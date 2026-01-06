A világ leghavasabb városai – Ahol az év nagy részében a hó uralkodik

A hó látványa sokak számára romantikus téli képet idéz, de bizonyos városokban az évről évre hulló hó a mindennapi élet ritmusára is rányomja a bélyegét. A világ leghavasabb városai nemcsak látványos, képeslapra kívánkozó tájak, hanem olyan települések, ahol a hó mértéke és gyakorisága igazi kihívást jelent a lakóknak és a látogatóknak egyaránt. Ebben a cikkben öt kiemelkedő várost mutatunk be, amelyek évről évre hatalmas hómennyiséggel kell, hogy együtt éljenek.

Cikkünkben összeszedtük a világ leghavasabb városai közül néhányat, mint például a kanadai Quebec Cityt, amely valóban olyan, mintha csak egy karácsonyi képeslap díszlete lenne / Fotó: J Duquette / Shutterstock

Syracuse, Buffalo és Quebec City évente több száz centiméter havat kap.

Sapporo és Chamonix híresek téli fesztiváljaikról és síterepeikről.

A hó nemcsak látvány, hanem életstílus és turisztikai vonzerő is.

A világ leghavasabb városai – ezek a legkiemelkedőbb települések

Syracuse, New York, USA

Syracuse évente átlagosan 315 cm havat kap, a történelmi rekord pedig 487 cm egyetlen szezonban. A város lakóit a gyakori hóviharok a tóparti elhelyezkedés miatt állandóan téli körülmények között tartják. Syracuse gazdasági és oktatási központként is ismert, ugyanakkor a legtöbb havat kapó városért járó Golden Snowball Award díjat többször is elnyerte.

A New York állambeli Syracusa is rendre sok havat kap évente / Fotó: Motion Ninety / Shutterstock

Sapporo, Japán

A Hokkaido szigetén fekvő Sapporo évente átlagosan 485 cm havat kap, miközben nyáron akár 36 °C-ra is felmelegszik a hőmérséklet. A város téli arculata szinte garantálja a nemzetközi hírnevet: híres a Sapporo Hófesztiválról, ahol hatalmas jég- és hószobrokat állítanak ki, csalogatva a turistákat és a téli sportok szerelmeseit.

A japán Sapporoban is szinte mindig hó borítja az utcákat / Fotó: Infinity T29 / Shutterstock

Quebec City, Kanada

A Kanada keleti részén fekvő Quebec City évente átlagosan 330 cm havat kap. A város utcái gyakran hóval borítottak, ami különleges hangulatot kölcsönöz az óvárosnak, a történelmi épületek és macskaköves utcák pedig még mesebbelibbé válnak a fehér takaró alatt. Quebec City a téli sportok és a kulturális rendezvények központja is egyben.

Hóborította, napsütötte reggel a kanadai Quebeck városában / Fotó: lukasmatocha / Shutterstock

Buffalo, New York, USA

Buffalo, amely híres a komoly téli havazásairól, átlagosan 292 cm havat kap évente. A Niagara-tó közelsége és a nor’easter ciklonok (az Egyesült Államok keleti partvidékén, főként az Atlanti-óceán fölött kialakuló erős ciklonok) gyakori hatása miatt Buffalo lakói a hó eltakarítását és a közlekedést sokszor extrém körülmények között végzik. A város a versenytársakkal, Rochesterrel és Syracuse-szal, rendszeresen az Egyesült Államok leghavasabb települései között szerepel.