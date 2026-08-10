Elhunyt a Hazárd megye lordjai sztárja, Ben Jones – Ez okozta a halálát

Vasárnap tragikus hirtelenséggel elhunyt Ben Jones, akit a közönség elsősorban Cooter Davenport szerepéből ismerhetett a Hazárd megye lordjai című sorozatból. A színész halálhírét felesége osztotta meg a közösségi oldalán.
A Hazárd megye lordjai sztárjának halálhírét felesége, Alma Viator jelentette be a közösségi médiában. A színész vasárnap 84 éves korában hunyt el szívroham következtében. Ben Jones halálakor otthon tartózkodott, kedvenc foteljében pihent, és éppen egy baseballmeccsre várt. Felesége közösségi oldalán szívszorító üzenetben búcsúzott tőle. Alma Viator Facebook bejegyzésében osztotta meg a szomorú hírt.
Ma elvesztettem életem szerelmét. Ben súlyos szívrohamban hunyt el. Otthon pihent a kedvenc foteljében, és arra várt, hogy a Braves pályára lépjen, és megverje a Yankeest. Bennek csodálatos, gazdag és teljes élete volt. Sokan szerették, és ő is sokakat szeretett. Hiányozni fog. Annyira-annyira szerettem őt.
Ben Jones halálhírét követően kollégája is megható sorokkal búcsúzott a 84 éves színésztől. Tom Wopa, aki Luke Duke-ot alakította a Hazárd megye lordjai című sorozatban, közösségi oldalán fogalmazta meg az érzéseit.
A Hazárd megye lordjai sorozat ma újabb fontos szereplőjét veszítette el. Ben Jones kiváló barát volt, és a szórakoztatóipar legjobb értékeinek elkötelezett híve. Nagyon fog hiányozni nekünk…
Ben Jones neve elsősorban a Hazárd megye lordjai rajongói számára lehet ismerős. A színész a sorozatban Cooter Davenportot alakította, a barátságos szerelőt, aki a megbízható szövetségese volt a főszereplő Duke fiúknak. És bár a Hazárd megye lordjai-sorozat 1985-ben véget ért, Ben Jones neve örökre összeforrt Cooter Davenportéval.
A Hazárd megye lordjai sztárja azonban nemcsak színészként, hanem politikusként is beírta magát a történelembe. 1988-ban indult a kongresszusi választáson Georgia állam 4. választókerületében, és meg is nyerte a versenyt. Két évvel később újraválasztották, így két cikluson keresztül az amerikai képviselőház tagja volt. Ben Jones politikai pályafutása azonban nem bizonyult hosszú életűnek. Amikor 1994-ben újra indult a választáson, akkor vereséget szenvedett Newt Gingrich-től, aki később az amerikai képviselőház elnöke is lett.
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