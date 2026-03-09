Újabb lebukás: tiszás ügyvéd vesz részt az ukrán aranykonvoj védelmében

Itt van az ukrán Takarékbank képviseletét ellátó Horváth Ügyvédi Iroda munkatársa, Laczó Adrienn ügyvéd – így konferálta fel az ATV Start műsorában Szlazsánszky Ferenc a Tisza Párthoz kötődő exbírót, Laczó Adriennt – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Forrás: YouTube

A beszélgetés során Laczó Adrienn az aranykonvoj védelmét ellátó ügyvédi iroda munkatársaként nyilatkozott. A tiszás ügyvéd az ATV műsorában először a lefoglalt pénzekkel kapcsolatban az ügy bagatellizálásába kezdett, és azt állította,

a negyvenmillió dollár és 35 millió euró, valamint az ukránok által szállított arany mennyisége nem volt kirívó a szállítmányok között.

Az ügyvédnő ugyanakkor ennél jóval agresszívabban reagált a műsorvezető azon kérdésére, amelyben az aranykonvojt kísérő ukrán titkosszolgálati vezetőről kérdezték, majd pedig kijelentette, a szolgálati múlt volt a referencia az arany biztonságos szállítására.

És akkor mi van? Valaki a szolgálat munkatársa volt, most meg nem az, jelenleg az ukrán Takarékbanknak alkalmazottja. Nyilván gondolom én, hogy a múltja miatt úgy gondolhatták, biztonságosan tud egy ilyen szállítmányt kísérni. Valószínűleg ő is ezt gondolta. Aztán nagyon csodálkozott, amikor lényegében zsákot húztak a fejére, és megbilincselve szállították ki az országból

– jelentette ki a tiszás ügyvéd, aki többször is áldozatként igyekezett beállítani az ukrán aranykonvoj tagjait.

Mint ismert, Laczó Adrienn teljes mértékben Magyar Péter pártjának az embere, erre vall az a bejegyzés is, amit korábban tett közzé.

Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom

– írta a posztjában Laczó.

Az exbíróról korábban már az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, ráadásul úgy, hogy ezzel maga Tarr dicsekedett el, mondván, egy kiugrott bíróval dolgozik egy igazságügyi helyreállítási terven, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.

Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra (…), és van egy egyesületük, ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása

– mondta a tiszás politikus.