Sokk és aggodalom: mi történt valójában Galla Miklóssal? Megszólalt a pszichológus!

A magyar abszurd humor koronázatlan királya miatt aggódik az ország: szirénák törték meg a hétköznapok csendjét Galla Miklós otthonánál. Állapota az utóbbi időben egyre több aggodalomra adott okot. A különc stílusáról ismert művész megdöbbentő megnyilvánulásai mögött pedig vélhetően mélyebb lelki problémák állnak. Makai Gábor pszichológus most elárulta a Borsnak, mit gondol szakemberként a kialakult helyzetről.
Galla Miklós állapota már túlmutat a művészi szabadságon. A hírek szerint a humorista otthonánál rendőrök jelentek meg, a helyzet pedig odáig fajult, hogy végül szakszerű orvosi megfigyelésre volt szükség. A közvéleményt sokkolták a hírek, hiszen a különc viselkedéséről ismert sztár most kontrollálhatatlannak tűnő állapotba került. Makai Gábor pszichológus elemezte a helyzetet, rávilágítva a lehetséges háttérokokra.
Igazából én nem ismerem a kortörténetét, de általában ez feltételezhető: hogyha korábban szedett pszichiátriai gyógyszert, és ezt mostmár egy ideje nem teszi, akkor az valóban vezethet bizonyos tüneteknek a visszatéréséhez, vagy akár a tüneteknek a felerősödéséhez, és ennek a következménye lehet, hogy furcsán viselkedik.
A szakember szavai rávilágítanak arra, hogy a gyógyszeres kezelés elhagyása drasztikus változásokat idézhet elő a személyiségben. Ilyenkor a környezet számára érthetetlen tettek válnak dominánssá a beteg mindennapjaiban, ami segítséget igényelhet.
Sokan emlékeznek Galla korábbi, televízióban is bemutatott villantásaira vagy különös közösségi médiás posztjaira. A pszichológus szerint ezek a tettek nem feltétlenül tudatos provokációk, hanem egy belső gátlásrendszer felbomlásának jelei lehetnek. Amikor a valóságérzékelés csorbul, a társadalmi normák egyszerűen megszűnnek létezni az egyén számára.
Ha a valóság érzékelése, zavarossá válik, vagy annak a beszűküléséről van szó, akkor ő nem biztos, hogy mindig tudatában van annak, hogy a viselkedése a külvilágból, az emberekből mit vált ki. Számára az ő viselkedése nem szokatlan. Tulajdonképpen a gyógyszerek rendszeresen történő elhagyása mellékhatással járhat: a valóságértékelése, a társas normáknak a felismerése az részben torzulhat.
A művész tehát a saját belső világában él, ahol az ingerküszöbök teljesen máshol helyezkednek el. Ez magyarázatot adhat arra, miért nem érzi tettei súlyát vagy azok sokszor megbotránkoztató jellegét.
A legutóbbi incidens során Galla állítólag mentőt hívott magára. A kritikai kontroll ilyenkor annyira lecsökkenhet, hogy a legegyszerűbb helyzetek is megoldhatatlan konfliktussá fajulnak. A szakértő szerint a „realitás kontroll” gyengülése állhat a háttérben.
Akár a meztelenkedés, akár az, hogy kihívja a mentőt, nem engedi be a mentőt stb. a kritikai kontrollnak a csökkenésére utal. Azt gondolom, hogy ilyenkor az ember kevésbé érzékeli azt, hogy társadalmilag mi az, ami helyén való, elfogadható bizonyos helyzetekben. Itt a lényeg az, hogy maga a gyógyszer elhagyása, az tud egy ideglenesen zavart okozni.
A szakértő segítség ilyenkor nem korlátozás, hanem a biztonságos környezet megteremtése.
Bár a közvélemény számára az orvosi segítség ijesztőnek tűnhet, Galla Miklós számára ez most a gyógyulás egyetlen útja. A szakemberek célja ilyenkor az egyensúly visszaállítása, ami akár hetekig is eltarthat a megfelelő gyógyszeres kezelések mellett. A stressz és a kezeletlen állapot együttese vezethetett a mostani akut krízishez is.
Amíg a korházban volt vélhetőleg így jártak el az ott dolgozók: tulajdonképpen vizsgálhatták azt, hogy van-e pszichotikus epizód, az az, hogy mennyire szűkült be a tudata. Itt a háttérben feltételezhető tehát, akár gyógyszeres kezelés, vagy terápia, így próbálhatták szinten tartani. Akár stressz hatására, vagy a gyógyszer nem szedésének hatására, az egyensúly felborult nála, ezt kell most visszaállítani. Ez pár nap és pár hét is lehet. Félelmetesnek tűnhet a pszichiátria szó, de az egy védelmet ad. Ez az egyetlen út, hogy megvédjék az egészségügyi állapotot, megvédjék a pacienst, hogy utána visszanyerhesse a realitás érzékét.
A rajongók most csak reménykedhetnek abban, hogy a szakszerű segítségnek köszönhetően a humorista hamarosan visszanyeri régi önmagát.
