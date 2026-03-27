Járd be velünk a gyönyörű törökországi Rodostót.

Ez a gyönyörű török város az egyik legnagyobb magyar emlékét őrzi

II. Rákóczi Ferenc
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 15:45
külföldi utazásTörökország
Ismerd meg a magyar történelem egyik legmegrendítőbb fejezetét, és tarts velünk egy különleges időutazásra a török tengerpartra! Fedezd fel az önzetlen hazafiság jelképévé vált emlékhelyet, ahol ma is megelevenedik a legendás Rákóczi-emigráció Rodostó gyönyörű városában.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Márvány-tenger északi partján fekvő Tekirdağ, vagy ahogy errefelé ismerjük, Rodostó egy bájos, látnivalókkal és programlehetőségekkel teli kisváros, amely ideális úti cél akár egy egynapos túrára Isztambulból is. Nekünk magyaroknak azonban sokkal többet jelent, mint egy festői török városka a sok közül, hiszen 1720 és 1735 között itt élt száműzetésben II. Rákóczi Ferenc. A török település pedig – amely a Rákóczi-emigráció utolsó helyszíne volt – ma is tisztelettel őrzi a fejedelem emlékét.

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem születésének 350. évfordulóján a Márvány-tenger partján fekvő Rodostó városába látogatunk.
  • Hűség mindhalálig: a száműzött fejedelem 15 évig őrizte méltóságát és hitét a török emigrációban.
  • Élő történelem: a restaurált múzeumban ma is látható Rákóczi saját kezűleg faragott széke.
  • Kulturális híd: a székelykapuval díszített udvar a magyar-török barátság legerősebb szimbóluma.
  • Ízek és élmények: kóstold meg a híres helyi köftét és a sajthelvát a tengerparti sétány forgatagában!

Milyenek voltak II. Rákóczi Ferenc napjai Rodostó városában?

II. Rákóczi Ferenc és kísérete 1720 áprilisában érkezett meg a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóba, amely az emigráció utolsó állomása lett. A fejedelem a szabadságharc bukása után sem adta fel politikai elveit, a hontalanság éveiben is hű maradt az „Istennel a hazáért és a szabadságért” jelmondathoz.

Rákóczi elfogatása a nagysárosi várban, Benczúr Gyula alkotása.
A törökországi száműzetésben töltött másfél évtized alatt a magyar kolónia szigorú napirend szerint, mély vallásosságban élte mindennapjait. Rákóczi ezekben az években jelentős írói tevékenységet folytatott, itt születtek meg latin nyelvű vallomásai és francia nyelvű emlékiratai is. Az udvartartás hűségét és a mindennapok hangulatát Mikes Kelemen híres törökországi levelei örökítették meg az utókor számára.

A fejedelem 1735. április 8-án, nagypénteken hunyt el, távol hazájától, de megtöretlen méltósággal. Hamvait végül 1906-ban szállították haza Magyarországra, és a kassai Szent Erzsébet-dómban helyezték örök nyugalomra.

Rodostó magyar kötődésű nevezetessége

Rodostó egyik magyarországi testvérvárosa Sárospatak, és nem véletlenül, hiszen ez a város is a Rákócziak birtoka volt, itt is áll egy nevezetes Rákóczi-vár. De vajon mit találunk a törökországi városban, amely a fejedelemhez köthető?

A tekirdaği Rákóczi Múzeum egy dombtetőn álló, XVIII. századi oszmán stílusú konak (faház), amely a fejedelem emigrációs éveinek állít emléket. Az épület három szintjén tíz szoba található, ahol a korhűen berendezett belső terek mellett kuruc fegyverek, zászlók és családi portrék láthatók. A kiállítás egyik legértékesebb darabja az a faragott fa szék, amelyet a hagyomány szerint maga a fejedelem készített saját kezűleg.

A rodostói Rákóczi Múzeumban található fogadóterem, amely tradicionális oszmán berendezésről árulkodik. 
Az épületegyüttes udvarán egy hagyományos, magyar motívumokkal díszített székelykapu fogadja a látogatókat, jelképezve a két nemzet közötti történelmi köteléket. A múzeum hétfő kivételével naponta látogatható, és lehetőséget ad Mikes Kelemen egykori dolgozószobájának megtekintésére is. Ez a helyszín ma is a magyar nemzeti emlékezet és a törökországi bujdosás legfontosabb zarándokhelye.

A rodostói bazár épülete, amely a város egyik történelmi épülete. 
Tekirdağ további látványosságai

A Márvány-tenger partján található város számos egyéb kulturális és történelmi látnivalót kínál a látogatóknak. Érdemes felkeresni a Tekirdağ Régészeti és Néprajzi Múzeumot, amely az egykori kormányzói palotában kapott helyet, és a bronzkortól az oszmán korig mutat be értékes leleteket. Az óváros szűk utcáin sétálva több hagyományos oszmán stílusú faházat is találunk, amelyek különleges atmoszférát árasztanak.

A Tekirdağ Régészeti és Néprajzi Múzeum, ahol a történelem iránt érdeklődők találnak kedvükre való érdekességeket. 
Az irodalom kedvelői számára kihagyhatatlan a Namık Kemal Emlékház, amely a híres török költő szülőházának hű másolata, és bepillantást enged a XIX. századi oszmán polgári életmódba. A vallási építészet remekműve a Rüstem pasa-mecset, amelyet a neves építész, Mimar Sinan tervezett a XVI. században.

Pihenésképpen a tengerparti sétány vagy a Béke és Szabadság Park kínál kellemes kikapcsolódást  látványos faszobraival. A város évente megrendezi a Cseresznyefesztivált is, amely a helyi mezőgazdasági hagyományokat ünnepli.

Tekirdağ festői tengerpartja naplemente idején egy halász stéggel.
Helyi, török gasztronómia

A helyi török gasztronómia legismertebb fogása a Tekirdağ Köftesi, amely egy speciális fűszerezésű, grillezett húsétel, és hagyományosan piyaz nevű babbal és csípős paprikaszósszal tálalják. Édességként a környék különlegessége a Peynir Helvası, azaz a sajthelva, amelyet friss sótlan sajtból készítenek, és gyakran sült változatban, fagyival szervíroznak. A vidék híres bortermeléséről is, valamint innen származik Törökország legnépszerűbb ánizsos itala, a Tekirdağ Rakısı. 

Ami miatt már önmagában is megéri ellátogatni ide: a Tekirdağ Köftesi, ha Rodostóban jársz, mindenképpen kóstold meg!
Nézd meg videón is a Rákóczi-házat Rodostóban:

