Izgalmas izlandi utazás a sziget hideg, északi csendjében – Ismerd meg a szigetország igazi kultúráját

Az ország turizmusa néhány évtized alatt robbant be, Reykjavík, a Kék Lagúna és az Arany Kör pedig mára szinte kötelező megállók. Egy, a sziget északi részén tett izlandi utazás viszont lassabb, nyugalmasabb, és sokkal közelebb visz ahhoz a vidékhez, amelyet a sagák, a halászfalvak és a kemény életkörülmények formáltak. Itt a tájak, a történetek és az emberi léptékű települések vezetik az ember lábát.
Észak-Izland központja Akureyri, amely kisvárosi mérete ellenére valódi kulturális és természeti kiindulópont. Innen könnyű elérni a hóborította fjordokat, a télen is népszerű geotermikus területeket és a kevésbé ismert partvidéket. A régió egyik legfontosabb állomása Húsavík, Izland legrégebbi települése és egyben a „bálnák fővárosa”. A város múltja szorosan kötődik a bálnavadászathoz, de ma már a bálnales került előtérbe: a hajók nagy része elektromos meghajtással közlekedik, csökkentve a zajt és a környezeti terhelést.
A nyári hónapokban púpos bálnák, kardszárnyú delfinek és csukabálnák is feltűnnek a partok közelében. A tengeren töltött órák nem mindig ígérnek biztos sikert, annál több türelmes várakozást, ahol egy-egy váratlanul felbukkanó hátív vagy farokcsapás emlékeztet arra, hogy itt bizony a természet diktál.
A történelmi múlt Sauðárkrókur környékén válik igazán kézzelfoghatóvá. A XIII. századi Örlygsstaðiri csata történetét feldolgozó kiállítás nem romantizálja, sokkal inkább a viking kor kegyetlen realitását veszi górcső alá. A tárgyi emlékek és a modern technológia együttese segít megérteni, hogyan született meg az izlandi identitás a belső konfliktusok és túlélési kényszerek közepette.
Izland vidéki tájához szorosan hozzátartoznak a gyeptetős házak is. A glaumbæri farm épületei vagy a Víðimýri templom elsősorban nem skanzen, hanem egy alkalmazkodó életforma maradványai. A földdel borított falak és tetők egyszerre szolgáltak szigetelésként és védelemként az elemek ellen, még a legnagyobb fagyok idején is.
Az északi régióban a juhtartás és a kézműves hagyományok ma is élnek. A lopapeysa pulóverek – amelyeket ma már szuvenírként is vásárolhatunk – elsősorban a hideg ellen védő használati tárgyak, amelyek generációk tudását hordozzák. Egy-egy kézzel kötött darabon gyakran ott a készítő neve is – csendes bizonyítéka annak, hogy Izlandon (ahová egy ügyes trükkel még ingyen is eljuthatsz) a hagyomány még mindennapi élő gyakorlat.
