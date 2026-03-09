Sokk és aggodalom: mi történt valójában Galla Miklóssal? Megszólalt a pszichológus!

A magyar abszurd humor koronázatlan királya miatt aggódik az ország: szirénák törték meg a hétköznapok csendjét Galla Miklós otthonánál. Állapota az utóbbi időben egyre több aggodalomra adott okot. A különc stílusáról ismert művész megdöbbentő megnyilvánulásai mögött pedig vélhetően mélyebb lelki problémák állnak. Makai Gábor pszichológus most elárulta a Borsnak, mit gondol szakemberként a kialakult helyzetről.

Galla Miklós interjúban is elárulta korábban: borzalmas állapotban van (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós és a valóság határai

Galla Miklós állapota már túlmutat a művészi szabadságon. A hírek szerint a humorista otthonánál rendőrök jelentek meg, a helyzet pedig odáig fajult, hogy végül szakszerű orvosi megfigyelésre volt szükség. A közvéleményt sokkolták a hírek, hiszen a különc viselkedéséről ismert sztár most kontrollálhatatlannak tűnő állapotba került. Makai Gábor pszichológus elemezte a helyzetet, rávilágítva a lehetséges háttérokokra.

Igazából én nem ismerem a kortörténetét, de általában ez feltételezhető: hogyha korábban szedett pszichiátriai gyógyszert, és ezt mostmár egy ideje nem teszi, akkor az valóban vezethet bizonyos tüneteknek a visszatéréséhez, vagy akár a tüneteknek a felerősödéséhez, és ennek a következménye lehet, hogy furcsán viselkedik.

A szakember szavai rávilágítanak arra, hogy a gyógyszeres kezelés elhagyása drasztikus változásokat idézhet elő a személyiségben. Ilyenkor a környezet számára érthetetlen tettek válnak dominánssá a beteg mindennapjaiban, ami segítséget igényelhet.

Zavart pillanatok és meztelenkedés

Sokan emlékeznek Galla korábbi, televízióban is bemutatott villantásaira vagy különös közösségi médiás posztjaira. A pszichológus szerint ezek a tettek nem feltétlenül tudatos provokációk, hanem egy belső gátlásrendszer felbomlásának jelei lehetnek. Amikor a valóságérzékelés csorbul, a társadalmi normák egyszerűen megszűnnek létezni az egyén számára.

Ha a valóság érzékelése, zavarossá válik, vagy annak a beszűküléséről van szó, akkor ő nem biztos, hogy mindig tudatában van annak, hogy a viselkedése a külvilágból, az emberekből mit vált ki. Számára az ő viselkedése nem szokatlan. Tulajdonképpen a gyógyszerek rendszeresen történő elhagyása mellékhatással járhat: a valóságértékelése, a társas normáknak a felismerése az részben torzulhat.

A művész tehát a saját belső világában él, ahol az ingerküszöbök teljesen máshol helyezkednek el. Ez magyarázatot adhat arra, miért nem érzi tettei súlyát vagy azok sokszor megbotránkoztató jellegét.