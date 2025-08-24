Sosem hallott titkok Robin Williams életéből: kokainfüggőség és letargia gyötörte a legnagyobb nevettetőt!

Megnéztük az HBO Max dokumentumfilm-kínálatában elérhető Robin Williams színész életéről szóló filmet. Szem nem maradt szárazon. A Marina Zenovic rendezésében készült Robin Williams: Egy komikus portréja eddig sosem látott fotókkal és felvételekkel mesél a nagy nevettetőről, akinek tragikus halála az egész világot megrázta.

Robin Williams halála sokkolta a világot 2014-ben (Fotó: MIRAMAX FILMS)

Robin Williams: a kezdetek

Két fajta komikus létezik. Az egyik, aki a színpadon kívül is humorizál, a másik az, aki amint kilép a reflektorfényből, bezárkózik. Az amerikai származású Robin Williams az utóbbi volt. A két óra hosszú dokumentumfilmben időnként saját hangján megszólaló színész kimondottan csendes, zárkózott gyerek volt. Ezért nagyrészt az egykeségét okolta, sokat volt egyedül és kénytelen volt saját magát szórakoztatni. Édesanyja nagy komika volt, ezzel szemben édesapját sokkal nehezebb volt mosolyra fakasztani. Valószínűleg ebben gyökerezhetett az indíttatás, mely a komikus és színészi karrier felé terelgette a kis Robint.

Kisebb kitérők után a Julliardon kötött ki, a Superman sztár Christopher Reeves osztálytársaként, akivel életre szóló barátságot kötött. Első gyermekének is Reeves volt a keresztapja. A film barátságukról is megemlékezik. Williams már egyetemi évei alatt is fellépett kisebb klubokban különböző stand-up esteken és a közönség imádta. Barátai és kollégái igazi jelenségként emlékeznek vissza rá ezekből az időkből.

A Mork és Mindy című sitcommal robbant be a köztudatba (Fotó: Snap Stills)

Úton a világhír felé

Első szerepe Mork a földönkívüli volt a Happy Days című sitcomban, mellyel országos ismertségre tett szert. Akkora sikere volt, hogy külön szériát kapott, melyben továbbra is az űrlény Mork-ot alakította Pam Dawber színésznő partnereként. Ekkor már Los Angelesben élt és kezdett felfigyelni rá a szakma. Hollywood krémjével barátkozott, Robert De Niro és John Belushi volt az állandó társasága.

Ahogy az lenni szokott, a nagy pénzzel és csillogással pedig jöttek a drogok. Éveken át küzdött kokainfüggőségével, amit nyíltan vállalt és komikus estjeibe is rendszeresen beépítette élete ezen fejezeteit. Közben jöttek a filmszerepek, amik a világ számára is ismertté tették. A Jó reggelt, Vietnam!, a Holt költők társasága, majd a Good Will Hunting, melyekben megcsillogtathatta színészi tehetségének széles tárházát.