Brutálisan lefogyott szerepéért Matt Damon: mindent a hősies kinézetért!

Nem mindegy, hogyan jelenik meg előttünk egy igazi, klasszikus hős. Gondoljunk csak az ókori görög cserépedényeken és érzékletesen kirészletezett szobrokon látható héroszokat, harcosokat, melyeknek ideáljai viszonylag keveset változtak az évezredek alatt. A Matt Damon filmektől nem idegen, hogy a szerephez alkalmazza a testét, legutóbb például sikerült mitikus hősre fogyasztania önmagát.

Az Odüsszeiában Matt Damon teljes egészében hősnek fog látszani (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Így lett Matt Damonból epikus hős

Matt Damon legutóbb a New Heights podcastben beszélt arról, hogy milyen fizimiskát egyeztetett le a rendező Christopher Nolannel:

Nagyon dús szakállam volt és jó formában is voltam. Sok súlyt adtam le. Nolan azt szerette volna, hogy szálkásnak tűnjek, de erősnek. Pusztán emiatt egyeztettem az orvosommal, elkezdtem elhagyni a glutént. 80-90 kilogramm környékén voltam és a film végére pedig ez lement 75-re. Gimnázium óta nem voltam ennyire vékony. Mindez sok edzésnek köszönhető és egy nagyon szigorú diétának.

Az eredmény pedig meghozta a hatását. Az Odüsszeia legutóbbi előzetesében láthatjuk, ahogy izmosan, szálkásan feszítve hozza a megtört epikus karaktert, Odüsszeuszt. A film Christopher Nolan egyik legambíciózusabb alkotásának ígérkezik, nem kisebb szerepvállalással, mint hogy a legjobb mitológiai film legyen, annak szürreális, kicsit művészfilmes megvalósításával. Igazi sztárparádé is lesz, Matt Damon mellett Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, John Leguizamo és Mia Goth is feltűnik majd a filmvásznon.

Visszatérve Matt Damonra, az intenzív alakformálásban versenyre kelhetne a munkájáért teljes mértékben elkötelezett Christian Bale Gépész szerepére majd a Batman filmekre, melyek miatt mint tudjuk 54 kilogrammról 75 kilogrammra is képes volt ugrani, hiszen ezt indokolta a szerep. Hozzá hasonlóan Matt Damon még a kilencvenes években 100 nap alatt leadott 18 kilogrammot A bátrak igazsága című filmért, a 2009-es Az informátor! című film főszerepéért pedig 13 kilogrammot hízott vissza. Utóbbi egyébként annyira nem volt kínzás számára, ezt az egykori interjújában is kifejtette: