Ez a gyönyörű török város az egyik legnagyobb magyar emlékét őrzi

A Márvány-tenger északi partján fekvő Tekirdağ, vagy ahogy errefelé ismerjük, Rodostó egy bájos, látnivalókkal és programlehetőségekkel teli kisváros, amely ideális úti cél akár egy egynapos túrára Isztambulból is. Nekünk magyaroknak azonban sokkal többet jelent, mint egy festői török városka a sok közül, hiszen 1720 és 1735 között itt élt száműzetésben II. Rákóczi Ferenc. A török település pedig – amely a Rákóczi-emigráció utolsó helyszíne volt – ma is tisztelettel őrzi a fejedelem emlékét.

Fotó: SinanDogan34 / Shutterstock

Hűség mindhalálig: a száműzött fejedelem 15 évig őrizte méltóságát és hitét a török emigrációban.

Élő történelem: a restaurált múzeumban ma is látható Rákóczi saját kezűleg faragott széke.

Kulturális híd: a székelykapuval díszített udvar a magyar-török barátság legerősebb szimbóluma.

Ízek és élmények: kóstold meg a híres helyi köftét és a sajthelvát a tengerparti sétány forgatagában!

Milyenek voltak II. Rákóczi Ferenc napjai Rodostó városában?

II. Rákóczi Ferenc és kísérete 1720 áprilisában érkezett meg a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóba, amely az emigráció utolsó állomása lett. A fejedelem a szabadságharc bukása után sem adta fel politikai elveit, a hontalanság éveiben is hű maradt az „Istennel a hazáért és a szabadságért” jelmondathoz.

Rákóczi elfogatása a nagysárosi várban, Benczúr Gyula alkotása.

Fotó: Benczúr Gyula / Wikipédia

A törökországi száműzetésben töltött másfél évtized alatt a magyar kolónia szigorú napirend szerint, mély vallásosságban élte mindennapjait. Rákóczi ezekben az években jelentős írói tevékenységet folytatott, itt születtek meg latin nyelvű vallomásai és francia nyelvű emlékiratai is. Az udvartartás hűségét és a mindennapok hangulatát Mikes Kelemen híres törökországi levelei örökítették meg az utókor számára.

A fejedelem 1735. április 8-án, nagypénteken hunyt el, távol hazájától, de megtöretlen méltósággal. Hamvait végül 1906-ban szállították haza Magyarországra, és a kassai Szent Erzsébet-dómban helyezték örök nyugalomra.

Rodostó magyar kötődésű nevezetessége

Rodostó egyik magyarországi testvérvárosa Sárospatak, és nem véletlenül, hiszen ez a város is a Rákócziak birtoka volt, itt is áll egy nevezetes Rákóczi-vár. De vajon mit találunk a törökországi városban, amely a fejedelemhez köthető?