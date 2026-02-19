Ilyen egy életre szóló lappföldi utazás gyerekekkel – Interjú Etédi Villővel, miként érdemes lezárni a telet

Lappföld neve legtöbbször a decemberi Mikulás-szezonnal forr össze, amikor turisták ezrei érkeznek Rovaniemibe. Pedig a tél februárban is változatlanul jelen van, és sok szempontból még ideálisabb időszak az utazásra. A nappalok már hosszabbak, a fények visszatérnek, miközben a táj továbbra is mély hó alatt pihen. A tömeg ekkorra eloszlik, a vidék csendesebb és autentikusabb arcát mutatja. A sarkkörön túl ilyenkor nem a látványosságok, hanem maga a természet válik a legfőbb élménnyé.

Fotó: Etédi Villő/Howard Clifforth

Etédi Villővel beszélgettünk arról, hogy milyen a sarkkör világát felfedezni három kisgyerekkel, milyen látnivalókat érdemes felkeresni, és kipróbálni, és melyek azok a tanácsok, amelyeket másnak is érdemes megfontolni, ha Lappföld felé vennéd az irányt a tél lezárására.

A Rovaniemitől észak felé, még további 3 óra autóútra található Saariselkä, a nyugodt feltöltődésre vágyók paradicsoma

Fotó: Etédi Villő/Howard Clifforth

A legtöbben decemberben, a Mikulás-láz idején utaznak Lappföldre. Ti miért döntöttetek mégis a február eleje mellett, és miben volt más ez a hangulat?

Egyrészt a december nálunk mindig nagyon sűrű időszak, akkor szóba sem jöhet egy ilyen utazás. Másrészt ez egy spontán döntés volt: a férjem születésnapjára találtam ki, és három hét alatt megszerveztük. Utólag kiderült, hogy ez egy ideális időpont. Decemberben állítólag elképesztő tömeg van Rovaniemiben, a Mikulásfaluban mindenhol sorok kígyóznak. Igaz, nekünk az nem volt célpont, csak röviden benéztünk, ha már ott voltunk, de már így is érezhető volt, hogy mennyivel nyugodtabb ez az időszak. Januárban és februárban sokkal kevesebb a látogató, sokkal élhetőbb az egész.

A számi kultúrát is érdemes megismerni, ha az ember Lappföldön jár

Fotó: Etédi Villő/Howard Clifforth

Miért pont Lappföldre esett a választás?

Egy havas, téli úti célt kerestünk Európán belül, és három kisgyerekkel olyan programok is fontosak voltak, amelyek nekik is élményt adnak. Lappföld ebből a szempontból tökéletes választás volt. Rovaniemiben autót béreltünk, és még három órát mentünk észak felé Saariselkäba, ami maga a Paradicsom. Gyönyörű, csendes, nyugodt táj, alig vannak turisták. Olyan mennyiségű hó borít mindent, amit korábban elképzelni sem tudtam. A fák vastagon, szinte szoborszerűen állnak a hó súlya alatt.