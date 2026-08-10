Így születnek az ikonikus karakterek – kulisszatitkok a legmenőbb sorozatokból

Nyomozás mesterfokon

Vannak szerepek, amelyek egy életre összefonódnak egy színész nevével. Yannick Bisson számára William Murdoch pontosan ilyen figura. A kanadai sztár immár 19 éve bújik a viktoriánus kori nyomozó bőrébe, ám mint mondja, a karakter még mindig tartogat számára új felfedezéseket. A Murdoch nyomozó rejtélyei sztárja arról mesélt, hogyan változott vele együtt a különc detektív, és miért lett számára ez a szerep sokkal több egyszerű munkánál. A sorozat 19. évada az Epic Drama műsorán látható - írja a Fanny magazin.

Yannick Bisson Fotó: Chris Young

„Minden kérdésre létezik válasz”

William Murdoch sosem volt átlagos nyomozó. Miközben kortársai leginkább a megérzéseikre és a tanúvallomásokra támaszkodtak, ő már a tudomány segítségével kereste az igazságot. Ujjlenyomatokat vizsgált, kísérleteket végzett, és olyan módszerekkel dolgozott, amelyek saját korában szinte elképzelhetetlenül újszerűnek számítottak. Yannick Bisson szerint éppen ez a nyitottság és kíváncsiság teszi időtállóvá Murdoch alakját.

– Mindig lenyűgözött benne, hogy nem elégszik meg a legegyszerűbb válasszal. Nemcsak azt akarja tudni, mi történt, hanem azt is, hogy miért.

Folyamatosan kérdez, kutat és próbálja megérteni az embereket – meséli a színész, aki hozzáteszi, hogy a sorozat sikere nem csupán a rejtélyekben rejlik. Bár minden epizódban egy új bűnügy kerül előtérbe, a háttérben mindig ott vannak az emberi sorsok, döntések és érzések is. Yannick szerint éppen ettől működnek igazán az epizódok.

– Egy jó nyomozás nem csak arról szól, hogy ki követte el a bűntényt. Sokkal érdekesebb megérteni, mi vezetett odáig, milyen élethelyzetek és döntések álltak mögötte – avat be minket. A színész úgy véli, Murdoch legnagyobb ereje abban rejlik, hogy sosem áll meg a felszínen. Mindig keresi az összefüggéseket, és hisz abban, hogy minden kérdésre létezik válasz.

„Ma is közel hozza őt a nézőkhöz”

Yannick számára különleges élmény egy olyan korszakot megjeleníteni, amikor a világ még tele volt felfedezetlen lehetőségekkel.

– Izgalmas belegondolni, milyen lehetett egy olyan időszakban élni, amikor sok minden, amit ma természetesnek veszünk, még újdonságnak számított.