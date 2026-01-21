Ízek, utak, megállók: Takács Péter és felesége, Alinka felejthetetlen olaszországi nászútjának története

Nem rohanós városnézés, nem kipipált látnivalók, hanem tíz nap, tíz város és több mint kétezer-hétszáz kilométer a világ egyik legszebb országának északi részén. Takács Péter és felesége, Pintér Alinka olaszországi nászútra indultak autóval, és hagyták, hogy csupán az út tempója, az ízek és a meglátogatott helyek hangulata vezesse őket.

Takács Péter és felesége, Alinka olaszországi nászútja életre szóló élményeket, gasztronómiai kalandokat és lenyűgöző panorámákat kínált a friss házasoknak.

Fotó: Takács Péter

Péter és Alinka tíz nap alatt, tíz város érintésével fedezték fel Észak-Olaszországot, autóval, a gasztronómia és a hangulat élményére fókuszálva.

A Comói-tó csalódást okozott, a Garda-tó és Pisa viszont maradandó élményt nyújtott, miközben a helyi éttermek és apró sikátorok is felejthetetlen pillanatokat adtak.

Praktikus tippek: skip the line jegyekkel sorokat lehetett kerülni, a látványosságok mellett a pihenés, a vacsorák és a helyi élet átélése volt a cél.

Ilyen egy hamisítatlan olaszországi nászút

Voltak tökéletes pillanatok és kisebb csalódások is – Comótól a Garda-tóig, szűk sikátoroktól élvezetes hajóutakig. Ez a mediterrán hangulatú beszélgetés egy friss házaspár története arról, miként lesz egy utazásból életre szóló élmény. Alinka és Péter olaszországi nászútjukról meséltek a Borsnak, amely a világ legszebb úti céljai közé tartozik, ha az ember a mézes hetek helyszínében gondolkodik.

Péter és Alinka számára Pisa az egyik legnagyobb élményt jelentette, és nem elsősorban a Piazza dei Miracoli világhírű látnivalói miatt.

Fotó: Takács Péter / Takács Péter

Miért pont Olaszországra esett a választásotok, és miért autóval indultatok a nászútra, amikor manapság minden a gyors, kényelmes megoldásokról szól?

Péter: Imádjuk Olaszország gasztronómiáját, és magát a mediterrán térséget. Nagyon szeretjük az olasz közeget. Hosszú, tartalmas utat szerettünk volna, és ez autóval volt ideális. Az volt a tervünk, hogy tíz nap alatt minél többet megnézzünk az északi régióból. Tíz nap alatt tíz helyszínen voltunk, és hét városban szálltunk meg, ami repülővel nagyon komplikált lett volna.

Alinka: Ráadásul szerintem ezeknek az autós utaknak megvan a maga hangulata. A leánykérés is Olaszországban, Rómában volt egyébként. Akkor Róma igazi szerelem lett.

A Garda-tó partján fekvő Castello Scaligero di Lazise, melynek eredete a IX. századig nyúlik vissza.

Fotó: Takács Péter / Takács Péter

Olaszországban mi érdekelt jobban benneteket? A városok, a kultúra, a természet vagy a gasztronómia?

Péter: Egy kicsit erősebb volt a gasztronómia.