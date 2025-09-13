Spórolnál a családi nyaraláson? Ide utazz, ha a Maldív-szigetek olcsóbb alternatíváját keresed

Ha valaki álmodozott már kristálytiszta vízről, vakítóan fehér homokról és buja, érintetlen természetben megbújó strandokról, bizonyára a Maldív-szigetek jutott először eszébe. Csakhogy ez az álom legtöbbször óriási pénzkiadással jár. Szerencsére van egy alternatíva, amely ugyanazt a trópusi idillt kínálja – csak éppen jóval elérhetőbb áron: Palawan, a Fülöp-szigetek rejtett ékköve.

Maldív-szigetek helyett Palawan: olcsóbb, de legalább ugyanannyira szép alternatíva a nyaralásnak.

Fotó: wikipedia

A Maldív-szigetek olcsóbb változatban: egy szelet Paradicsom Délkelet-Ázsiában

Palawan nem véletlenül kapta a „Fülöp-szigetek Maldívja” becenevet. A látványvilág szinte hajszálpontosan ugyanaz: a kék minden árnyalatában csillogó óceán, festői szigetek és karcsú pálmafák szegélyezte öblök.

A szigetvilág központi kincse a Puerto Princesa földalatti folyó, amely Ázsia leghosszabb barlangfolyója, és az UNESCO Világörökség része. A vízi kalandok kedvelőinek Palawan maga a mennyország: a környező korallzátonyok között búvárkodni vagy snorkelezni olyan élmény, amely könnyedén vetekszik a Maldív-szigetekkel.

A Puerto Princesa földalatti folyó ma Palawan egyik UNESCO Világöröksége, amely feltétlenül érdemes egy kirándulásra.

Fotó: wikipedia

A közeli Tubbataha Reef Nemzeti Tengeri Park szintén világörökségi helyszín, ahol a tenger alatti élet sokszínűsége természetfilmbe illő látványt nyújt. Delfinek, teknősök és színpompás halrajok kísérik a merülőt – olyan pillanatok ezek, amelyeket még évek múltán is felidéz az ember.

Nincs kétség, árban verhetetlen

Ami Palawant igazán különlegessé teszi, az az ár-érték aránya. Míg a Maldív-szigeteken egy átlagos éjszaka 300–400 font (140.000-185.000 Ft) körül mozog, Palawanon már 50 fontért (23.000-24.000 Ft) is lehet szállást találni – sokszor mesés kilátással és közvetlen tengerparti elhelyezkedéssel. Persze nincs mindenütt vízre épített luxusvilla, de a legtöbb utazót a kék tenger látványa, a naplementék és a barátságos vendéglátás bőven kárpótolja.

A helyi turisztikai szakértők szerint Palawan három dologban verhetetlen: természet, kaland és megfizethetőség. Éppen emiatt egyre több utazó választja, akik a paradicsomi élményt anélkül szeretnék átélni, hogy vagyonokat kellene kiadniuk érte.

Palawan Coron szigetének vadregényes tájai és meseszerű színei messze földről csábítják a turistákat.

Fotó: wikipedia

Utazás és praktikus tudnivalók

Az út persze nem olyan egyszerű, mint egy közvetlen charter a Maldív-szigetekre. A legtöbb esetben a sziget Manilán keresztül érhető el, ahonnan egy rövid, egy-két órás belföldi repülőút visz tovább Puerto Princesába vagy El Nido repülőterére. Létezik kompjárat is, ám annak 13 órás menetideje inkább a kalandorokat vonzza.