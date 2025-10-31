Robin Williams fittyet hányt a forgatókönyvre és még Oscarra is jelölték

A filmjeiből érezhettük, hogy Robin Williams nem volt egy átlagos színész. A Jumanji, Patch Adams és egyéb szórakoztató filmek sztárja egy legutóbbi, kulisszákat feltáró interjú alapján igen szabadon kezelte a filmezés kereteit, melyek közül nem félt kitáncolni olykor.

A Robin Williams filmekre jellemző színészi szabadság hiánypótló marad a filmművészetben (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Robin Williams csak adta magát és máris jelölték Oscarra

Ethan Hawke a Holt Költők Társaságában a szigorú gimnázium diákját alakította, abban az időben még 18 évesen. A forgatás számára meghatározó volt, főleg ahogy láthatta Peter Weir rendező és Robin Williams, néhai kedvenc nevettetőnk közös munkáját, akik Ethan Hawke elmondása szerint nehezen találták meg a közös hangot.

Robin egy humorzseni, de a dráma még távol állt tőle akkoriban. Látni a kapcsolatukat, ahogy pár méterre tőlem a teljesítményről beszélnek, felejthetetlen volt számomra. Robin Williams nem követte a forgatókönyvet és nekem fogalmam sem volt arról, hogy ilyet lehet. Ha volt egy ötlete, megcsinálta. Nem kért engedélyt rá. Ez egy teljesen új ötlet volt nekem, hogy így is lehet játszani.

Robin Williams játéka nemcsak a saját filmjeiben volt újszerű, hanem a filmvilágban is. Hallottunk már improvizált jelenetekről, de az, hogy egy színész ekkora szabadságot élhet ki a filmjében — értjük ezalatt, hogy a rendező megadja neki ezt a teret —, annyira nem jellemző a hollywoodi filmgyártásban. Ugyanakkor Hawke bevallása szerint jól működött a kémia köztük.

Peter Weir támogatta őt, azzal a feltétellel, hogy a végcél ugyanaz marad, mint a forgatókönyv. Nagyon másképp dolgoztak, de mégsem ítélkeztek, vagy szabotálták egymást. [...] Össze tudtak dolgozni. Ez nagyon izgalmas, a legnagyobb kollaborációk ilyenek. Nem kell ugyanolyannak lennetek és nem kell utálnod a másikat a különbözőségedért.

Ethan Hawke azóta felnőtt, legutóbb a Fekete telefon című horrorral sokkolta az embereket (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A munkamódszer a látottak alapján behozta a felé fűzött elvárásokat. A film igazi kasszasiker lett, mely 235 millió dollárt termelt be világszerte, ezáltal az 1989-es év ötödik legjobban profitáló filmje lett, két Oscar-díj jelöléssel, melyből az egyik pont Robin Williams rendhagyó játékát dícséri.