Diákjai csak meg akarták viccelni: szörnyet halt a matektanár

A 40 éves Jason Hughes matematikatanár a georgiai Gainesville városában, a North Hall High School pedagógusa volt. A tragédia akkor történt, amikor öt végzős diák egy helyi hagyomány részeként vécépapírral borította be a tanár házának udvarán lévő fákat.
Amikor Hughes észrevette a csínyt, az utcára rohant, és üldözni kezdte a menekülő fiatalokat. A tanár azonban futás közben megbotlott az úton, ekkor ütötte el az autójával a 18 éves Jayden Ryan Wallace, aki társaival próbált elhajtani a helyszínről.
A Hall megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint Wallace megállt, és megpróbált segítséget nyújtani a tanárnak, akit kórházba szállítottak, de a Northeast Georgia Medical Centerben később halottnak nyilvánították.
A fiatal sofőrt a helyszínen letartóztatták. Járművel elkövetett emberölés, veszélyes vezetés, magánterület megsértése és szemetelés miatt emeltek ellene vádat. A másik négy diák – Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque és Ariana Cruz – ellen szintén eljárás indult magánterület megsértése és szemetelés miatt.
Jason Hughes felesége, Laura Hughes szintén ugyanabban az iskolában tanít. A tanárt kollégái és diákjai is elkötelezett pedagógusként és mentoraként ismerték. Egykori tanítványa, Shayden Maynor szerint a tragédia mélyen megrázta a közösséget. Mint mondta: „Ez nagyon rossz a közösség számára”, és felidézte, hogy a matematikatanár korábban pénzügyi tanácsokat is adott neki.
Egy jelenlegi diák, Olivia Williams így emlékezett rá:
Mindig próbált beszélgetni a diákokkal, és mindig igyekezett a lehető legtámogatóbb lenni.
A helyiek szerint a vécépapíros csíny hagyomány az iskolában, amelyet a diákok gyakran a tavaszi szünet előtt játszanak el népszerű tanáraikon.
A közösségi médiában sokan búcsúztak a tanártól. Egy Facebook-felhasználó ezt írta róla:
Mindig mosolygott, mindig készen állt egy viccre, és mindig elérte, hogy mindenki, aki körülötte volt, otthon érezze magát.
A bejegyzésben azt is kiemelték:
Képes volt egy hétköznapi pillanatot emlékezetessé tenni pusztán azzal, hogy önmaga volt.
A Metro értesülései szerint a család támogatására indított adománygyűjtés rövid idő alatt jelentős összeget hozott, már több mint 83 ezer dollár (28 millió forint) gyűlt össze.
Az adománygyűjtő oldalon a szervezők így fogalmaztak:
Jason élete sokak számára áldás volt, és hirtelen halála leírhatatlanul nehéz lesz felesége és két kisfia számára még hosszú éveken át.
