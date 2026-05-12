A gonosz mindig emberközelben van: a Kiút legújabb része fokozza a városlakók reménytelenségét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 18:45
Valami történhetne lassan. Egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy a Kiút negyedik évadának cselekménye egy epizódba is befért volna, de még csak a negyedik résznél tartunk, várjuk ki a végét.
Bodnár Dániel
A Kiút jelenleg a negyedik évadának negyedik epizódjánál tart az HBO Max műsorkínálatában. A sorozat hozza a tőle elvárt misztikumot és lassú lángon égő történetvezetését, de kicsit olyan, mintha lefulladna, mielőtt bárki, vagy bármi gázt adna neki.

Jelenet a Kiút című sorozatból
Remélhetőleg a főgonosz álcáját alakító Julia Doyle több képernyőidőt kap a későbbi Kiút epizódokban (Fotó: YouTube)

Mire ad választ a Kiút negyedik része?

A harmadik rész az utolsó jelenetében behintette, hogy Jade (David Alpay) karaktere hallucinogén gombával akarja feltárni elméjének azon zárt részét, ami az elátkozott városból kijutás kulcsát is tartalmazhatja, teszi ezt a város kihelyezett főnöke, Boyd (Harold Perrineau) felügyelete alatt. Miután bevette a gombát, egy pillanatra azt hitte, hogy lát valami emberfelettit, de kiderült, hogy az is valós. Ez a szál tehát nem jutott előre.

Julie (Hannah Cheramy) kitalálja, hogy ő, aki képes a múltba utazni, el tud helyezni úgynevezett könyvjelzőket, amivel fel tudja venni a kapcsolatot a múlttal és a jelennel. Kiderül, hogy ez a terve nem működik. Ez a szál sem jutott sokkal előre azon kívül, hogy láthatjuk, ahogy a sorozat főgonosza, az úgynevezett sárga kabátos ember valakinek a máját eszi a múltban. Ez a részlet a rajongóknak kifejezetten tetszett.

Az epizód talán legérdekesebb pontja Sophia (Julia Doyle) és Sara (Avery Konrad) közös interakciója. Azt már tudjuk, hogy a vallásos fiatal lánynak álcázott Sophia valójában a sárga kabátos ember, de az inkognitója egyelőre a városka teljes lakossága előtt feddhetetlennek bizonyul. Olyannyira, hogy Sara a lakótársának fogadja, míg a gonosz entitás beférkőzik a fejébe és gonosz dolgokra veszi rá őt. Ilyen volt az is, hogy rávette őt, hogy mérgezze meg az embereket egy pohár vízen keresztül.

Ez a részlet valóban érdekes volt, még ha a végkifejletet nem is mozdította előre. Csakúgy, mint minden párbeszéd, megmozdulás vagy akció az egész eddigi évadban.

Végül láthatjuk, ahogy Fatima (Pegah Ghafoori) végső elkeseredésében sárból készít egy gólemet. A jövő epizódjaiban ennek biztos nagy szerepe lesz, egyelőre viszont nem tudunk róla semmit.

Pörög? Gurul? Csúszik? A Kiút negyedik évada nyomasztóan kis léptékben halad előre. Olyan, mintha egy csendes tavat néznénk, aminél várjuk hogy előtörjön a víziszörny, de be kell érnünk néhány ponttyal, amik szintén csak egy-egy pillanatra dugják ki fejüket. Egyszerűen annyira nem történik semmi, hogy a legkisebb megmozdulás is szórakoztatónak tűnik. Valaminek történnie kell, leghamarabb a jövő heti epizódban!

 

 

