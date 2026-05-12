„Ha ezt a videót nézed, akkor sajnos már elhunytam” - Üzenetben búcsúzott a rákbeteg anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 07:30
Millióknak üzent halála előtt. Az anyuka videóüzenete halála után került ki a közösségi oldalakra. Elmondta, hogy elvesztette a rákkal vívott csatáját.

Halála után tették közzé a közösségi oldalakon egy anyuka videóját, aki rákbetegségben vesztette életét. A nő megható felvételben közölte, hogy rákkal vívott küzdelme véget ért.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Halála után került ki az anyuka búcsúvideója

Emma Adams, akit követői csak „Em”-ként ismernek, a közösségi oldalain dokumentálta bátor küzdelmét a mellrákkal. 

Ha ezt a videót nézed, akkor sajnos már elhunytam

- közölte a szívszorító videójában a nő.

A suffolki Ipswich-ből származó Emma ezután lányához intézte szavait. Megjegyezte mennyire szereti őt, hogy ő jelenti neki a világot és azt kérte, hogy azzal az erővel, amivel rendelkezik, a lehető legjobb életet élje.

Annyira hálás vagyok minden barátomnak, hogy szárnyaim voltak, amikor nem tudtam repülni

- fordult követőihez.

Emma végül április 29-én tragikus mód elhunyt.

2023-ban diagnosztizálták nála a betegséget, majd elkezdte dokumentálni a diagnózistól az útját. Április 15-én egy bejegyzésben azt közölte, hogy mindössze két hete van hátra.

A videóban megemlítette, hogy reméli, most már valamelyest megkönnyebbültek a körülötte lévők, mivel már nem szenved tovább és nem fáj semmije. A felvételt már öt millióan látták, Emma pedig saját bevallása szerint sokkal nehezebben vette fel a videót, mint gondolta - számol be róla a Mirror.

Áprilisban Wes Streeting egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a rák időbeni diagnosztizálása nem  múlhat a szerencsén, miközben bejelentette, hogy több forrást fordítanak arra, hogy a betegek lakóhelyükhöz közelebb vehessenek részt szűrővizsgálatokon. Már dolgoznak a korszerű diagnosztikai központokon.

„Én voltam az egyik szerencsés – a veserákomat korán felfedezték, és ma rákmentesen élek”  - tette hozzá a miniszter. 

@ems65059 If you’re watching this, then I have passed on🕊️ I’d do not fear the afterlife as know I’ll be with the ones that have left before us. 🌈 My life has been a wonderful adventure; I’ve been lucky enough to have had time before I died; to travel, say the things I wanted to say, to plan and to leave my daughter with a home and financial stability whilst she navigates this stage of her life. I will miss her, my friends and family for eternity but hope that wherever I’m going I will be able to watch over them in some way and still give the comfort when they are sad, make the laugh and love them all from afar. So far now it’s goodbye, so much love for you all- for strangers who reached out to show support and my friends who were my wings when I forgot to fly! Please remember me as I am now and know that I was at peace with this. Love to all Em #stage4cancer #tnbc #afterlife #fyp ♬ original sound - ✨Emma✨

 

