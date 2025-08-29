Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Felfedeztem Rómát, az Örök Város titkait: 4 nap, ami örökre megváltoztatta az életem

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 15:15
olaszországi utazásOlaszországkalandRóma
Az Örök Város állítólag tavasszal a legszebb, én mégis augusztus közepén, a legnagyobb forróságban látogattam el a császárok, hadvezérek, pápák, múzeumok és a mesés műemlékek székhelyére. Róma városának az ikonikus látványosságain túl azonban van egy másik arca is, amit érdemes megismerned, ha útra kelsz.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Róma a világ egyik leglátványosabb és leghangulatosabb városa, ahol minden utcasarkon, eldugott, zegzugos festői negyedben a történelem egy kis darabkájával találkozol. Akár a szűk macskaköves utcákon barangolsz, akár a tágas, ikonikus tereken sétálgatsz, szinte biztos, hogy valamilyen építészeti csodába vagy történelmi emlékbe botlasz, amelyek mind-mind az örök város ezeréves múltjáról mesélnek. Ebben a cikkben olyan tippeket és tanácsokat osztok most meg veled, amelyeket érdemes szem előtt tartani, ha Rómába készülsz.

Róma csodásabb, mint gondolnád: tarts velem és fedezzük fel együtt!
Fotó: Antalfi Krisztina

Róma ezer arca: ilyen volt 4 csodás nap Olaszország fővárosban

Szinte közhely, hogy érmét kell dobni a Trevi-kútba, ha azt szeretnénk, hogy egyszer még visszatérjünk Rómába. A hagyomány szerint egy érme biztosítja a visszatérést, kettő a szerelmet, három pedig már házasságot ígér egy olasz szépfiúval. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy sokak életében Róma vízválasztó: van, aki azonnal beleszeret, más megfogadja, soha többé nem fog ide visszatérni. Én első látásra beleszerettem a városba, az ottani emberekbe, az apácáktól és turistáktól nyüzsgő forgatagba, a szűk kis utcácskákba, ahol eltévedni is élmény, a dolce vita hangulatba és az olasz konyhába. Ha te is Rómába készülsz, tarts velem ezen a különleges római vakáción!

1. Repülőjegy, szállás, belépők Rómába

A római utazás tervezésénél az egyik legfontosabb szabály, hogy időben kezd el megszervezni – bár gyakran a spontán dolgok a legjobbak, bizonyos élményeket jobb, ha nem bízol a véletlenre. Az örök város tavasszal és ősszel különösen népszerű úti cél, így a kedvező árú repülőjegyek és szállások gyorsan elfogynak. Egyedül talán nyáron nem érdemes Rómába utazni, óriási a tömeg és szinte elviselhetetlen a forróság, ami könnyen elveheti az ember kedvét a városnézéstől.

Róma tömegközlekedése a legjobb közlekedési rendszerek közé tartozik Olaszországban. 
Fotó: Antalfi Krisztina

Tipp: a szállás kiválasztása során érdemes figyelembe venned: ár, elhelyezkedés, szállástípus. Fontos szempont, hogy tartozik-e ingyenes parkolás a szálláshoz vagy a reptéri transzfert fogsz inkább igénybe venni, valamint belvárosi szállást keresel-e, valamelyik nevezetesség közelében szeretnél eltölteni pár napot, vagy egy távol eső, külvárosi szállás is megteszi. Mi ez utóbbit választottuk – de soha többé! A mi szállásunk túl messze esett a központtól, így kihasználva a Róma Pass előnyeit, ami érvényes a tömegközlekedési eszközökön, múzeumokban és látnivalóknál Rómában – metróra és buszra szálltunk. A tömegközlekedés nagy előnye, hogy olcsó, a hátránya, várni kell rá, néha késik és gyakran belefuthatsz a délután hazainduló dolgos olaszok végtelen nagy tömegébe. Fontos tudnod, hogy a reptéri járatokra másfajta jegyek vonatkoznak, arra külön kell venni.

Útiterv Rómába a főbb látnivalókhoz

Róma tele van látnivalóval, ikonikus épületekkel, múzeumokkal, templomokkal és történelmi nevezetességekkel, így könnyen abba a hibába eshetsz, hogy rohanva próbálsz mindent egy-két nap alatt megnézni – aztán elfáradsz, és a legfontosabb helyekre végül be sem jutsz. Én 4 teljes napot töltöttem az olasz fővárosban, de még ez sem volt elegendő ahhoz, hogy Rómát minden szempontból megismerjem.

Spanyol lépcső: a Római vakáció című filmben Audrey Hepburn a lépcsőn ülve fagylaltozik.
Fotó: Antalfi Krisztina

Tipp: a Colosseum, a Vatikáni Múzeum, a Pantheon vagy a Villa Borghese esetében például szinte kötelező jó előre online jegyet váltanod, különben órákig tartó sorban állás várhat rád, sőt akár az is megeshet, hogy több órás sorban állás után végül be sem jutsz. Érdemes tehát már az utazás előtt összeírni, mit szeretnél megnézni és időben lefoglalni a belépőket. Így nemcsak időt spórolhatsz, de abban is biztos lehetsz, hogy valóban bejutsz Róma ikonikus épületeibe. Fontos tudni, hogy a Vatikáni múzeumok nem szerepelnek a Roma Pass kártyával megtekinthető helyek listáján, külön jegy vásárlása szükséges a belépéshez!

Általános tanácsok, tippek, ha Rómába utazol

  • Ha hozzám hasonlóan te is nyáron tervezel Rómába menni, ajánlom mindig legyen nálad legyező, napszemüveg, kalap, egy üveg víz, vagy kulacs – szerencsére a városszerte található ivókutakból mindig friss, iható víz folyik – és teljesen ingyenes! 
  • A Szent Péter-bazilika meglátogatásához olyan ruhát válassz, ami takarja a térdet és a vállakat. Bár a Szent Péter-bazilikába a belépés ingyenes, ha a kupolába is fel szeretnél nézni, azért már fizetni kell.
  • A Vatikáni Múzeum hatalmas, rengeteg a látnivaló, így erre legalább 3 órát szánj, és készülj egy hatalmas, hömpölygő tömegre. Mi 11:30 órára foglaltuk le a belépésünket, és majdnem 14.50 volt mire kijöttünk.
A Vatikán Múzeum Vatikán városában (államában) található és több kisebb múzeumot foglal magában.
Fotó: Antalfi Krisztina
  • Az Angyalvár meglátogatására legalább 1,5-2 órát szánj, és mindig kényelmes ruhában és lábbeliben indulj útnak.
  • A Colosseum kihagyhatatlan élmény, ha Rómában jársz, de készülj fel, a tömeg itt sem lesz kevesebb, a sorban állás pedig a legtöbbször elég kaotikus.
  • Ajánlom vedd meg jó előre az online jegyed és foglalj időpontot a bejutáshoz, különben hoppon maradhatsz.
  • Mindig kényelmes cipőben vágj neki a napnak, különben nem fogod bírni. Mi nagyjából 25.000 - 30.000 lépést tettünk meg egy-egy nap, amihez kellett a kényelmes cipő.
  • Légy türelmes és kitartó. A Trevi-kútnál például olyan hosszú a sor napközben, hogy mi első nap nem is bírtuk kivárni, hogy sorra kerüljünk.
  • A Piazza Navonához közel található Campo de' Fiorin található Róma legrégibb és talán legszebb piaca, ahol mindennap friss zöldségeket, gyümölcsöket, és gyönyörű virágokat lehet kapni. Vasárnap kivételével minden reggel nyitva van. 
  • Kóstolj bele a valódi Rómába. Szerintem a Panteonnál isteni a pizza, a Vatikán előtti téren található éttermekben a legjobb a tészta és ha igazán finom tiramisut ennél, ajánlom a Pompit, a Two Sizest.
Rómában nem lehet éhen halni: tele vannak jobbnál jobb éttermekkel, pizzázókkal és fagyizókkal
Fotó: Antalfi Krisztina

Kis segítségképpen, íme a mi 4 napunk tömbösítve:

1 nap:

  • repülés 6:30-kor Ryanair repülőgéppel 
  • megérkezés Rómába 8:00 órakor
  • transzfer, metró, sok gyaloglás
  • szállás elfoglalása
  • Trevi Fountain (Trevi-kút) a kordonon keresztül
  • késői reggeli a Trevi-kút közelében
  • Piazza di Spagna és környéke (Spanyol lépcső)
    2. nap:
  • Vatikáni Múzeumok, benne a Sixtus-kápolna
  • Piazza San Pietro (Szent Péter-tér)
  • Castel Sant’ Angelo (Angyalvár)
  • Piazza Cavour (Igazságügyi Palota)
  • Pantheon
  • vacsora a Pantheonnal szemben
  • séta az esti fényekben
    3. nap:
  • Colosseum
  • Titus diadalíve
  • Forum Romanum
  • vacsora a Trastevere festői negyedében
    4. nap:
  • séta Róma gyönyörű terén, a Piazza Navonán
  • transzfer 
  • repülés haza Budapestre

Ha a fenti beszámoló még nem hozta meg a kedved egy kis római kiruccanáshoz, nézd meg ezt a videót:

 

