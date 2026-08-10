Így születnek az ikonikus karakterek – kulisszatitkok a legmenőbb sorozatokból

Vannak szerepek, amelyek egy életre összefonódnak egy színész nevével. Yannick Bisson számára William Murdoch pontosan ilyen figura. A kanadai sztár immár 19 éve bújik a viktoriánus kori nyomozó bőrébe, ám mint mondja, a karakter még mindig tartogat számára új felfedezéseket. A Murdoch nyomozó rejtélyei sztárja arról mesélt, hogyan változott vele együtt a különc detektív, és miért lett számára ez a szerep sokkal több egyszerű munkánál. A sorozat 19. évada az Epic Drama műsorán látható - írja a Fanny magazin.
William Murdoch sosem volt átlagos nyomozó. Miközben kortársai leginkább a megérzéseikre és a tanúvallomásokra támaszkodtak, ő már a tudomány segítségével kereste az igazságot. Ujjlenyomatokat vizsgált, kísérleteket végzett, és olyan módszerekkel dolgozott, amelyek saját korában szinte elképzelhetetlenül újszerűnek számítottak. Yannick Bisson szerint éppen ez a nyitottság és kíváncsiság teszi időtállóvá Murdoch alakját.
– Mindig lenyűgözött benne, hogy nem elégszik meg a legegyszerűbb válasszal. Nemcsak azt akarja tudni, mi történt, hanem azt is, hogy miért.
Folyamatosan kérdez, kutat és próbálja megérteni az embereket – meséli a színész, aki hozzáteszi, hogy a sorozat sikere nem csupán a rejtélyekben rejlik. Bár minden epizódban egy új bűnügy kerül előtérbe, a háttérben mindig ott vannak az emberi sorsok, döntések és érzések is. Yannick szerint éppen ettől működnek igazán az epizódok.
– Egy jó nyomozás nem csak arról szól, hogy ki követte el a bűntényt. Sokkal érdekesebb megérteni, mi vezetett odáig, milyen élethelyzetek és döntések álltak mögötte – avat be minket. A színész úgy véli, Murdoch legnagyobb ereje abban rejlik, hogy sosem áll meg a felszínen. Mindig keresi az összefüggéseket, és hisz abban, hogy minden kérdésre létezik válasz.
Yannick számára különleges élmény egy olyan korszakot megjeleníteni, amikor a világ még tele volt felfedezetlen lehetőségekkel.
– Izgalmas belegondolni, milyen lehetett egy olyan időszakban élni, amikor sok minden, amit ma természetesnek veszünk, még újdonságnak számított.
Murdoch olyan ember, aki nem fél kísérletezni, és szerintem ez az, ami ma is közel hozza őt a nézőkhöz – árulja el a karakteréről, akinek az egyik legfontosabb tulajdonsága ugyanis nem csupán az intelligenciája, hanem az, hogy mindig kíváncsi marad. Nem fogadja el automatikusan a megszokott válaszokat, hanem új utakat keres.
A rajongók számára William Murdoch nemcsak zseniális nyomozó, hanem szerethető ember is. A nézők végigkövethették a kapcsolatait, a hibáit, a kétségeit és azt is, hogyan próbál eligazodni egy állandóan változó világban.
– Az emberek azokhoz a figurákhoz tudnak igazán kapcsolódni, akik nem tökéletesek. Murdoch is hibázik, vannak bizonytalan pillanatai, de mindig próbál fejlődni – összegzi. A 19 év alatt nemcsak a karakter vált a színész életének részévé, hanem az a közösség is, amely a forgatások során alakult ki körülötte. Yannick Bisson számára talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit a sorozattól kapott: az emberek, akikkel együtt dolgozhatott, és az a szemlélet, amelyet Murdoch képvisel.
Mert a világ mindig tartogat új kérdéseket és amíg vannak rejtélyek, addig szükség van olyanokra is, akik kíváncsian keresik rájuk a választ.
Hollywood új kedvence, Lionel Boyce már meghódította a nézők szívét A mackó című sikersorozattal. A színész Marcus Brooks szerepében egy érzékeny, tehetséges cukrászt alakít, aki a chicagói étterem kaotikus világában próbálja megtalálni a helyét, miközben saját álmait és lehetőségeit is felfedezi. A rajongók most utoljára térhetnek vissza a híres konyha történetéhez, ugyanis megérkezett a széria befejező évada, amely a Disney+-on látható.
Az anekdota azonban sosem csupán a konyháról szólt. A hangos viták, a rohanó munkanapok és a tökéletességért folytatott küzdelem mögött olyan embereket ismerhetünk meg, akik mind a saját sebeikkel és bizonytalanságaikkal próbálnak megbirkózni. Lionel Boyce karaktere a csapat egyik legvisszafogottabb tagja. Ő az a fiatal szakács, aki sokáig inkább csak figyel a háttérből, mintsem hallatja a hangját, miközben lassan rájön, hogy neki is helye van ebben a világban. A színész szerint éppen ez az egyik legszebb része a históriának.
– Számomra a személyes fejlődés az, ami a legerősebben kapcsolódik hozzám. A nyomás, a vágyaink és a nehézségek mind olyan dolgok, amelyek végül előre vihetnek minket – meséli Lionel. Marcus útja nem látványos fordulatokból áll. Nem egyik pillanatról a másikra változik meg, hanem apró lépésekkel tanul meg hinni önmagában, csak úgy, mint a színész a való életben is.
– Marcus sokáig olyan volt, mint egy ragasztó, ami összetartja a többieket. De közben ő maga is változhat és formálódhat. Én is ilyen vagyok. – fogalmaz Lionel.
A mackó egyik legerősebb eleme a szereplők közötti kapcsolat. A nézők a képernyőn is érzik azt az összhangot, amely a csapat tagjai között működik. Lionel szerint ennek egyik oka, hogy a kamerák mögött is valódi közösség alakult ki.
– Egy étterem és egy forgatás sokkal hasonlóbb, mint elsőre gondolnánk. Mindkét helyen mindenki hozzáteszi a saját részét egy közös célhoz. Egyetlen ember nem tudja létrehozni az egészet. A hosszú forgatási napok különleges kötelékeket hoznak létre. Ez a kapcsolat pedig idővel már nemcsak a munkáról szól, ami a képernyőn is meglátszik.
Egy hosszú éveken át játszott szereptől elköszönni mindig különleges pillanat egy színész életében. Lionel Boyce számára A mackó lezárása egyszerre jelentett büszkeséget és veszteséget.
– Már a jelenet közben tudtam, hogy ez az utolsó alkalom. Éreztem, hogy közeledik a pillanat – mondja őszintén.
– Amikor végül elhangzott a „vége” mindenki tapsolni kezdett, én pedig csak néztem előre. Nem vagyok az a típus, aki nagy beszédeket tart, inkább figyelni szeretek. De akkor úgy éreztem, muszáj elmondanom, mennyit jelentett nekem ez az egész.
A színész szerint különös érzés volt lezárni egy ilyen fontos korszakot.
– Egyszerre éreztem büszkeséget és szomorúságot. Büszke vagy arra, amit együtt létrehoztatok, de közben tudod, hogy valami véget ért – árulja el. És hogy mit visz magával ebből az éveken át tartó kalandból? Nem a sikert vagy a hírnevet, hanem azokat az embereket és tapasztalatokat, amelyek formálták.
– A legértékesebb dolog, amit kaptam, az a tudás és mindaz, amit másoktól tanulhattam. Mindenki adott valamit, és ezt örökre magammal viszem.
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