Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A világ leghavasabb városai – Ahol az év nagy részében a hó uralkodik

tél
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 14:15
Hótakaróhavazásvilág
A hó látványát sokan mesebeli tájakkal azonosítják, de a mindennapi életben gyakran komoly kihívást jelent. A világ leghavasabb városai azonban nem csupán téli díszletként ismertek: évről évre hatalmas hómennyiséget kapnak, amely a mindennapjaikat is meghatározza.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A hó látványa sokak számára romantikus téli képet idéz, de bizonyos városokban az évről évre hulló hó a mindennapi élet ritmusára is rányomja a bélyegét. A világ leghavasabb városai nemcsak látványos, képeslapra kívánkozó tájak, hanem olyan települések, ahol a hó mértéke és gyakorisága igazi kihívást jelent a lakóknak és a látogatóknak egyaránt. Ebben a cikkben öt kiemelkedő várost mutatunk be, amelyek évről évre hatalmas hómennyiséggel kell, hogy együtt éljenek.

A világ leghavasabb városainak egyike a kanadai Quebec City egyik romantikus utcája hóval és karácsonyfákkal.
Cikkünkben összeszedtük a világ leghavasabb városai közül néhányat, mint például a kanadai Quebec Cityt, amely valóban olyan, mintha csak egy karácsonyi képeslap díszlete lenne / Fotó: J Duquette /  Shutterstock 
  • Syracuse, Buffalo és Quebec City évente több száz centiméter havat kap.
  • Sapporo és Chamonix híresek téli fesztiváljaikról és síterepeikről.
  • A hó nemcsak látvány, hanem életstílus és turisztikai vonzerő is.

A világ leghavasabb városai – ezek a legkiemelkedőbb települések

Syracuse, New York, USA
Syracuse évente átlagosan 315 cm havat kap, a történelmi rekord pedig 487 cm egyetlen szezonban. A város lakóit a gyakori hóviharok a tóparti elhelyezkedés miatt állandóan téli körülmények között tartják. Syracuse gazdasági és oktatási központként is ismert, ugyanakkor a legtöbb havat kapó városért járó Golden Snowball Award díjat többször is elnyerte.

A New York állambeli Syracusa egyik utcája este, hó alatt.
A New York állambeli Syracusa is rendre sok havat kap évente / Fotó: Motion Ninety /  Shutterstock 

Sapporo, Japán
A Hokkaido szigetén fekvő Sapporo évente átlagosan 485 cm havat kap, miközben nyáron akár 36 °C-ra is felmelegszik a hőmérséklet. A város téli arculata szinte garantálja a nemzetközi hírnevet: híres a Sapporo Hófesztiválról, ahol hatalmas jég- és hószobrokat állítanak ki, csalogatva a turistákat és a téli sportok szerelmeseit.

Sapporoi havas utcarészlet hóborította épületekkel.
A japán Sapporoban is szinte mindig hó borítja az utcákat / Fotó: Infinity T29 /  Shutterstock 

Quebec City, Kanada
A Kanada keleti részén fekvő Quebec City évente átlagosan 330 cm havat kap. A város utcái gyakran hóval borítottak, ami különleges hangulatot kölcsönöz az óvárosnak, a történelmi épületek és macskaköves utcák pedig még mesebbelibbé válnak a fehér takaró alatt. Quebec City a téli sportok és a kulturális rendezvények központja is egyben.

Hó borítja Quebeck városát egy téli reggelen.
Hóborította, napsütötte reggel a kanadai Quebeck városában / Fotó: lukasmatocha /  Shutterstock 

Buffalo, New York, USA
Buffalo, amely híres a komoly téli havazásairól, átlagosan 292 cm havat kap évente. A Niagara-tó közelsége és a nor’easter ciklonok (az Egyesült Államok keleti partvidékén, főként az Atlanti-óceán fölött kialakuló erős ciklonok) gyakori hatása miatt Buffalo lakói a hó eltakarítását és a közlekedést sokszor extrém körülmények között végzik. A város a versenytársakkal, Rochesterrel és Syracuse-szal, rendszeresen az Egyesült Államok leghavasabb települései között szerepel.

Elmwood hóborította ucája a New York állambeli Buffaloban.
Elmwood hóborította ucája a New York állambeli Buffaloban / Fotó: Pierre Williot /  Shutterstock 

Chamonix, Franciaország
A francia Alpokban fekvő Chamonix évente jelentős mennyiségű, átlagosan 300–400 cm havat kap,  ami a világ leghavasabb városai közé emeli. A település híres a Mont Blanc lábánál fekvő síterepeiről, és a téli sportok központjaként vonzza a turistákat. A havas hegycsúcsok és a tradicionális alpesi házak különleges hangulatot adnak a városnak, ahol a hó nemcsak látvány, hanem életstílus is. 

A franciaországi Chamonix folyója, az Arve télen.
A franciaországi Chamonix Arve-folyója, háttérben a Mont Blanc havas csúcsa / Fotó: RSMGO /  Shutterstock 

Nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu