Kórházba került Phil Collins, itt az igazság az állapotáról

Az a hír látott napvilágot, hogy Phil Collins hospice-ellátás alatt áll, ám kiderült, ez csak pletyka, nincs valóságalapja. A 74 éves dalszerző egészségi állapota azonban nem a legjobb, 2022-ben adta a búcsúkoncertjét.

Fotó: AFP

Phil Collins most kórházba került, a térdét kell megműteni. A TMZ-nek az énekes képviselője elmondta, hogy nem igazak az interneten keringő hírek arról, hogy élet-halál közt lenne az énekes, vagy hospice-kezelés alatt állna – térdműtét vár Phil Collinsra.

A dobos korábban már megerősítette, hogy egészségi állapota nem a legjobb, ami a zenéléstől is elvette a kedvét. 2022-ben adta a Genesisszel a búcsúkoncertjét. A Phil Collins: Drummer First című dokumentumfilmjében szintén kiemelte, hogy egyre romlik az állapota, a dobolás az évek alatt megviselte a kezeit és a lábait is.