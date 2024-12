„Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel díjazták az Advent Bazilikát

Az Advent Bazilika területén idén is válogatott hazai kiállítók kapnak helyet, amelyek között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatók. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is gondoskodtak róla, hogy minden pénztárcának megfelelő étel- és ital kínálat várja a látogatókat. Kivétel nélkül minden nagykonyhánál elérhető naponta egy étel, abból a hétből, amelyet 1600 forintos fix áron vásárolhatnak meg a látogatók. Emellett pedig a vásár tematikus gasztro hétvégéin minden kiállítónál egy olyan ételből is lehet választani, amelyek maximalizált, 2500 forintos fogyasztói áron érhetők el.

Az Advent Bazilika a Szerencsejáték Zrt., a Raiffeisen Bank, az E.on, a Toyota és a Pepsi támogatásával jött létre.

https://adventbazilika.hu