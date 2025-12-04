Ezek a külföldi karácsonyi vásárok átszállás nélkül, vonattal is elérhetők

Idén szeretnél felfedezni egy új adventi vásárt, de tartasz a hosszú utazástól vagy a bonyolult átszállástól? A jó hír az, hogy több gyönyörű külföldi karácsonyi vásár közvetlen vonattal is könnyen elérhető Magyarországról. Mutatjuk a legjobbakat!
A karácsonyi vásárok igazi ünnepi élményt kínálnak, főleg akkor, ha egy különleges külföldi városban töltheted el az adventi hétvégéket. Sokan azonban visszariadnak attól, hogy autóval vezessenek a téli időszakban, vagy attól tartanak, hogy a repülőutak túl drágák, stresszesek vagy kényelmetlenek. Szerencsére több külföldi karácsonyi vásár is közvetlen vonattal elérhető Magyarországról – kényelmesen, pihentetően és stresszmentesen.
A bécsi karácsonyi vásár méltán népszerű a magyar utazók körében. A város szívében, a Rathausplatzon felépített adventi falu, a karácsonyi fények és az illatozó puncs minden évben mágnesként vonzza a látogatókat. Budapestről akár napi több közvetlen Railjet járattal is megközelíthető, mindössze 2,5–3 óra alatt.
Ha egy kicsit mesésebb, még inkább alpesi hangulatú adventi élményre vágysz, Salzburg ideális úti cél. A város karácsonyi vására az egyik legrégebbi Európában, és a Dóm téren megrendezett adventi forgatag igazán meghitt élményt kínál. A közvetlen éjszakai vonattal egyszerűen eljuthatsz oda Budapestről, így a szálláson is spórolhatsz.
A lengyel hegyvidék fővárosa Zakopane egyre népszerűbb a téli időszakban. A karácsonyi vásár a tradicionális, fából készült épületek között kap helyet, és a környező havas hegyek látványa igazán különleges hangulatot teremt. A város vonattal is elérhető Krakkón keresztül, de gyakran indulnak közvetlen járatok is a szezonban.
Prága karácsonyi vására a Vencel téren és az Óváros főterén várja az érdeklődőket, különleges fényekkel, forralt borral és helyi kézműves termékekkel. A magyar fővárosból közvetlen éjszakai vonattal utazhatsz kényelmesen, alvás közben elérve a célállomást. A külföldi karácsonyi vásárok közül ez az egyik legnépszerűbb, és nem véletlenül.
Pozsony gyakran alábecsült adventi úti cél, pedig a belvárosban található karácsonyi vásár kifejezetten családias, barátságos hangulatú. A magyar határ közelsége miatt Budapestről napi több vonat is indul közvetlenül, így akár egynapos kirándulásként is kiváló opció lehet.
Ha tehát karácsonyi hangulatra, gyönyörű díszkivilágításra, forró italokra és varázslatos városokra vágysz, nem kell messzire menned, mert ezek a külföldi karácsonyi vásárok mind vonattal is kényelmesen elérhetők. A környezetvédelem, a pihenés és a nyugalom szempontjából is ideális választás lehet az adventi utazáshoz.
