Ennyiért lehet idén vonattal eljutni a legnépszerűbb külföldi karácsonyi vásárokba

Viszonylag könnyen el lehet jutni Magyarországról a környező országok karácsonyi vásáraiba, akár vonattal is. Mutatjuk, mely járatokkal és milyen árakon lehet ezt idén megtenni!

A külföldi karácsonyi vásárok vonattal is könnyen elérhetők! Fotó: Illusztráció: Pexels

Így lehet eljutni vonattal a bécsi karácsonyi vásárba

Vonattal, kényelmesen, kedvező jegyárakkal, mindössze 2 és fél óra alatt elérhető az osztrák főváros, ahová Budapestről óránként közlekednek railjetek és a MÁV-START EuroCity vonatai. A nagyobb utasforgalomra való tekintettel például szombatonként (november 30., december 7., 14., 21.) idén újra közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity járat, ami 8:01-kor indul a Keleti pályaudvarról, vissza pedig 18:04-kor a bécsi főpályaudvarról - olvasható a MÁV-Start közleményében.

Ennyibe kerül a jegy Bécsbe

Budapestről az online megvehető START Európa jegyeket érdemes választani az utazáshoz. Ezek kedvező áron, már 13 eurótól (kicsivel több, mint 5000 Ft) elérhetők két főváros között. A vonatjegyek ára naponként és járatonként eltérhet, ezért érdemes előre tervezni és minél előbb megváltani a jegyet! A gyerekek még nagyobb kedvezménnyel utazhatnak: a 6 év alatti gyermekek ingyen, a 6 és 14 év közötti gyermekek számára pedig mindössze 5 euróért (kicsivel több, mint 2000 Ft) váltható gyerekjegy egy felnőttjegy mellé.

Vonattal a horvát adventi vásárba

Az utóbbi években három alkalommal is Horvátország fővárosa, Zágráb adott otthont a legszebb európai karácsonyi vásárnak. Idén különvonattal is oda lehet utazni, mivel a Zágráb Advent Expressz idén is közlekedik Pécsről Zágrábba. A járat december 14-én tervezetten 6:06-kor indul Pécs vasútállomásról és Szentlőrinc, Dombóvár alsó, Kaposvár, Somogyszob és Gyékényes érintésével érkezik Zágrábba. A járaton étkezőkocsi is közlekedik majd, ahol az Utasellátó különleges adventi ételkínálattal, valamint forralt borral várja az utasokat.

Ennyiért lehet eljutni Horvátországba a karácsonyi vásárba

A felnőtt jegyek 54 euróba (kb. 22.000 Ft), míg a gyermekjegyek 38 euróba (kicsit több, mint 15.000 Ft) kerülnek az oda-vissza útra. A jegyeket csak a jegypénztárakban és az ELVIRA-n, a jegy.mav.hu oldalon lehet megváltani, és forintban kell kifizetni!