesérül, kérdés, hogy másnap versenyezhet-e, vagy számára véget ér a verseny.

Fotón a mozdulat, ami véget vethet az Exatlon Kihívók versenyzőjének (Fotó: TV2)

Horváth Roli Exatlonjának vége?

Az egyéni verseny új kihívások elé állítja az exatlonistákat a pályán épp úgy, mint azon kívül, hiszen a két csapat tagjai összeköltöztek az utolsó napokra. Az Exatlon Hungary döntő hetében már nincsenek Bajnokok és Kihívók, mindenki egyénileg versenyez, önmagáért fut. A hétfői ötök viadalában a legjobb öt női és legjobb öt férfi versenyző egymással megküzdve azért versenyzett, hogy a nap végén kiderüljön, ki az, aki gond nélkül jut tovább a verseny következő szakaszába: a TOP4 női és férfi exatlonista közé. De Horváth Roli számára nem úgy alakul a játék, ahogy tervezte, kicsúszott a lába, lesérült.

„Hát abban a pillanatban átfutott az egész Exatlonos életem a szemem előtt. Pénteken a párbajon óriásit küzdöttem és itt meg a legelső futamnál történt egy ilyen sérülés, rendkívül csalódott voltam, mert minden adott volt ahhoz, hogy egy jó napot teljesítsek. Jó volt az ügyességi, jó volt a sorsolás. Igazából biztos voltam benne, hogy Lacit meg fogom verni az első meccsen és még így sérülten is sikerült. Tehát nagyon-nagyon csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy ez a nap nekem áll, de igazából csak előre tudok tekinteni és bizakodok” – mondta a Borsnak a sportelemző Kihívó, aki miatt több vita is volt a kékek csapatában.