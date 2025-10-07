Halála után sem hagyják Robin Williamst — a lányát a mai napig olcsó AI tartalmakkal zaklatják

Robin Williams 2014 óta nincs közöttünk, amikor is — pont a megannyi vidámságot okozó színész — önkezűleg vetett véget az életének. Szerepe a filmiparban és a kortárs kultúrában megismételhetetlen, a Robin Williams filmeket nélküle elképzelni se tudjuk. Nem lesz még egy ilyen Mrs. Doubtfire, a Good Will Hunting és a Holt költők társasága nélküle már nem ütne úgy és senki nem fogja úgy rikácsolni még egyszer, hogy Jó reggelt, Vietnám, ahogy ő tette. Ez persze nem akadályozza meg azokat az AI huszárokat, akik a technológia segítségével úgy vélik feléleszthetik az Aladdin rajzfilmek Dzsinijét, csak azért hogy átlátszó és kellemetlen eredmények szülessenek belőle.

A 36 éves Zelda Williamsben látjuk apja, Robin Williams vonásait (Fotó: Van Tine Dennis/ABACA)

Ezt a trendet Robin Williams lánya is megsínylette

Zelda Williams állítólag mesterséges intelligenciával készült felvételek tömkelegeit kapja, melyben az apjába igyekeznek újra és újra életet lehelni. Ezt a hölgy jól érthető módon nem vette túl jó néven és Instagram-sztoriban válaszolt mindenkinek, aki ilyen formában kereste meg őt:

Kérlek, ne küldjetek AI videókat az apámról! Ne higgyétek, hogy én ezt látni akarom, vagy meg fogom érteni, mert nem fogom és nem akarom. Ha trollkodni szeretnétek, láttam már durvábbat, tiltok és megyek tovább. De kérlek, ha van bennetek bármi korrektség, egyszerűen ne tegyétek ezt ő vele vagy én velem, vagy bárkivel. Ez egy hülyeség, teljes idő és energiapocséklás és higgyétek el, ő NEM ezt akarná.

A színész lánya nem csak az apja emlékének a megbecstelenítésének tartja ezt a trendet, hanem úgy általában elítéli az egész jelenséget.

Látni ezt, ahogy örökségeket becstelenítenek meg ilyen 'épp hogy hasonlít vagy úgy hangzik' dologgal, csak azért hogy borzalmas TikTok bábozást csináljanak vele, ez valami őrjítő. Ez nem művészet, undorító amit csináltok, olyan mint a túldolgozott hot dogok, amiket emberekből, zenéből és művészetből generáltok le, aztán lenyomjátok mások torkán azt remélve, hogy adnak egy lájkot rá. Undorító.

A sztorit azzal zárta, hogy ezt nem lehet jövőnek nevezni, mert silányabból még silányabb tartalmakat gyártanak, csak azért hogy páran rossz színben mutassák a Jumanji, a Patch Adams és A kétszáz éves ember sztárjának örökségét.