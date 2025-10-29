Súlyos állapot nehezíti Christopher Lambert életét: így van most a 68 éves akciósztár!

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt Christopher Lambert a Hegylakó-filmek sztárja?
Az 1984-es Tarzan, a majmok ura tette világhírűvé, majd a hollywoodi produkció után a hazájában is rögtön forgatott Catherine Deneuve-vel romantikus komédiát (Az élet megy tovább) és Luc Bessonnal kultmozit (Metró), utóbbiért César-díjat is nyert. Az 1986-os történelmi fantasy Hegylakó révén végleg szupersztár és korának egyik férfiideálja lett. Lambert csúcskorszaka a kilencvenes évek közepéig tartott, a Mortal Kombat jelentette az utolsó olyan élvonalbeli mozifilmet, amiben jelentősebb szerep jutott neki.
A 68 éves színész New Yorkban született francia szülőktől. A diplomata édesapjának foglalkozása miatt többször költöztek, a gyerekkora nagy részét Svájcban töltötte. 12 évesen egy iskolai előadásban lépett először színpadra, és szeretett bele a színészkedésbe. A látványosan jóképű fiatalember útja gyorsan a filmek felé vezetett, és néhány francia filmees mellékszerep után talált rá a Tarzan rendezője, aki kimondottan egy ismeretlen színészt keresett a dzsungel urának szerepére. Állítólag a munka elnyerésében közrejátszott Lambert titokzatos tekintete is, ami az erős rövidlátásának következménye. A színész ráadásul kontaktlencsét sem viselhet, így a forgatásokon gyakran szinte vakon kell teljesítenie.
Christopher Lambert a színészkedés mellett íróként is aktív: a 2010-es években két regénye is megjelent. A filmekben keresett pénzét üzleti vállalkozásokba fektette, így élelmiszeripari és ásványvizes cége, valamint saját bormárkája is van. A szerelmi kapcsolatai szinte kizárólag szakmabeliekhez fűzték: mindkét felesége amerikai színésznő volt (Diane Lane, Jaimyse Haft), de híres kapcsolat fűzte Sophie Marceau-hoz is. Az első házasságából származó lánya, Eleanor Lambert követte őt a színészi pályán.
Connor MacLeod karakterétől az ezredfordulón köszönt el a Hegylakó 4.-ben, és a színész fokozatosan csúszott át a B-kategóriába, olyan filmekkel, mint a Bérgyilkos ösztön, a Kickboxer: Megtorlás, vagy Oroszlán Szonja oldalán A harag napja. Időnként még hívják nagyobb produkciók kisebb szerepeire (A szellemlovas: A bosszú ereje, Ave, Cézár!), és tévésorozatokban is rendszeresen felbukkan hosszabb-rövidebb időkre (Feketelista, Mata Hari, NCIS: Los Angeles). A neve mellett most is hat készülőben lévő produkció szerepel. Érdekesség, hogy Lambert egy interjúban elárulta: lényegében repülőgépen él, folyamatosan ingázik a sok forgatás, a svájci és a franciaországi otthona, valamint az Amerikában élő lánya között.
