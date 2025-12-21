Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Hipotermia állapota előtt lévő férfi a téli hidegben

Amikor a test már nem tudja tartani a hőmérsékletét: tudj meg mindent a hipotermiáról

kihűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 16:15
hipotermiaalacsony hőmérsékletbetegséghidegtesthőmérséklet
A hipotermia életveszélyes állapot, amely akkor alakul ki, amikor a test hőmérséklete tartósan 35 °C alá esik. A szakértők szerint hideg időben vagy vizes környezetben percek alatt romolhat az állapot, ezért a korai felismerés és a megfelelő elsősegély döntő jelentőségű.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A hipotermia 35 °C alatti testhőmérséklettel kezdődik.
  • Hideg környezet, szél, nedvesség és kimerültség növeli a kockázatot.
  • A remegés az első védekező mechanizmus, később azonban megszűnik.
  • A súlyos hipotermia zavartsággal, lassú pulzussal és eszméletvesztéssel jár.
  • A gyors melegítés életmentő lehet, de helytelenül végezve veszélyes is.
  • Idősek, gyerekek és túrázók különösen veszélyeztetettek.

Hogyan alakul ki a hipotermia és mi történik ilyenkor a szervezetben?

A hipotermia, avagy a test kihűlése hátterében az áll, hogy a szervezet több hőt veszít, mint amennyit termelni tud. Hideg időben ez gyorsan bekövetkezhet, különösen szél vagy nedvesség hatására. A vizes ruházat többszörösére növeli a hővesztést: ilyenkor a test percek alatt 35 °C alá hűlhet. A szakértők szerint már 10–15 perc vízben tartózkodás 10 °C körül jelentősen csökkenti a túlélés esélyét.

Hipotermia állapotához közel lévő férfi a téli hidegben
A hipotermia, avagy a test kihűlése hátterében az áll, hogy a szervezet több hőt veszít, mint amennyit termelni tud.
Fotó: EugeneEdge /  Shutterstock 

A szervezet első reakciója a remegés, amely hőt termel. Amikor azonban a testhő tovább csökken, a remegés megszűnik, és a szervezet energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A pulzus lelassul, az anyagcsere csökken, a beteg álmos, zavart vagy koordinálatlan lesz. Ez rendkívül megtévesztő, mert sokan azt gondolják, hogy a remegés elmúlása javulást jelent, pedig épp ellenkezőleg: a hipotermia súlyosbodásának jele.

A 32 °C alatti testhőmérsékletnél romlik a döntéshozatal, lassul a gondolkodás, és nő a balesetek kockázata. 28 °C alatt már életveszélyes ritmuszavarok is kialakulhatnak.

A hipotermia tünetei – így különböztethető meg a kimerültségtől

A hipotermia tünetei fokozatosan jelennek meg, ezért könnyű összekeverni azokat a fáradtsággal vagy a lehűléssel. A korai tünetek közé tartozik a remegés, a hidegérzet, a sápadtság és az ujjak ügyetlensége. A finommozgások romlanak, a beszéd akadozottá válik, és egyre nagyobb erőfeszítés a mozgás.

Férfi a hóban hipotermiás tünetekkel
A hipotermia tünetei fokozatosan jelennek meg.
Fotó: Jelena Stanojkovic /  Shutterstock 

Középsúlyos hipotermiánál a remegés megszűnik, a test mozdulatai lelassulnak, a beteg dezorientálttá válik. A szakértők szerint ez a fázis különösen veszélyes, mert a betegek sokszor levetkőznek – paradox módon melegnek érzik magukat, miközben a testük kritikus hőmérsékletre hűl.
Súlyos hipotermiánál a pulzus lassú, a légzés sekély, a bőr hideg és viaszos tapintatú. A beteg eszméletlen lehet, és könnyen összetéveszthető a halállal. Ilyenkor azonnali sürgősségi segítségre van szükség.

Mit tegyünk hipotermia esetén és hogyan előzhető meg a kihűlés?

Hipotermia gyanúja esetén minden perc számít. Az első lépés a hideg környezetből való eltávolítás: fedett helyre, autóba vagy sátorba kell vinni a beteget. A nedves ruhát azonnal le kell cserélni szárazra, és takaróval, izolációs fóliával vagy meleg ruhákkal kell borítani a testet. 

A melegítés legyen fokozatos. Tilos forró vizet vagy hősugárzót használni, mert a hirtelen hőmérséklet-változás sokkot okozhat. 

A mellkas és a törzs melegítése elsődleges, mert itt találhatók az életfontosságú szervek. A végtagok erős dörzsölése kerülendő, mert ronthatja a keringést és tovább csökkentheti a testhőt.

Meleg ital fogyasztása a téli tájban
Ha a hipotermiás beteg eszméleténél van, meleg, cukros ital adható.
Fotó: Unai Huizi Photography /  Shutterstock 

Ha a beteg eszméleténél van, meleg, cukros ital adható – alkohol viszont semmiképp sem, mert tovább rontja a hőszabályozást. Súlyos hipotermia esetén nem szabad mozgatni a beteget, mert a hideg vér hirtelen a szívhez áramolhat, veszélyes ritmuszavart, halált okozva. Bár ez az állapot az esetek többségében akár végzetes kimenetelűek is lehetnek, léteznek kivételek.

A megelőzés kulcsfontosságú: réteges öltözködés, vízálló külső réteg, sapka, kesztyű, megfelelő lábbeli és elegendő folyadékbevitel jelentősen csökkenti a kockázatot. Téli túrázásnál fontos, hogy soha ne induljunk egyedül, és mindig legyen nálunk hőtartó fólia vagy extra ruházat.

Fontos kiemelni, hogy a hipotermia nem csak extrém környezetben alakulhat ki. Idős embereknél rosszul fűtött lakásban, kimerültség esetén vagy nedves ruházatban is fennállhat a veszély.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu