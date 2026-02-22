HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Karikagyűrűt villantott Zendaya! Titokban összeházasodott Tom Hollanddal?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 15:35
Az Eufória Rue-ja arany karikagyűrűt villantott. Ez pedig azonnal elindította a találgatásokat: Zendaya és Tom Holland titokban összeházasodott volna?
Fekete Ágnes
Újabb hollywoodi házassági pletyka kapott szárnyra, miután Tom Holland menyasszonya, Zendaya Los Angelesben egy letisztult arany karikagyűrűvel jelent meg az eddig viselt eljegyzési gyűrűje helyett. 

Zendaya és Tom Holland a Pókember: Hazatérés forgatásán ismerkedett meg egymással 2016-ban
Fotó: Borja B Hojas/AlterPhotos/ABACA /  Northfoto

Zendaya és Tom Holland mindenkit átvert?

A napokban lencsevégre kapták, ahogy Tom Holland menyasszonya, Zendaya egy teljesen más gyűrűvel jelent meg Beverly Hills utcáin, mint amit eddig megszokhattunk tőle. Korábban egy látványos, többkarátos gyémánt eljegyzési gyűrűt viselt, most azonban a színésznő bal kezén egy egyszerű, klasszikus arany karikagyűrű tűnt fel. A rajongók szerint ez akár házassági gyűrű is lehet, ami azt jelentené, hogy a sztárpár már kimondta a boldogító igent. A képek február 18-án készültek Los Angelesben, amikor Zendaya Josh Lieberman társaságában sétált. 

Elindultak a találgatások

A lesifotókat látva a rajongók egy része meg van győződve arról, hogy a pár titokban összeházasodott, és csak idő kérdése, mikor jelentik be hivatalosan a hírt. Mások szerint viszont egyszerű divatválasztásról van szó, és az arany karikagyűrű csupán egy elegáns, visszafogott kiegészítő. Akárhogy is a Zendaya és Tom Holland házasságáról szóló pletykák a napokban egyértelműen uralják a közösségi médiát. 

Zendaya és Tom Holland tudatosan védik a magánéletüket a nyilvánosságtól
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

Zendaya Tom Hollanddal való kapcsolata 8 éve kezdődött

Zendaya és Tom Holland románca évek óta a rajongók kedvenc témája. A két híresség a Pókember: Hazatérés forgatásán ismerkedett meg 2016-ban, kapcsolatukat pedig 2021-ben vállalták fel hivatalosan. Azóta többször jelentek meg együtt vörös szőnyeges eseményeken, de magánéletüket tudatosan óvják a nyilvánosságtól. Az Eufória sztárja ezt nyilatkozta korábban ezzel kapcsolatban:

Egyikünk sem akar elrejtőzni, nem akarjuk, hogy ne élhessük a saját életünket, és ne tehessünk normális dolgokat, mint például elmenni vacsorázni, de ugyanakkor meg akarjuk védeni a magánéletünket.

2024 végén Tom Holland karácsonya és szilvesztere között  kérte meg Zendaya kezét, amit a színésznő 2025 januárjában egy rangos díjátadón viselt gyémántgyűrűvel meg is erősített. A pár azonban sosem beszélt részletesen az esküvői terveikről, és korábban bennfentesek azt állították, nem is sietnek az oltár elé. Éppen ezért Zendaya arany karikagyűrűje meglehetősen összezavarta a rajongókat. 

 

