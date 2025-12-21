Amikor a test már nem tudja tartani a hőmérsékletét: tudj meg mindent a hipotermiáról

A hipotermia, avagy a test kihűlése hátterében az áll, hogy a szervezet több hőt veszít, mint amennyit termelni tud. Hideg időben ez gyorsan bekövetkezhet, különösen szél vagy nedvesség hatására. A vizes ruházat többszörösére növeli a hővesztést: ilyenkor a test percek alatt 35 °C alá hűlhet. A szakértők szerint már 10–15 perc vízben tartózkodás 10 °C körül jelentősen csökkenti a túlélés esélyét.
A szervezet első reakciója a remegés, amely hőt termel. Amikor azonban a testhő tovább csökken, a remegés megszűnik, és a szervezet energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A pulzus lelassul, az anyagcsere csökken, a beteg álmos, zavart vagy koordinálatlan lesz. Ez rendkívül megtévesztő, mert sokan azt gondolják, hogy a remegés elmúlása javulást jelent, pedig épp ellenkezőleg: a hipotermia súlyosbodásának jele.
A 32 °C alatti testhőmérsékletnél romlik a döntéshozatal, lassul a gondolkodás, és nő a balesetek kockázata. 28 °C alatt már életveszélyes ritmuszavarok is kialakulhatnak.
A hipotermia tünetei fokozatosan jelennek meg, ezért könnyű összekeverni azokat a fáradtsággal vagy a lehűléssel. A korai tünetek közé tartozik a remegés, a hidegérzet, a sápadtság és az ujjak ügyetlensége. A finommozgások romlanak, a beszéd akadozottá válik, és egyre nagyobb erőfeszítés a mozgás.
Középsúlyos hipotermiánál a remegés megszűnik, a test mozdulatai lelassulnak, a beteg dezorientálttá válik. A szakértők szerint ez a fázis különösen veszélyes, mert a betegek sokszor levetkőznek – paradox módon melegnek érzik magukat, miközben a testük kritikus hőmérsékletre hűl.
Súlyos hipotermiánál a pulzus lassú, a légzés sekély, a bőr hideg és viaszos tapintatú. A beteg eszméletlen lehet, és könnyen összetéveszthető a halállal. Ilyenkor azonnali sürgősségi segítségre van szükség.
Hipotermia gyanúja esetén minden perc számít. Az első lépés a hideg környezetből való eltávolítás: fedett helyre, autóba vagy sátorba kell vinni a beteget. A nedves ruhát azonnal le kell cserélni szárazra, és takaróval, izolációs fóliával vagy meleg ruhákkal kell borítani a testet.
A melegítés legyen fokozatos. Tilos forró vizet vagy hősugárzót használni, mert a hirtelen hőmérséklet-változás sokkot okozhat.
A mellkas és a törzs melegítése elsődleges, mert itt találhatók az életfontosságú szervek. A végtagok erős dörzsölése kerülendő, mert ronthatja a keringést és tovább csökkentheti a testhőt.
Ha a beteg eszméleténél van, meleg, cukros ital adható – alkohol viszont semmiképp sem, mert tovább rontja a hőszabályozást. Súlyos hipotermia esetén nem szabad mozgatni a beteget, mert a hideg vér hirtelen a szívhez áramolhat, veszélyes ritmuszavart, halált okozva. Bár ez az állapot az esetek többségében akár végzetes kimenetelűek is lehetnek, léteznek kivételek.
A megelőzés kulcsfontosságú: réteges öltözködés, vízálló külső réteg, sapka, kesztyű, megfelelő lábbeli és elegendő folyadékbevitel jelentősen csökkenti a kockázatot. Téli túrázásnál fontos, hogy soha ne induljunk egyedül, és mindig legyen nálunk hőtartó fólia vagy extra ruházat.
Fontos kiemelni, hogy a hipotermia nem csak extrém környezetben alakulhat ki. Idős embereknél rosszul fűtött lakásban, kimerültség esetén vagy nedves ruházatban is fennállhat a veszély.
