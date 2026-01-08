Brutálisan lefogyott szerepéért Matt Damon: mindent a hősies kinézetért!

Nem mindegy, hogyan jelenik meg előttünk egy igazi, klasszikus hős. Gondoljunk csak az ókori görög cserépedényeken és érzékletesen kirészletezett szobrokon látható héroszokat, harcosokat, melyeknek ideáljai viszonylag keveset változtak az évezredek alatt. A Matt Damon filmektől nem idegen, hogy a szerephez alkalmazza a testét, legutóbb például sikerült mitikus hősre fogyasztania önmagát.
Matt Damon legutóbb a New Heights podcastben beszélt arról, hogy milyen fizimiskát egyeztetett le a rendező Christopher Nolannel:
Nagyon dús szakállam volt és jó formában is voltam. Sok súlyt adtam le. Nolan azt szerette volna, hogy szálkásnak tűnjek, de erősnek. Pusztán emiatt egyeztettem az orvosommal, elkezdtem elhagyni a glutént. 80-90 kilogramm környékén voltam és a film végére pedig ez lement 75-re. Gimnázium óta nem voltam ennyire vékony. Mindez sok edzésnek köszönhető és egy nagyon szigorú diétának.
Az eredmény pedig meghozta a hatását. Az Odüsszeia legutóbbi előzetesében láthatjuk, ahogy izmosan, szálkásan feszítve hozza a megtört epikus karaktert, Odüsszeuszt. A film Christopher Nolan egyik legambíciózusabb alkotásának ígérkezik, nem kisebb szerepvállalással, mint hogy a legjobb mitológiai film legyen, annak szürreális, kicsit művészfilmes megvalósításával. Igazi sztárparádé is lesz, Matt Damon mellett Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, John Leguizamo és Mia Goth is feltűnik majd a filmvásznon.
Visszatérve Matt Damonra, az intenzív alakformálásban versenyre kelhetne a munkájáért teljes mértékben elkötelezett Christian Bale Gépész szerepére majd a Batman filmekre, melyek miatt mint tudjuk 54 kilogrammról 75 kilogrammra is képes volt ugrani, hiszen ezt indokolta a szerep. Hozzá hasonlóan Matt Damon még a kilencvenes években 100 nap alatt leadott 18 kilogrammot A bátrak igazsága című filmért, a 2009-es Az informátor! című film főszerepéért pedig 13 kilogrammot hízott vissza. Utóbbi egyébként annyira nem volt kínzás számára, ezt az egykori interjújában is kifejtette:
Őrületes mértékben ettem és ittam a barna söröket. Két étkezések közt megettem egy mekis menüt és egy csomag chipset. Maga volt a mennyország.
Talán nem annyira meglepő, hogy bizonyos szerepekért mások is képesek voltak megharcolni önmagukkal és az önmérsékletükkel. Gondoljunk csak Tom Hanksre a Számkivetett című filmben, akinek muszáj volt úgy kinéznie, mint aki hetekig szinte semmit nem evett és ugyanezért a filmért vissza is hízott — később viszont ezt okolta a cukorbetegségének kialakulásáért. Sőt, a Joker és annak második részéért Joaquin Phoenix is képes volt súlyt leadni és visszaszedni magára, ezzel érzékeltetve a karakter lelki folyamatainak külsején tetten érhető kivetüléseit. Nem beszélve Dwayne Johnson tavalyi váratlan súlyleadásáról, amelyet azóta is folytat.
