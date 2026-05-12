Hatalmas napkitörés csapott le a Földre: Magyarországon is feltűnhet a sarki fény

Az előrejelzések alapján a Nap továbbra is rendkívül aktív időszakát éli, és erőteljes kitörések, valamint geomágneses viharok alakíthatják a következő napok eseményeit. A megfigyelések szerint a Nap felszínén zajló aktív régiókban több energiakibocsátás is történt, amelyekből töltött részecskefelhők indulhattak el a Föld irányába. Mutatjuk az égi jelenség részeleteit!
Ezek a jelenségek akkor okoznak hatást bolygónkon, amikor a Napból kilökődő plazma eléri a Föld mágneses terét. Ilyenkor geomágneses zavarok alakulhatnak ki, amelyek erősségtől függően különböző hatásokat válthatnak ki. Az erősebb események akár G4-es szintű viharokat is elérhetnek, amelyek már komolyabb hatással lehetnek a műholdas rendszerekre, a GPS-re és a rádiókommunikációra is.
A leglátványosabb következmény azonban a sarki fény megjelenése. Erős geomágneses aktivitás esetén az aurora borealis nemcsak a sarkkörök közelében, hanem jóval délebbre is feltűnhet, így akár Magyarország egén is megfigyelhető, amennyiben az időjárási viszonyok – például a derült égbolt – is kedveznek. Az elmúlt napokban több ilyen esemény is látványos égi jelenséget produkált, amelyet hazai webkamerák és megfigyelők is rögzítettek.
A jelenség egyszerre lenyűgöző és figyelmeztető: miközben különleges látványt nyújt, emlékeztet arra is, hogy a Nap aktivitása közvetlen hatással van a modern technológiánkra és mindennapi életünkre.
A kutatók szerint a Nap jelenleg egy különösen aktív időszakát éli a 11 éves napciklus csúcsa miatt. Emiatt a következő hónapokban további erős napkitörések és geomágneses viharok is várhatók. Az űridőjárással foglalkozó szervezetek folyamatosan figyelik a Nap aktivitását, hogy időben jelezhessék az esetleges veszélyeket.
A mostani esemény ismét emlékeztetett arra, milyen erőteljes kapcsolat van a Nap és a Föld között. Bár a jelenség sokak számára lenyűgöző látványt nyújtott, a tudósok szerint fontos felkészülni arra, hogy a jövőben még intenzívebb űridőjárási események is bekövetkezhetnek.
