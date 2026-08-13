Időjárás: csak a reggel hoz felfrissülést, ismét 35 fok várható

A következő napokban száraz, derült idő várható. Csapadék nem lesz az időjárás előrejelzések szerint, a maximumok pedig 35 fok körül alakulnak.

Az időjárás előrejelzések szerint egyre melegebb várható a következő napokban

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A következő napok időjárása

Csütörtökön folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz: 8–19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27–32 fok várható.

Még pénteken is kellemes, mérsékelten meleg nyári időben lehet részünk. Sok napsütésre készülhetünk, csapadék azonban továbbra sem várható. A hajnali órákban 8–19, délután pedig 28–33 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Szombaton folytatódik a derült, napos, száraz idő. A délies szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 8 és 20, a maximum 30 és 35 fok között alakul - írja a HungaroMet.

