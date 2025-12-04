Idén szeretnél felfedezni egy új adventi vásárt, de tartasz a hosszú utazástól vagy a bonyolult átszállástól? A jó hír az, hogy több gyönyörű külföldi karácsonyi vásár közvetlen vonattal is könnyen elérhető Magyarországról. Mutatjuk a legjobbakat!

Fotó: Francesco Bonino / Shutterstock

Ezek a külföldi karácsonyi vásárok átszállás nélkül, vonattal is elérhetők

A karácsonyi vásárok igazi ünnepi élményt kínálnak, főleg akkor, ha egy különleges külföldi városban töltheted el az adventi hétvégéket. Sokan azonban visszariadnak attól, hogy autóval vezessenek a téli időszakban, vagy attól tartanak, hogy a repülőutak túl drágák, stresszesek vagy kényelmetlenek. Szerencsére több külföldi karácsonyi vásár is közvetlen vonattal elérhető Magyarországról – kényelmesen, pihentetően és stresszmentesen.

Bécs – a klasszikus választás, mindössze pár óra alatt

A bécsi karácsonyi vásár méltán népszerű a magyar utazók körében. A város szívében, a Rathausplatzon felépített adventi falu, a karácsonyi fények és az illatozó puncs minden évben mágnesként vonzza a látogatókat. Budapestről akár napi több közvetlen Railjet járattal is megközelíthető, mindössze 2,5–3 óra alatt.

Bécsi karácsonyi vásár

Fotó: APA-PictureDesk via AFP / AFP

Salzburg – zene, hó és meghittség

Ha egy kicsit mesésebb, még inkább alpesi hangulatú adventi élményre vágysz, Salzburg ideális úti cél. A város karácsonyi vására az egyik legrégebbi Európában, és a Dóm téren megrendezett adventi forgatag igazán meghitt élményt kínál. A közvetlen éjszakai vonattal egyszerűen eljuthatsz oda Budapestről, így a szálláson is spórolhatsz.

Karácsonyi hangulat Salzburgban

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Zakopane – havas hangulat a Tátrában

A lengyel hegyvidék fővárosa Zakopane egyre népszerűbb a téli időszakban. A karácsonyi vásár a tradicionális, fából készült épületek között kap helyet, és a környező havas hegyek látványa igazán különleges hangulatot teremt. A város vonattal is elérhető Krakkón keresztül, de gyakran indulnak közvetlen járatok is a szezonban.