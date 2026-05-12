Felháborító: Drogos e-cigit adtak a 13 éves ikerlányoknak, majdnem belehaltak

Egy teljesen átlagos áprilisi munkanapnak indult, de Kay Fores számára pillanatok alatt valódi rémálommá vált. A 37 éves édesanyát a testvére hívta fel a sokkoló hírrel: két 13 éves lányát, Scarlettet és Oliviát eszméletlenül találták a helyi parkban. A testvérpár egy másik városrészből érkezett lánycsapattal találkozott, akikkel korábbról már ismerték egymást. A barátnők kínálták meg őket egy elektromos cigivel, amiről az ikrek azt hitték, teljesen hétköznapi vízipipa-pótlék. Tíz perccel később azonban elszabadult a pokol. A lányok összeestek, Scarlett száján pedig fehér hab kezdett szivárogni.
A legmegdöbbentőbb az egészben nem is a mérgezés, hanem az emberi kegyetlenség. Amikor a tinik elájultak, a társaságuk ahelyett, hogy segítséget hívott volna, egyszerűen elmenekült a helyszínről, sorsára hagyva a magatehetetlen gyerekeket. Csak a vakszerencsén és egy figyelmes szomszédon múlt, hogy nem történt tragédia.
Mindenkit ismerünk abban a parkban. Azok az emberek, akikkel voltak, egyszerűen ott hagyták őket eszméletlenül, és elmentek. Ha nem találnak rájuk a parkban, ma halottak lennének
– nyilatkozta megtörten az édesanya.
Kay már csak a kórházban látta viszont a gyermekeit, akik akkor már infúzióra kötve, gépek között feküdtek. Az egyik lány feje felhasadt az eséstől, a másiknak hatalmas monokli éktelenkedett a szeme alatt. Hat idegőrlő óra telt el, mire a lányok végre magukhoz tértek. Az orvosi vizsgálatok eredménye pedig mindenkit letaglózott: a vape-et MDMA-val (ecstasy) és Spice-szal (szintetikus kannabisz) dúsították fel.
Éppen dolgoztam, a következő percben pedig már azt hallgattam a telefonban, hogy a gyerekeim túladagolták magukat. Fogalmuk sem volt róla, mi van abban az eszközben, csak elfogadták és kipróbálták
– emlékezett vissza Kay.
Bár az ikreket másnap kiengedték a kórházból, az eset mély nyomokat hagyott bennük. Az anya most azért állt a nyilvánosság elé, hogy megóvja a többi gyereket a hasonló borzalmaktól – írja a The Sun.
Nem hiszem, hogy valaha újra vape-hez nyúlnak. Teljesen összetörtünk. Azt akarom, hogy a többi gyerek megértse: soha, semmilyen körülmények között ne nyúljanak mások elektromos cigijéhez. Mert a következő áldozat már lehet, hogy nem ébred fel.
A rendőrségi feljelentés már megtörtént, az internet népe pedig egy emberként háborodott fel a beteg tréfán, ami majdnem két fiatal életet követelt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.