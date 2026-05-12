Felháborító: Drogos e-cigit adtak a 13 éves ikerlányoknak, majdnem belehaltak

Egy teljesen átlagos áprilisi munkanapnak indult, de Kay Fores számára pillanatok alatt valódi rémálommá vált. A 37 éves édesanyát a testvére hívta fel a sokkoló hírrel: két 13 éves lányát, Scarlettet és Oliviát eszméletlenül találták a helyi parkban. A testvérpár egy másik városrészből érkezett lánycsapattal találkozott, akikkel korábbról már ismerték egymást. A barátnők kínálták meg őket egy elektromos cigivel, amiről az ikrek azt hitték, teljesen hétköznapi vízipipa-pótlék. Tíz perccel később azonban elszabadult a pokol. A lányok összeestek, Scarlett száján pedig fehér hab kezdett szivárogni.

Halálos csapda a parkban: az elektromos cigi, amibe a 13 éves ikrek beleszívtak, tele volt droggal / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Megmérgezték az elektromos cigiket

A legmegdöbbentőbb az egészben nem is a mérgezés, hanem az emberi kegyetlenség. Amikor a tinik elájultak, a társaságuk ahelyett, hogy segítséget hívott volna, egyszerűen elmenekült a helyszínről, sorsára hagyva a magatehetetlen gyerekeket. Csak a vakszerencsén és egy figyelmes szomszédon múlt, hogy nem történt tragédia.

Mindenkit ismerünk abban a parkban. Azok az emberek, akikkel voltak, egyszerűen ott hagyták őket eszméletlenül, és elmentek. Ha nem találnak rájuk a parkban, ma halottak lennének

– nyilatkozta megtörten az édesanya.

Sokk a kórházban: ecstasy és műfű a tüdőben

Kay már csak a kórházban látta viszont a gyermekeit, akik akkor már infúzióra kötve, gépek között feküdtek. Az egyik lány feje felhasadt az eséstől, a másiknak hatalmas monokli éktelenkedett a szeme alatt. Hat idegőrlő óra telt el, mire a lányok végre magukhoz tértek. Az orvosi vizsgálatok eredménye pedig mindenkit letaglózott: a vape-et MDMA-val (ecstasy) és Spice-szal (szintetikus kannabisz) dúsították fel.

Éppen dolgoztam, a következő percben pedig már azt hallgattam a telefonban, hogy a gyerekeim túladagolták magukat. Fogalmuk sem volt róla, mi van abban az eszközben, csak elfogadták és kipróbálták

– emlékezett vissza Kay.

Vérfagyasztó figyelmeztetés minden szülőnek

Bár az ikreket másnap kiengedték a kórházból, az eset mély nyomokat hagyott bennük. Az anya most azért állt a nyilvánosság elé, hogy megóvja a többi gyereket a hasonló borzalmaktól – írja a The Sun.

Nem hiszem, hogy valaha újra vape-hez nyúlnak. Teljesen összetörtünk. Azt akarom, hogy a többi gyerek megértse: soha, semmilyen körülmények között ne nyúljanak mások elektromos cigijéhez. Mert a következő áldozat már lehet, hogy nem ébred fel.

A rendőrségi feljelentés már megtörtént, az internet népe pedig egy emberként háborodott fel a beteg tréfán, ami majdnem két fiatal életet követelt.