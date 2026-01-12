Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Izgalmas izlandi utazás a sziget hideg, északi csendjében – Ismerd meg a szigetország igazi kultúráját

Izland
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 10:35
külföldi utazásfagybálnales
Az aprócska északi sziget neve ma már egyet jelent a látványos természeti attrakciókkal és az ikonikus képekkel. Egy izlandi utazás azonban egészen más arcát mutatja, ha letérünk a főváros környéki, turistákkal terhelt útvonalakról, és észak felé vesszük az irányt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az ország turizmusa néhány évtized alatt robbant be, Reykjavík, a Kék Lagúna és az Arany Kör pedig mára szinte kötelező megállók. Egy, a sziget északi részén tett izlandi utazás viszont lassabb, nyugalmasabb, és sokkal közelebb visz ahhoz a vidékhez, amelyet a sagák, a halászfalvak és a kemény életkörülmények formáltak. Itt a tájak, a történetek és az emberi léptékű települések vezetik az ember lábát.

A tengerparti Akureyri kisvárosa ideális egy izlandi utazás kiindulópontjának
Akureyri kisvárosa ideális egy izlandi utazás kiindulópontjának, ha a sziget északi részét akarjuk felfedezni. 
Fotó: Charles HHuang / Shutterstock 
  • Észak-Izland csendes városai és természeti látnivalói a tömegturizmuson túl.
  • Bálnales Húsavíkban, viking örökség és gyeptetős házak nyomában.
  • Élő hagyományok: juhtartás, kézművesség és a legendás lopapeysa története.

Felejthetetlen izlandi utazás a sziget északi partvidékén

Észak-Izland központja Akureyri, amely kisvárosi mérete ellenére valódi kulturális és természeti kiindulópont. Innen könnyű elérni a hóborította fjordokat, a télen is népszerű geotermikus területeket és a kevésbé ismert partvidéket. A régió egyik legfontosabb állomása Húsavík, Izland legrégebbi települése és egyben a „bálnák fővárosa”. A város múltja szorosan kötődik a bálnavadászathoz, de ma már a bálnales került előtérbe: a hajók nagy része elektromos meghajtással közlekedik, csökkentve a zajt és a környezeti terhelést.

Húsavík, Izland legrégebbi települése, ahol már elektromos hajókat használnak.
Húsavík a sziget legrégebbi települése, ahonnan az izgalmas bálnales-túrák indulnak. 
Fotó: PawelCebo / Shutterstock 

A nyári hónapokban púpos bálnák, kardszárnyú delfinek és csukabálnák is feltűnnek a partok közelében. A tengeren töltött órák nem mindig ígérnek biztos sikert, annál több türelmes várakozást, ahol egy-egy váratlanul felbukkanó hátív vagy farokcsapás emlékeztet arra, hogy itt bizony a természet diktál.

bálnafarok az Izland környéki vizeken.
Ha szerencséd van, ilyet is láthatsz: bálnafarok bemutató az Izland környéki tengereken.
Fotó: Alex Cimbal / Shutterstock 

Izlandi látnivalók az ország északi részén

A történelmi múlt Sauðárkrókur környékén válik igazán kézzelfoghatóvá. A XIII. századi Örlygsstaðiri csata történetét feldolgozó kiállítás nem romantizálja, sokkal inkább a viking kor kegyetlen realitását veszi górcső alá. A tárgyi emlékek és a modern technológia együttese segít megérteni, hogyan született meg az izlandi identitás a belső konfliktusok és túlélési kényszerek közepette.

Tőzegházak Észak-Izlandon.
A tőzegházak Észak-Izland ősi látnivalói. Ez az építési módszer garantáltan megóvta a házakban élőket a természet szigorától. 
Fotó: demamiel62 / Shutterstock 

Izland vidéki tájához szorosan hozzátartoznak a gyeptetős házak is. A glaumbæri farm épületei vagy a Víðimýri templom elsősorban nem skanzen, hanem egy alkalmazkodó életforma maradványai. A földdel borított falak és tetők egyszerre szolgáltak szigetelésként és védelemként az elemek ellen, még a legnagyobb fagyok idején is.

Legelésző juhok Izlandon.
A legelésző juhok épp úgy hozzátartoznak Izland látképéhez, mint a vízesések , vagy a vulkánok. 
Fotó: elisacleo89 / Shutterstock 

Az északi régióban a juhtartás és a kézműves hagyományok ma is élnek. A lopapeysa pulóverek – amelyeket ma már szuvenírként is vásárolhatunk – elsősorban a hideg ellen védő használati tárgyak, amelyek generációk tudását hordozzák. Egy-egy kézzel kötött darabon gyakran ott a készítő neve is – csendes bizonyítéka annak, hogy Izlandon (ahová egy ügyes trükkel még ingyen is eljuthatsz) a hagyomány még mindennapi élő gyakorlat.

A Víðimýri tőzegtemplom Izlandon.
A Víðimýri tőzegtemplom jó példája a sziget ősi építészetének és kultúrájának. 
Fotó: Duncan A Brown / Shutterstock 

Nézd meg Észak-Izland lenyűgöző szépségét az alábbi videóban is:

A következő cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu