„Ha ezt a videót nézed, akkor sajnos már elhunytam” - Üzenetben búcsúzott a rákbeteg anyuka

Halála után tették közzé a közösségi oldalakon egy anyuka videóját, aki rákbetegségben vesztette életét. A nő megható felvételben közölte, hogy rákkal vívott küzdelme véget ért.

Közösségi oldalán búcsúzott az anyuka / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Halála után került ki az anyuka búcsúvideója

Emma Adams, akit követői csak „Em”-ként ismernek, a közösségi oldalain dokumentálta bátor küzdelmét a mellrákkal.

Ha ezt a videót nézed, akkor sajnos már elhunytam

- közölte a szívszorító videójában a nő.

A suffolki Ipswich-ből származó Emma ezután lányához intézte szavait. Megjegyezte mennyire szereti őt, hogy ő jelenti neki a világot és azt kérte, hogy azzal az erővel, amivel rendelkezik, a lehető legjobb életet élje.

Annyira hálás vagyok minden barátomnak, hogy szárnyaim voltak, amikor nem tudtam repülni

- fordult követőihez.

Emma végül április 29-én tragikus mód elhunyt.

2023-ban diagnosztizálták nála a betegséget, majd elkezdte dokumentálni a diagnózistól az útját. Április 15-én egy bejegyzésben azt közölte, hogy mindössze két hete van hátra.

A videóban megemlítette, hogy reméli, most már valamelyest megkönnyebbültek a körülötte lévők, mivel már nem szenved tovább és nem fáj semmije. A felvételt már öt millióan látták, Emma pedig saját bevallása szerint sokkal nehezebben vette fel a videót, mint gondolta - számol be róla a Mirror.

Áprilisban Wes Streeting egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a rák időbeni diagnosztizálása nem múlhat a szerencsén, miközben bejelentette, hogy több forrást fordítanak arra, hogy a betegek lakóhelyükhöz közelebb vehessenek részt szűrővizsgálatokon. Már dolgoznak a korszerű diagnosztikai központokon.

„Én voltam az egyik szerencsés – a veserákomat korán felfedezték, és ma rákmentesen élek” - tette hozzá a miniszter.