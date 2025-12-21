Amikor a test már nem tudja tartani a hőmérsékletét: tudj meg mindent a hipotermiáról

A hipotermia 35 °C alatti testhőmérséklettel kezdődik.

Hideg környezet, szél, nedvesség és kimerültség növeli a kockázatot.

A remegés az első védekező mechanizmus, később azonban megszűnik.

A súlyos hipotermia zavartsággal, lassú pulzussal és eszméletvesztéssel jár.

A gyors melegítés életmentő lehet, de helytelenül végezve veszélyes is.

Idősek, gyerekek és túrázók különösen veszélyeztetettek.

Hogyan alakul ki a hipotermia és mi történik ilyenkor a szervezetben?

A hipotermia, avagy a test kihűlése hátterében az áll, hogy a szervezet több hőt veszít, mint amennyit termelni tud. Hideg időben ez gyorsan bekövetkezhet, különösen szél vagy nedvesség hatására. A vizes ruházat többszörösére növeli a hővesztést: ilyenkor a test percek alatt 35 °C alá hűlhet. A szakértők szerint már 10–15 perc vízben tartózkodás 10 °C körül jelentősen csökkenti a túlélés esélyét.

Fotó: EugeneEdge / Shutterstock

A szervezet első reakciója a remegés, amely hőt termel. Amikor azonban a testhő tovább csökken, a remegés megszűnik, és a szervezet energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A pulzus lelassul, az anyagcsere csökken, a beteg álmos, zavart vagy koordinálatlan lesz. Ez rendkívül megtévesztő, mert sokan azt gondolják, hogy a remegés elmúlása javulást jelent, pedig épp ellenkezőleg: a hipotermia súlyosbodásának jele.

A 32 °C alatti testhőmérsékletnél romlik a döntéshozatal, lassul a gondolkodás, és nő a balesetek kockázata. 28 °C alatt már életveszélyes ritmuszavarok is kialakulhatnak.

A hipotermia tünetei – így különböztethető meg a kimerültségtől

A hipotermia tünetei fokozatosan jelennek meg, ezért könnyű összekeverni azokat a fáradtsággal vagy a lehűléssel. A korai tünetek közé tartozik a remegés, a hidegérzet, a sápadtság és az ujjak ügyetlensége. A finommozgások romlanak, a beszéd akadozottá válik, és egyre nagyobb erőfeszítés a mozgás.

A hipotermia tünetei fokozatosan jelennek meg.

Fotó: Jelena Stanojkovic / Shutterstock

Középsúlyos hipotermiánál a remegés megszűnik, a test mozdulatai lelassulnak, a beteg dezorientálttá válik. A szakértők szerint ez a fázis különösen veszélyes, mert a betegek sokszor levetkőznek – paradox módon melegnek érzik magukat, miközben a testük kritikus hőmérsékletre hűl.

Súlyos hipotermiánál a pulzus lassú, a légzés sekély, a bőr hideg és viaszos tapintatú. A beteg eszméletlen lehet, és könnyen összetéveszthető a halállal. Ilyenkor azonnali sürgősségi segítségre van szükség.