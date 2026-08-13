„Megmentettem apukám életét, két héttel korábban tanultam meg az újraélesztést”

Douaa Sultan, aki biztosítási alkuszként dolgozik Bedfordshireben, 2024. szeptember 1-jén rohant ki a ház elé, amikor 54 éves édesapja, Hussam hirtelen összeesett a kertben.

A nő azonnal újraélesztésbe kezdett, amint észrevette, hogy édesapja rosszul lett. Ezt a tudást nem sokkal korábban sajátította el.

Fotó: Pexels / ALESON PADILHA (Illusztráció)

Újraélesztette édesapját az udvaron a nő

A szomszéd már a helyszínen volt és értesítette a mentőszolgálatot, amikor Douaa kirohant. Gondolkodás nélkül megkezdte az újraélesztést, amelyet két héttel korábban tanult meg. A férfi szívleállása után 25 percen belül három mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett a helyszínre, majd kórházba szállították, ahol mesterséges kómába helyezték. Két nappal később tért magához, ekkor megtudta, hogy az újraélesztés következtében eltört egy bordája, az esés során pedig fejsérülést is szenvedett.

Nagyon hálás volt, amikor rájött, hogy lánya tartotta életben a mentők kiérkezéséig:

Nagyon hálás vagyok neki a bátorságáért és mindazért, amin keresztülment. Valamint azoknak a mentősöknek is, akik nap mint nap életeket mentenek.

Egy tanfolyam, amely életet mentett

Douaa 2024 nyarán, közvetlenül az egyetem befejezése után kezdett új munkahelyén dolgozni. Szerette volna fejleszteni a tudását, ezért jelentkezett a kétnapos elsősegélynyújtó képzésre. Kezdetben bizonytalan volt, mert úgy gondolta, az irodában már elegen rendelkeznek ilyen képesítéssel, közvetlen vezetője azonban biztatta, hogy vegyen részt a tanfolyamon. Bár maga sem gondolta, hogy erre a tudásra valaha ténylegesen szüksége lesz, két héttel később, szeptember 1-jén a gyakorlatban is alkalmazni tudta a tanultakat.

A következő drámai pillanat a kórházban érte, ahol az orvosok nem tudták megmondani, milyen állapotban fog felébredni Hussam, mert az agykárosodás mértéke nagyban attól függött, mennyire sikerült fenntartani a vérkeringést és az agy oxigénellátását az újraélesztés során. A brit Szívalapítvány adatai szerint a kórházon kívül bekövetkező hirtelen szívleállások után tízből kevesebb mint egy beteg éli túl az eseményt.

Amikor Hussam magához tért, az orvosok egyszerű kérdéseket tettek fel neki, és hamar kiderült, hogy az agyműködése nem károsodott. A férfi 11 nappal később elhagyhatta a kórházat.