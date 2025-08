Mi történt köztük? Martha Stewart beleszállt Meghan Markle-be

Martha Stewart, a legendás háziasszony ismét határozottan nyilvánította ki a véleményét Meghan Markle As Ever márkájáról és a Szeretettel: Meghan című Netflix műsoráról.

Martha Stewart bevallotta, hogy továbbra sem nézte meg Meghan Markle Netflix sorozatát (Fotó: MediaPunch / Northfoto)

Martha Stewart kritikus véleményt formált meg Meghan Markle-ről

Martha Stewart az NBC Yes, Chef! műsorának népszerűsítése során barátjával, José Andrés séffel együtt elárulta, hogy továbbra sem nézte meg Meghan Markle Netflix sorozatát, a Szeretettel: Meghan-t. A legendás háziasszony a Yahoo News Australia-nek tett interjújában visszafogott, de kritikus véleményt nyilvánított a sussex-i hercegnéről:

Meghan-t nem ismerem jól, és remélem, tudja, miről beszél. Az autentikusság számomra mindent jelent, rendkívül fontos, hogy valaki valóban tudjon a témájáról.

Martha Stewart elismeri Gwyneth Paltrow munkásságát (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com / Northfoto)

Gwyneth Paltrow azonban pozitív kritikát kapott

Martha Stewart ezzel szemben teljesen más hangnemben beszélt Gwyneth Paltrow‑ról, akit sikeres és komoly hatású üzletasszonynak tart. Elismerését fejezte ki a Goop alapítónője felé:

Gwyneth rendkívül sikeres, érdekes portfóliót hozott létre. Oscar‑díjas színésznő volt! Elég erős személyiség.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem zavarja, ha új szereplők lépnek be a life-style piacra:

Nem bánom. Sok szerencsét.

Martha Stewart nem először kritizálja Meghan Markle-t

A 83 éves életmód ikon azért is ennyire kritikus a "versenytársaival" szemben, mert ő az első nő Amerikában, aki önerőből vált milliárdossá. Martha Stewart egy vállalkozó, író, televíziós műsorvezető és médiaszemélyiség, aki még elsők között lett életmód influenszer. A mostani interjúja azonban nem az első alkalom volt, hogy véleményt formált a sussex-i hercegnéről és annak munkásságáról. Martha Stewart korábban azt nyilatkozta, hogy felkeltette az érdeklődését Meghan Markle életmódsorozata, a Szeretettel: Meghan, amely márciusban debütált a Netflix-en. Az Access Hollywood-nak adott interjújában azt mondta, hogy kíváncsi a sorozatra:

Megnézek egy epizódot és meglátom, hogy teljesít.

Meghan Markle sorozata eddig csak negatív kritikát kapott (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Meghan Markle a kritikák kereszttüzében

Meghan Markle idén indította el új márkáját, melyet először American Riviera Orchard, majd As Ever névre kereszteltek el. Termékei között lekvárok, teasorozat, mézek és ehhez hasonló dolgok szerepelnek. A márka mellé született Netflix sorozat, a Szeretettel: Meghan és idén szeptemberben érkezik a második évad. Azonban sem a márka, sem a sorozat nem mentesült a kritikáktól. Lekvárszakértő, celebszakácsok, kritikusok, sőt még a sussex-i hercegné édesapja is éles kritikát fogalmazott meg Meghan Markle munkásságáról.