Újra összeállt a Spice Girls – Mégsem volt teljes a banda

Mel B stílusosan ünnepelte, hogy fél évszázados lett. Az egykori Spice Girls tagja kedvéért ugyanis összeállt a csapat egy része, hogy méltó módon felköszöntsék. Emma Bunton mellé csatlakozott Mel C, hogy felejthetetlenné tegyék Mel B nagy napját.

Spice Girls tagjai közül hárman újra összeálltak Mel B születésnapján (Fotó: Michael Stephens / Northfoto)

Újra összeállt a Spice Girls

Mel B május 29-én ünnepelte az 50. születésnapját. Az egykori spice girl pedig stílusosan, születésnapi bulival köszöntötte azt, hogy fél évszázados lett. A világ első lánybandájából ugyanis ketten is tiszteletüket tették az ünneplésen és Mel B kedvéért még egy kicsit újra össze is álltak, hogy ezzel is felejthetetlenné tegyék a barátnőjük születésnapját. A Scary Spice néven ismert énekesnőt Emma Bunton és Mel C lepte meg a jeles alkalomból. A lánytrió pedig egy közös újraegyesüléssel koronázta meg a szenzációs estét.

Mel B születésnapi tematikája leopárdminta volt, tisztelegve ezzel Scary Spice ikonikus leopárdmintás ruhái előtt (Fotó: Fiona Hanson / Northfoto)

Leopárdmintában úszott minden

Mel B születésnapi buliján a tematika leopárdminta volt, ezzel is tisztelegve az egykori Spice Girls tag ikonikus ruházata előtt. A dekoráció is és a vendégek is kötelezően leopárdmintába bújtak az énekesnő kedvéért. Egy videómontázst is kirakott Mel B Instagram oldalára, amin jól látható a lánycsapat egyesülése. Mel C ennyit írt a kisfilmhez:

Itt az 50! És még minden, ami jön!

A lányok is leopárdmintás ruhában bulizták végig az éjszakát Mel B-vel. Mel C, vagyis Sporty Spice pedig önmagához híven sportosra vette a figurát és leopárdmintás ruháját egy Nike cipővel egészítette ki.

A többi Spice Girls tag más módot talált a köszöntésre

Hiába a sok erőfeszítés, az újraegyesülés sajnos így sem volt teljes. Victoria Beckham és Geri Halliwell ugyanis nem jelent meg az eseményen. Ők más módot találtak arra, hogy felköszöntsék az egykori csapattársukat. Victoria Beckham egy régi közös képet osztott meg, ami 1989-ben készült Tokióban, a képhez pedig tömören azt írta:

Boldog Születésnapot! Csókok!

Geri Halliwell pedig egy 90-es években készült fotóval köszöntette barátnőjét, ő ennyit írt: