Meghan Markle brutálisat bukott a Netflixen

2025 szeptemberében lejár Meghan Markle és Harry herceg 100 millió dolláros exkluzív szerződése, amit 5 évvel ezelőtt kötöttek. A Netflix pedig nem hajlandó hosszabbítani a sussex-i hercegi párral.

Meghan Markle Szeretettel: Meghan című lifestyle sorozata a Netflix-en 383. helyen végzett a nézettségi listán (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Meghan Markle brutális Netflix bukása

A Netflix úgy döntött, hogy Meghan Markle és Harry herceg 2025. szeptemberében lejáró, 2020-ban aláírt ötéves, 100 millió dolláros exkluzív szerződését nem hosszabbítják meg. Ennek két indoka is van, az egyik a Netflix-stratégiaváltás, a másik pedig egy népszerűségi ellenőrzés, amin a hercegi pár csúfosan megbukott. Meghan Markle és Harry herceg 2020-ban ugyan nagyot durrantott a 100 millió dolláros Netflix szerződéssel, de a valós teljesítmény gyorsan felmérhető volt. A sussex-i hercegi pár első Netflix-dokumentumfilmje, a Harry & Meghan ugyan rekordokat döntött, de a későbbiek, mint például a Szeretettel: Meghan című lifestyle műsor már csak mérsékelt sikereket hozott.

Meghan Markle megbukott a népszerűségi ellenőrzés során

A szerződéssel kapcsolatos friss hírek közvetlenül azután érkeztek, hogy a Netflix nyilvánosságra hozta a nézettségi adatokat. A Szeretettel: Meghan című sorozat 5,3 millió megtekintéssel a 383. helyen végzett, amíg Harry herceg Polo dokumentum sorozatának csupán 500 000 nézője volt, így az csak a 3436. helyezést érte el. A produkciók nem várt bukásai, és a stratégiaváltás miatt a Netflix kénytelen volt úgy dönteni, hogy nem hosszabbítja meg a szerződést a hercegi párral.

Meghan Markle és Harry herceg a szerződés lejárta után úgynevezett first-look megállapodást fog kötni a Netflix-szel

(Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Új partnerségi viszony alakul ki közöttük

A streaming szolgáltató stratégiai váltása annyit tesz, hogy a Netflix most új vizekre evez és úgynevezett first-look megállapodást köt a sussex-i hercegi párral. Ez azt jelenti, hogy ha Meghan Markle-nek vagy Harry hercegnek, vagyis az Archewell Productions-nak van egy új tévésorozat- vagy dokumentumfilm ötlete, akkor először a Netflix dönti el, hogy akarja-e. Ha a Netflix nemet mond, akkor az alkotók más platformokat (pl. Amazon, Apple TV+, Hulu) is megkereshetnek vele. Nem ők az első pár, akikkel hasonló szerződést kötött a streaming szolgáltató. 2018-ban Michelle és Barack Obama is first-look megállapodást kötött a Netflix-szel. Ez a konstrukció sikeresnek bizonyult, mert nagy szabadságot ad az alkotóknak, miközben a streaming szolgáltató is biztonságban érzi magát. Továbbá nem kell hosszú távú, sok százmilliós szerződésekbe ugrania ismeretlen kimenetellel.