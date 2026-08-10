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Nagy a baj? A Hegylakó sztárja, Christopher Lambert kórházba került

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 10. 17:00
közönségtalálkozóChristopher LambertMortal KombatHegylakó
Christopher Lambert váratlanul összeesett egy közönségtalálkozón autogramosztás közben. A Hegylakó sztárját azonnal kórházba szállították.
Fekete Ágnes
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Ijesztő pillanatokat éltek át a rajongók a Steel City Conon Pittsburgh-ben, amikor Christopher Lambert váratlanul összeesett autogramosztás közben. A Hegylakó sztárját mentő vitte kórházba, de a képviselője szerint most már jobban van.

Hegylakó sztárja, Christopher Lambert rajongói előtt lett rosszul.
A Hegylakó sztárja, Christopher Lambert kórházba került, miután összeesett egy közönségtalálkozón
(Fotó: picture alliance/Rocco Spaziani/Northfoto)
  • Christopher Lambert kórházba került, miután összeesett egy közönségtalálkozón
  • A Hegylakó sztárjának képviselője szerint a színész nem aludt eleget előző éjjel és keveset evett aznap
  • Állítása szerint a 69 éves színész most már jobban van, és a következő chicagói FAN EXPO rendezvényen mindenképp részt vesz majd.

A Hegylakó sztárja, Christopher Lambert kórházba került

Christopher Lambert, akit a közönség elsősorban a Hegylakó Connor MacLeodjaként ismer, szombaton, a pennsylvaniai Pittsburghben megrendezett Steel City Con vendége volt. A 69 éves színész éppen a rajongóival találkozott és autogramokat osztott, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett. A szemtanúk beszámolói szerint a helyszínen gyorsan intézkedtek, és a színészt mentővel kórházba szállították. De miután a szervezők azt mondták, hogy a Hegylakó sztárja kicsit túlmelegedett és kiszáradt, a rajongók aggódni kezdtek.

Christopher Lambert képviselője megnyugtató híreket közölt

A történtek után azonban hamarosan megnyugtató információk érkeztek a Hegylakó sztárjának állapotáról. Christopher Lambert képviselője a TMZ-nek azt nyilatkozta, hogy a színész előző éjszaka nem aludt eleget, napközben pedig keveset evett, ami a vércukorszintje leeséséhez vezethetett. Állítása szerint most már jól van, és a szállodájában pihen. Továbbá megnyugtatta a rajongókat, hogy a következő chicagói FAN EXPO rendezvényen mindenképp ott lesz.

Christopher Lambert számára a Hegylakó című film hozta meg az átütő sikert.
Christopher Lambert a Hegylakó című filmmel vált világszinten ismertté
(Fotó: Honorar und Belege: Kövesdi/Northfoto)

Christopher Lambert, a Hegylakó Connor MacLeodja

Christopher Lambert számára az 1986-os Hegylakó jelentette pályafutása egyik legfontosabb fordulópontját. A filmben Connor MacLeodot, a halhatatlan skót harcost alakította, és a szerep olyan erősen összeforrt a nevével, hogy évtizedekkel később is elsősorban erről ismeri őt a közönség. A színész karrierje azonban korántsem ért véget a Hegylakóval. Több különböző műfajú filmben szerepelt, és producerként, valamint forgatókönyvíróként is dolgozott. A kilencvenes években olyan produkciókban tűnt fel, mint a Fortress - 33 emelet mélyen a pokolban vagy a Mortal Kombat, de a Blacklist című sorozatban is látható volt pár epizód erejéig.

 

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