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Cristiano Ronaldo végre reagált az esküvője körüli őrületre

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 10. 15:30 / FRISSÍTÉS: 2026. augusztus 10. 15:32
georgina rodriguezszékesegyház
Sokan hittek a sajtóhíreknek, és óriási tömeg gyűlt össze szombaton a funchali székesegyháznál. Végül hiába vártak Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvőjére, egy ismeretlen pár lépett ki az ajtón.

Szombaton több száz bámészkodó jelent meg Portugáliában a funchali székesegyháznál, mert úgy tudták, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez akkor mondja ki egymásnak a boldogító igent. Kiderült, hiába vártak, az információ hamisnak bizonyult. Valóban tartottak egy esküvőt a székesegyházban, ám a tömegnek csalódnia kellett: amikor az ajtó kinyílt egy Madeiráról származó ismeretlen pár lépett ki rajta.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvőjét ezen a nyáron tartják. Nagy kérdés, mikor? Fotó: Anadolu via AFP

A The Sun című angol bulvárlap a múlt héten arról írt, hogy Ronaldo és Georgina augusztus 8-án a funchali székesegyházban kötik össze az életüket, és a közelben található Savoy Palace-t jelölték meg a lagzi helyszíneként. Bár sem Cristiano Ronaldo, sem Georgina Rodríguez nem erősítette meg az esküvő dátumát és helyszínét, ennek ellenére több száz bámészkodó jelent meg mindkét hely előtt.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez esküvője

„Elképesztő, hogy az emberek azt gondolják, Ronaldo és Georgina biztonsági intézkedés nélkül házasodna” mondta a Dnoticias című lapnak egy helyi férfi, aki szerint egy ilyen esemény tele lenne biztonsági emberekkel és a rendőrökkel, de szombat délelőtt egyet sem láttak.

Természetesen a Savoy előtt is sokan gyűltek össze, Ronaldo testvére, Elma Aveiro megosztott egy videót a tömegről - írja a Jornal da Madeira. „Képzeld el, mi lesz, amikor rájönnek, hogy nem Ronaldo és Georgina esküvőjéről van szó” – kommentálta a videót Elma Aveiro fodrásza, Max Moraes.

Vasárnap Cristiano Ronaldo végre reagált a madeirai esküvői őrületre, de nem nyilatkozattal - írja a portugál ZAP

több nevető emojit küldött a Jornal da Madeira Instagram-bejegyzésére, amely a katedrálisnál összegyűlt tömegről szólt.

Vagyis látta a történteket, és viccesnek találta. "Végül a pletyka nagyon is valós eseménynek bizonyult. Volt templom, vendégek, vőlegény és menyasszony. Csak a nevek nem stimmeltek" - zárta cikkét a ZAP.

 

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