Látogatás egy külföldi karácsonyi vásáron

Ezek a külföldi karácsonyi vásárok átszállás nélkül, vonattal is elérhetők

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 07:45
karácsonyvásárvonat
Külföldre utaznál az adventi időszakban? Hoztunk néhány utazási tippet, melyik külföldi karácsonyi vásárt látogasd meg!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Idén szeretnél felfedezni egy új adventi vásárt, de tartasz a hosszú utazástól vagy a bonyolult átszállástól? A jó hír az, hogy több gyönyörű külföldi karácsonyi vásár közvetlen vonattal is könnyen elérhető Magyarországról. Mutatjuk a legjobbakat!

Karácsonyi vásár
A karácsonyi vásárok külföldön is igazi ünnepi élményt adnak
Fotó: Francesco Bonino /  Shutterstock 
  • A legszebb karácsonyi vásárok külföldön, ahová könnyen el lehet jutni.
  • Ha nem akarsz autózni vagy repülőre szállni, íme néhány vonattal elérhető karácsonyi úticél.
  • Bécs, Salzburg, Zakopane, Prága, Pozsony könnyen és átszállás nélkül elérhető vasúton is.

A karácsonyi vásárok igazi ünnepi élményt kínálnak, főleg akkor, ha egy különleges külföldi városban töltheted el az adventi hétvégéket. Sokan azonban visszariadnak attól, hogy autóval vezessenek a téli időszakban, vagy attól tartanak, hogy a repülőutak túl drágák, stresszesek vagy kényelmetlenek. Szerencsére több külföldi karácsonyi vásár is közvetlen vonattal elérhető Magyarországról – kényelmesen, pihentetően és stresszmentesen.

Bécs – a klasszikus választás, mindössze pár óra alatt

A bécsi karácsonyi vásár méltán népszerű a magyar utazók körében. A város szívében, a Rathausplatzon felépített adventi falu, a karácsonyi fények és az illatozó puncs minden évben mágnesként vonzza a látogatókat. Budapestről akár napi több közvetlen Railjet járattal is megközelíthető, mindössze 2,5–3 óra alatt.

Bécsi karácsonyi vásár
Bécsi karácsonyi vásár
Fotó: APA-PictureDesk via AFP /  AFP

Salzburg – zene, hó és meghittség

Ha egy kicsit mesésebb, még inkább alpesi hangulatú adventi élményre vágysz, Salzburg ideális úti cél. A város karácsonyi vására az egyik legrégebbi Európában, és a Dóm téren megrendezett adventi forgatag igazán meghitt élményt kínál. A közvetlen éjszakai vonattal egyszerűen eljuthatsz oda Budapestről, így a szálláson is spórolhatsz.

Karácsonyi hangulat Salzburgban
Karácsonyi hangulat Salzburgban
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Zakopane – havas hangulat a Tátrában

A lengyel hegyvidék fővárosa Zakopane egyre népszerűbb a téli időszakban. A karácsonyi vásár a tradicionális, fából készült épületek között kap helyet, és a környező havas hegyek látványa igazán különleges hangulatot teremt. A város vonattal is elérhető Krakkón keresztül, de gyakran indulnak közvetlen járatok is a szezonban.

Zakopane
Zakopane csodás úti cél advent idején.
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Prága – gótikus kulisszák közt ünnepelni

Prága karácsonyi vására a Vencel téren és az Óváros főterén várja az érdeklődőket, különleges fényekkel, forralt borral és helyi kézműves termékekkel. A magyar fővárosból közvetlen éjszakai vonattal utazhatsz kényelmesen, alvás közben elérve a célállomást. A külföldi karácsonyi vásárok közül ez az egyik legnépszerűbb, és nem véletlenül.

Prága óriási karácsonyfája
 Prága óriási karácsonyfája
Fotó: AFP /  AFP

Pozsony – közeli és meglepően hangulatos

Pozsony gyakran alábecsült adventi úti cél, pedig a belvárosban található karácsonyi vásár kifejezetten családias, barátságos hangulatú. A magyar határ közelsége miatt Budapestről napi több vonat is indul közvetlenül, így akár egynapos kirándulásként is kiváló opció lehet.

Karácsonyi forgatag Pozsonyban
Karácsonyi forgatag Pozsonyban
Fotó: AFP /  AFP

Ha tehát karácsonyi hangulatra, gyönyörű díszkivilágításra, forró italokra és varázslatos városokra vágysz, nem kell messzire menned, mert ezek a külföldi karácsonyi vásárok mind vonattal is kényelmesen elérhetők. A környezetvédelem, a pihenés és a nyugalom szempontjából is ideális választás lehet az adventi utazáshoz.

Karácsonyi vásár Bécsben:

