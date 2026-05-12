KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas napkitörés csapott le a Földre: Magyarországon is feltűnhet a sarki fény

a nap hírei
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 18:40
égi jelenségég
A Nap jelenleg fokozott aktivitást mutat, ami az előrejelzések szerint erős napkitöréseket és geomágneses zavarokat is eredményezhet a következő napokban, így ismét nő az esélye a látványos, akár Magyarországon is megfigyelhető sarki fénynek. Mutatjuk a legfrissebb égi jelenséget!

Az előrejelzések alapján a Nap továbbra is rendkívül aktív időszakát éli, és erőteljes kitörések, valamint geomágneses viharok alakíthatják a következő napok eseményeit. A megfigyelések szerint a Nap felszínén zajló aktív régiókban több energiakibocsátás is történt, amelyekből töltött részecskefelhők indulhattak el a Föld irányába. Mutatjuk az égi jelenség részeleteit!

égi jelenség
Szokatlan égi jelenség: geomágneses vihar érte el a Földet, több helyen is feltűnt az aurora borealis (Fotó, pexels, illusztráció)

Ritka égi jelenség: a legerősebb röntgensugárzás érte el bolygónkat

Ezek a jelenségek akkor okoznak hatást bolygónkon, amikor a Napból kilökődő plazma eléri a Föld mágneses terét. Ilyenkor geomágneses zavarok alakulhatnak ki, amelyek erősségtől függően különböző hatásokat válthatnak ki. Az erősebb események akár G4-es szintű viharokat is elérhetnek, amelyek már komolyabb hatással lehetnek a műholdas rendszerekre, a GPS-re és a rádiókommunikációra is.

A leglátványosabb következmény azonban a sarki fény megjelenése. Erős geomágneses aktivitás esetén az aurora borealis nemcsak a sarkkörök közelében, hanem jóval délebbre is feltűnhet, így akár Magyarország egén is megfigyelhető, amennyiben az időjárási viszonyok – például a derült égbolt – is kedveznek. Az elmúlt napokban több ilyen esemény is látványos égi jelenséget produkált, amelyet hazai webkamerák és megfigyelők is rögzítettek.

A jelenség egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető: miközben különleges látványt nyújt, emlékeztet arra is, hogy a Nap aktivitása közvetlen hatással van a modern technológiánkra és mindennapi életünkre.

A kutatók szerint a Nap jelenleg egy különösen aktív időszakát éli a 11 éves napciklus csúcsa miatt. Emiatt a következő hónapokban további erős napkitörések és geomágneses viharok is várhatók. Az űridőjárással foglalkozó szervezetek folyamatosan figyelik a Nap aktivitását, hogy időben jelezhessék az esetleges veszélyeket.

A mostani esemény ismét emlékeztetett arra, milyen erőteljes kapcsolat van a Nap és a Föld között. Bár a jelenség sokak számára lenyűgöző látványt nyújtott, a tudósok szerint fontos felkészülni arra, hogy a jövőben még intenzívebb űridőjárási események is bekövetkezhetnek.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu