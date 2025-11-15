Kontrasztok, vad szépség és egy csipet káosz – Interjú Tasnádi Nórával, aki megtapasztalta Afrika nyers valóságát

Afrika egyszerre csábít és tart vissza – egzotikus, vad és kiszámíthatatlan, épp ezért vonzó azoknak, akik a komfortzónán túl keresik az élményt. Tasnádi Nóra és barátnője egyedül vágtak neki Mozambiknak és a Dél-afrikai Köztársaságnak, ahol a vadon élő delfinektől a páviánok ostromáig minden megtörtént, ami csak egy afrikai kalandba belefér.

Tasnádi Nóra mesélt dél-afrikai és mozambiki kalandjairól: őt elvarázsolta Afrika vad szépsége és különleges kontrasztjai.

Fotó: Tasnádi Nóra

Amikor Afrika magába bolondít

Nóra mesél a kontrasztokról, a valós veszélyekről és a meglepően barátságos árakról – meg arról, milyen érzés, amikor Afrika szó szerint bekopog a verandádra.

Honnan jött az ötlet, hogy éppen Mozambikot és a Dél-afrikai Köztársaságot válaszd? Nem éppen klasszikus turistaútvonal.

Volt egy barátnőm, akivel mindig különleges helyekre szerettünk utazni. Jártunk már együtt Izraelben is, és egyszer csak felvetette, hogy mi lenne, ha most „télből a nyárba” mennénk. Szóba került a Zöld-foki-szigetek, aztán egyszer csak talált a Facebookon egy Dél-Afrikában élő, magyar idegenvezetőt, aki személyre szabott, privát túrákat szervez. Ez döntötte el: öt nap Mozambik (Ponta do Ouro), három nap Dél-Afrika (Krüger Nemzeti Park, Sabie River Camp, illetve Nelspruit). Jól hangzott – óceán, állatok, minden, ami egy egzotikus nyaraláshoz kell. Ráadásul az ár sem volt vészes, ahhoz képest, milyen élmények vártak ránk.

Mozambiki óceánpart vihar előtt: errefelé minden sokkal erőteljesebb, sokkal kontrasztosabb, sokkal látványosabb.

Fotó: Tasnádi Nóra

Mi volt az első benyomásod Afrikában? Volt, ami rögtön felülírta az elképzeléseidet?

Az, hogy csodálatos volt decemberben megérkezni a nyári melegbe. Itthon nagykabátban indultunk, Mozambikban pedig 40 fok fogadott. A repülőtér mosdójában már lenge nadrágba és topba öltöztem át – úgy ragyogott a nap és olyan meleg volt, hogy hirtelen el se hittem, december van.

Nóra a Krüger Nemzeti Park alapító atyjainak domborművével.

Fotó: Tasnádi Nóra

Mozambik és Dél-Afrika két nagyon különböző világ. Miben érezted leginkább a kontrasztot?

A hangulatban és abban, ahogy a helyiek a nyugati turistákhoz viszonyulnak. Dél-Afrikában például a feketék szinte kerülték a szemkontaktust – mintha még mindig élnének bennük az apartheid reflexei. Mozambikban lazább volt a légkör, de ott sem javasolt éjszaka gyalogosan mászkálni, igaz, nem is olyan környéken laktunk, ahol autó nélkül bárhová el lehetett volna indulni. Dél-Afrikában viszont direkt felhívta a figyelmünket az idegenvezető, hogy sötétedés után gyalog sehova, mert a közbiztonság egyáltalán nem jó. Mindkét ország gyönyörű, viszont teljesen más: Mozambikban az óceánpart, Dél-Afrika inkább a szárazföld és a nemzeti parkok világa.